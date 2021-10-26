የቱርኩ ፕሬዝዳንት ረሲፕ ታይፕ ኤርዶዋን ኢትዮጵያን ሊጎበኙ እንደሆነ ተገለጸ
የቱርክ ፕሬዝዳንት ረሲት ታይፕ ኤርዶዋን ወደ ኢትዮጵያ ሊያቀኑ እንደሆነ የውጭ ጉዳይ ሚንስትር አስታወቀ።
በጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ አሕመድ ግብዣ ወደ ኢትዮጵያ የሚሄዱት ፕሬዝዳንት ኤርዶዋን "ኢትዮጵያን ልጎበኝ በመሆኑ ደስ ብሎኛል" ማለታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ገልጿል።
መሥሪያ ቤቱ በማኅበራዊ ድረ ገጾቹ ባወጣው መረጃ መሠረት፤ የቱርኩ ፕሬዝዳንት በያዝነው ወር ወደ ኢትዮጵያ እንደሚገቡ ይጠበቃል።
በ2013 ዓ. ም. ነሐሴ ላይ ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ ወደ ቱርክ አቅንተው ከፕሬዝዳንት ኤርዶዋን ጋር መገናኘታቸው ይታወሳል። በምጣኔ ሀብት እና በሌሎችም ዘርፎች ሁለቱ አገራት ለመደጋገፍ ስምምነት መፈራረማቸውም አይዘነጋም።
በወቅቱ ፕሬዝዳንት ኤርዶዋን በኢትዮጵያ ሰላም እንዲሰፍን ከመጠየቃቸው በተጨማሪ በኢትዮጵያ እና በሱዳን መካከል አሸማጋይ ለመሆን እንደሚሹም ተናግረው ነበር።
የውጭ ጉዳይ ሚንስትር ያወጣው ጽሑፍ እንደሚለው ከሆነ፤ ጠቅላይ ሚንስተር ዐቢይ በአገር መሪነት በመመረጣቸው የእንኳን ደስ አለዎት መልዕክት ያስተላፉት ኤርዶዋን፤ ከመልዕክታቸው ጎን ለጎን ወደ ኢትዮጵያ እንደሚሄዱም ገልጸዋል።
በተጨማሪም የጠቅላይ ሚንስትሩ የሥልጣን ዘመን "ለኢትዮጵያ እና ለሕዝቧ ብልፅግና የሚያመጣ" እንዲሆን መመኘታቸውም ተገልጿል።
በኢትዮጵያ በተለያዩ የንግድ ዘርፎች ከተሰማሩ እና ከፍተኛ ኢንቨስትመንት ካፈሰሱ መካከል የቱርክ ዜጎች በዋነኛነት ይጠቀሳሉ።
በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ በተለይም የሰሜኑ ጦርነት ከተነሳ ወዲህ ስማቸው በተደጋጋገሚ ከሚነሳ አገሮች መካከልም ቱርክ ትገኝበታለች።
ፕሬዝዳንት ኤርዶዋን በጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ የአመራር ዘመን የቱርክ እና የኢትዮጵያ ግንኙነት ይጎለብታል ማለታቸውን የውጭ ጉዳይ ሚንስትር አትቷል።
"እስካሁን የዘለቀው በሁለቱ አገሮች መካከል ያለው ወዳጅነት እና ትብብር ከዚህ በኋላም እንደሚቀጥል ሙሉ እምነት አለኝ" ማለታቸውንም አስታውቋል።
ከወራት በፊት ጠቅላይ ሚንስትር ዐቢይ ወደ ቱርክ ያደረጉትን ጉዞ "የተሳካ" ሲሉ ኤርዶዋን እንደገለጹት የውጭ ጉዳይ ሚንስትር መረጃ ይጠቁማል።
በተጨማሪም የጠቅላይ ሚንስትሩ ጉብኝት "በሁለቱ አገሮች መካከል የዘለቀውን ዲፕሎማሲያዊ ትስስር 125ኛ ዓመት ክብረ በዓል ያደመቀ" ሲሉ ገልጸውታል ተብሏል።
ኤርዶዋን ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ሌሎች ሁለት የአፍሪካ አገሮችን እንደሚጎበኙም ይጠበቃል።