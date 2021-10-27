የብራዚል ህግ አውጪዎች ፕሬዝዳንት ቦልሶናሮ በወንጀል እንዲከሰሱ ድጋፋቸውን ሰጡ
የብራዚል ሴኔት ኮሚቴ ፕሬዝዳንት ጃይር ቦልሶናሮ የኮቪድ ወረርሽኝ አያያዛቸውን በተመለከተ ባሳዩት 'እንዝህላልነት' ክስ እንዲመሰረትባቸው ድምፃቸውን ሰጥተዋል።
አስራ አንድ አባላት ያሉት ኮሚቴ ሰባቱ በሰብዓዊነት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ጨምሮ ዘጠኝ ክሶች በቦልሶናሮ ላይ እንዲመሰርቱ የሚጠይቀውን ሪፖርት ደግፈዋል።
የኮሚቴው ሰብሳቢ ሴናተር ኦማር አዚዝ ውጤቱን ለብራዚል ጠቅላይ አቃቤ ህግ ይልካሉ።
ቦልሶናሮ "በፍጹም ምንም ጥፋተኛ" አለመሆናቸውን ተናግረዋል ።
በብራዚል ከ600 ሺህ በላይ ሰዎች በኮቪድ መሞታቸው ተረጋግጧል ይህም አኃዝ በሟቾች ቁጥር ከአሜሪካ ቀጥሎ በሁለተኛ ደረጃ ላይ ያስቀምጣታል።
የኮሚቴው ድምጽ ቦልሶናሮ በወንጀል ስለመጠየቃቸው ማረጋገጫ አይደለም። የሪፖርቱን ምክረ ሃሳብ በፕሬዝዳንቱ የተሾሙት ዋና አቃቤ ህግ ይገመገማል።
ሪፖርቱ ምን ክሶችን ይጠይቃል?
ሪፖርቱ የቦልሶናሮ መንግስት የኽርድ ኢሙኒቲ (አብዛኛው ህዝብ በበሽታው ሲያዝ የመከላክል አቅም የሚፈጠርበት መንገድ) የመከላከል አቅምን ለማግኘት በማሰብ ኮሮናቫይረስ ሃገሪቱን እንዲያንኮታኩት የመፍቀድ ፖሊሲን ተከትለዋል ብሏል።
በሰብዓዊነት ላይ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች በተጨማሪ ሌሎች ስምንት ወንጀሎች እንዲከሰሱ ሴኔት ኮሚቴው ምክረ ሃሳብ አቅርቧል። ከእነዚህም መካከል ወንጀልን ማነሳሳት፣ ሰነዶችን ማጭበርበር እና ማህበራዊ መብቶችን መጣስ ይገኙበታል።
ቦልሶናሮ የህዝብን ገንዘብ አላግባብ በመጠቀም እና ስለ ወረርሽኙ የውሸት ዜና በማሰራጨትም ተከሰዋል።
ባለ 1 ሺህ 300 ገጹ ሪፖርት በሁለት ኮርፖሬሽኖች እና በሌሎች 77 ሰዎች ላይ ክስ እንዲመሰረት ምክረ ሃሳብ አቅርቧል። ከእነዚህም መካከል ሦስቱ የፕሬዚዳንቱ ልጆች ናቸው።
የሪፖርቱ መሪ የነበሩት ሴናተር ሬናን ካልሃይሮስ ውሳኔውን ተከትሎ "የጃይር ቦልሶናሮ መንግስት ትርምስ ወደ ታሪክነት የሚገባው የሰው ልጅ ዝቅተኛው ደረጃ ሆኖ ነው" ብለዋል።
በብራዚል መንግስት ውስጥ ያሉ ቅሌቶችን እና ሙስናዎችን ይፋ ያደረገውን እና ለስድስት ወራት ሲካሄድ የቆየው ምርመራ በድምጽ አሰጣጡ ተጠናቋል።
በሂደቱ ወቅት በሙሉ ቦልሶናሮ መንግስታቸው ወረርሽኙ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ "ትክክለኛውን ነገር እንዳደረጉ" አጥብቀው ተናግረዋል። ደጋፊዎቻቸው ምክረ ሃሳቦቹን ሙሉ በሙሉ "በፖለቲካ እና በምርጫ" ምክንያት የተፈጠረ ሲሉ ውድቅ አድርገዋል።
ክሱ ተመሰረተባቸውም አልተመሰረተባቸው ቦልሶናሮ ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ባደረጉት ሥራ ስማቸው ተቀባይነታቸው መቀነሱ ምንም ጥርጥር የለውም።
በመጋቢት ወር ብራዚል በ24 ሰዓታት ውስጥ በቫይረሱ የሞቱ ሰዎችን ክብረወሰን ካስመዘገበች ከአንድ ቀን በኋላ ብራዚላውያንን ስለ ኮቪድ "ማልቀስ አቁሙ" ማለታቸው ቁጣ ቀስቅሶ ነበር።
በማህበራዊ ድር አምባ ላይ የተሳሳቱ መረጃዎችን ማሰራጨቱን ቀጥለውበታል። ፕሬዝዳንቱ የኮቪድ-19 ክትባቶች ኤድስ ይፈጥራሉ ሲል የተናገሩበትን ቪዲዮ በፌስቡክ ሰኞ ተወግዷል።
ዩቲዩብ ቪዲዮውን አግዶ የቦልሶናሮን ቻናልን ለአንድ ሳምንት አግዶታል።