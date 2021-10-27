የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከስልጣን የተነሱትን የሱዳኑን መሪ አነጋገሩ
የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከስልጣን የተነሱትን የሱዳን ሲቪል ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሀምዶክ ወደ ቤታቸው መመለሳቸውን ተከትሎ በስልክ ማነጋገራቸው ተገልጿል።
ሰኞ ዕለት በሱዳን የተከሰተውን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግሥት ተከትሎ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሃምዶክ በቁጥጥር ስር ውለው ነበር።
ከሥልጣን የተነሱት ጠቅላይ ሚኒስትር በመፈንቅለ መንግሥቱ መሪ ጄነራል አብደል ፋታህ አል ቡርሐን ቤት የቆዩ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ግን ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል።
ጄኔራሉ "ለራሳቸው ደኅንነት ሲሉ" ተጠልለው ነበርም ብለዋል።
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ አንቶኒ ብሊንከን የጠቅላይ ሚኒስትር ሃምዶክን መፈታት በደስታ እንደሚቀበለው እና የሱዳን ታጣቂ ሃይሎች ባለፉት 24 ሰዓታት የታሰሩትን የሲቪል መሪዎች በሙሉ እንዲፈቱ በድጋሚ ጥሪ አቅርቧል።
የጦር ኃይሉ ስልጣንን በኃይል መቆጠጣሩን ተከትሎ የተነሳው የአደባባይ ተቃውሞ በዋና መዲናዋ ካርቱም ህዝቡ በሰላማዊ ሰልፍ እና ዋና መንገዶችን በመዝጋት እስከ ምሽቱ ድረስ ቀጥሏል።
ቀደም ሲል ጄኔራል አብዱልፈታህ አል-ቡርሃን የፖለቲካ ቡድኖች ሰላማዊ ሰዎችን በጸጥታ ሃይሎች ላይ ሊያነሳሱ ሞክረዋል በሚል የመፈንቅለ መንግስቱን ምክንያታዊነት ለማስረዳት ሞክረዋል።