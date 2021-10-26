ፌስቡክ በሶስት ወራት ውስጥ 9 ቢሊዮን ዶላር ገቢ አገኘ
ሾልከው በወጡ አለም አቀፍ ሰነዶች ስሙ በክፉ እየተነሳ የሚገኘው ፌስቡክ በሶስተኛው ሩብ አመት ከተጠበቀው በላይ ገቢ ማስገባቱ ተሰምቷል።
የማህበራዊ ሚዲያ ድርጅቱ ከሃምሌ እስከ ነሀሴ ባሉት ሶስት ወራት ውስጥ 9 ቢሊዮን ዶላር ትርፍ ያገኘ ሲሆን ይህም ባለፈው ዓመት በተመሳሳይ ወቅት ከነበረው 7.8 ቢሊየን ዶላር ብልጫን ያሳየ ነው።
ሆኖም በቅርቡ ይፋ በተደረገው የአፕል አይ ኦኤ ስ 14 ስርዓት (ኦፐሬቲንግ ሲስተም) ያደረገው ማሻሻያ ማስታወቂያዎችን ለተመረጡ ደንበኞች እንዳያደርስ እንቅፋት ሆኖበታል።
ፌስቡክ ይህንን ገቢ ያገኘው በቀድሞ ሰራተኛው አማካኝነት የወጣበትን ሰነድ ተከትሎ ትችት እየተሰነዘረበት ባለበት ወቅት።
በፍራንሲስ ሃውገን በኩል ሾልኮ ለመገናኛ ብዙሃን የደረሰው ሰነድ ፌስቡክ ከተጠቃሚዎቹ ደህንነት በላይ ትርፉን እንደሚያስቀድም ያትታል።
በርካታ ዘገባዎች ፌስቡክ ከአሜሪካ ውጭ የጥላቻ ንግግርን እና የወሲብ ንግድን የሚያበረታቱ ይዘቶችን በመደበኛነት መቆጣጠር እና ማስተካከል እንዳልቻለ አሳይተዋል።
ትላንት የፌስቡክ ዋና ስራ አስፈፃሚ ማርክ ዙከርበርግ ከኢንቬስተሮች ጋር በነበራቸው ምክክር ላይ " የምናያቸው የሾለኩ ሰነዶችን ሆን ተብሎ የድርጅታችንን የውሸት ምስል ለማላበስ የሚደረግ የተቀናጀ ጥረት ነው" ብለዋል።