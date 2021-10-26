የጃፓኗ ልዕልት "ተራ" ሰው በማግባቷ ማዕረጓንና የ1.3 ሚሊዮን ዶላር ክፍያም ማጣቷ ተገለጸ
የጃፓኗ ልዕልት ማኮ የኮሌጅ ፍቅረኛዋን ኬይ ኮሙሮን አግብታለች - በዚህም የልዕልነት ማዕረጓን አጥታለች።
በጃፓን ህግ መሰረት ሴቶች የንጉሳውያን ቤተሰቦች አባላት "ተራ" ከሚባል ሰው ጋር የጋብቻ ስነ ስርዓት ከፈፀሙ ያላቸውን ማዕረግ ያጣሉ።
የስርወ መንግሥቱም አባል አይሆኑም ይህ ሁኔታ ግን ለወንድ አባላቶቹ ተፈፃሚ አይሆንባቸውም።
የቀድሞዋ ልዕልት የተለመደውን የንጉሣዊ ሞቅ ደመቅ ባለ ሰርግ አልተሞሸረችም እንዲሁም የቤተሰቡ አባላት ሲዳሩ የሚቀርበውን የ1.3 ሚሊዮን ዶላር ክፍያም ውድቅ አድርጋለች።
በንጉሳዊ ስነ ስርዓትም ባለማግባትም ሆነ ገንዘብ ባለመቀበል የመጀመሪያዋ ሴት የንጉሳዊ ቤተሰብ አባል ነች።
ጥንዶቹ ኑሯቸውን ወደ አሜሪካ - ባለቤቷ ኮሙሮ በጠበቃነት ወደሚሰራበት - ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የልዕልቷ ውሳኔ ከዩናይትድ ኪንግደም ንጉሣዊ ቤተሰብ አባላት ሜጋን መርክል እና ልዑል ሃሪ ትዳር ጋር ብዙዎች አነፃፅረውታል።
ይህም "የጃፓኑ ሃሪ እና ሜጋን" የሚል ቅጽል ስም አስገኝቶላቸዋል።
እንደ ሜጋን መርክል ከተራ ቤተሰብ ነው የተወለደው የተባለው ኮሙሮና የልዕልቲቷ ግንኙነት ይፋ ከሆነበት ዕለት ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ ውግዘት ደርሶበታል።
በርካቶች ከፍተኛ ክትትል የሚያደርጉባቸው ሲሆን በቅርቡም በፈረስ ስፖርት ውድድር ጋር በተያያዘ በስፖርታዊ ጨዋነት ተወቅሷል። አንዳንዶችም የፀጉር አቆራረጡ ልዕልት የሚያገባ ሰው ደረጃ የለውም በሚልም ተተችቶ ነበር።
ልዕልት ማኮ ትዳሯን ለማስመዝገብ ማክሰኞ በአገሬው አቆጣጠር 10፡00 ሰዓት አካባቢ ለወላጆቿ ፉሚሂቶ እና ኪኮ በተደጋጋሚ ሰግዳ የወላጆቿን ቤት ትታ ወጥታለች።
በተጨማሪም ልዕልቲቷ ከመውጣቷ በፊት ታናሽ እህቷን አቅፋ ተሰናብታለች ሲል ኪዮዶ የዜና አውታር ዘግቧል።
ጥንዶቹ ማክሰኞ ዕለት ጋዜጣዊ መግለጫ እንደሚሰጡና አስቀድሞ ለቀረቡ አምስት የተመረጡ ጥያቄዎች አጭር የመክፈቻ ንግግር እንደሚያደርጉ ይጠበቃል።