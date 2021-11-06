ኮቪድ፡ ፋይዘር ፀረ ቫይረስ ክኒኑ በኮቪድ ጽኑ ህሙማን ላይ 89 በመቶ ውጤታማ መሆኑን አስታወቀ
የአሜሪካው ድርጅት-ፋይዘር ኮቪድን ለማከም ያበለጸገው ክኒን በጠና የታመሙ አዋቂ ሰዎችን ሆስፒታል የመግባት ወይም የመሞት ዕድላቸውን 89 በመቶ እንደሚቀንስ የተደረገው ሙከራ አመለከተ።
ፓክስሎቪድ የተባለው መድሃኒት ለጽኑ ህመም ተጋላጭ የሆኑ ሰዎች የበሽታውን ምልክት ካሳዩ በኋላ ወዲያውኑ ጥቅም ላይ እንዲውል ታስቦ የበለጸገ ነው።
ፋይዘር ይህንን ይፋ ያደረገው የዩናይትድ ኪንግደም የመድሃኒት ተቆጣጣሪ መርክ ሻርፕ ኤንድ ዶም (ኤም.ኤስ.ዲ) በተባለ ድርጅት የበለጸገውን ተመሳሳይ መድሃኒት ካጸደቀ ከአንድ ቀን በኋላ ነው።
ፋይዘር የመጀመሪያው የሙከራ ውጤት አዎንታዊ በመሆኑ ሙከራዎቹን ቀደም ብሎ ማቆሙን ገልጿል።
ዩናይትድ ኪንግደም በፋይዘር የተመረተውንና እስካሁን ያልተረጋገጠውን 250 ሺህ ክኒን እንዲሁም 480 ሺህ በኤምኤስዲ የተመረተውን ሞልኑፒራቪር ክኒን አዝዛለች።
የጤና እና የማኅበራዊ እንክብካቤ ኃላፊ ሳጂድ ጃቪድ የሙከራ ውጤቱን " አስደናቂ" ያሉት ሲሆን የዩኬ መድሃኒት ተቆጣጣሪ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑንና ውጤታማነቱን እንደሚገመግም ተናግረዋል።
ኃላፊው አክለውም " መድሃኒቱ አገልግሎት ላይ እንዲውል ከተፈቀደ ቫይረሱን ለመከላከል ለምናደርገው ትግል ከክትባቱና ከሌሎች ሕክምናዎች ጎን ለጎን ሌላኛው መሣሪያ ሊሆን ይችላል" ብለዋል።
ፕሮቴስ ኢንሂቢተር የተባለው የፋይዘር መድሃኒት ቫይረሱ በሰውነት ውስጥ ለመባዛት የሚጠቅመውን ኢንዛይም እንዲቆም ለማድረግ የተሠራ ነው።
መድሃኒቱ ዝቅተኛ ዶዝ ሪቶናቪር ከተባለ ከሌላ ጸረ ቫይረስ ክኒን ጋር ጎን ለጎን ከተወሰደ በሰውነት ውስጥ ለረዥም ጊዜ ይቆያል።
መድሃኒቱ ሦስት ክኒኖች በቀን ሁለት ጊዜ ለአምስት ቀናት ይወሰዳል።
አሁንም በሙከራ ላይ ያለው ይህ ጥምር ሕክምና በቫይረሱ ዘረ መል ኮድ ውስጥ ስህተት እንደተገኘበት ካስታወቀው ከመርክ ክኒን ለየት ባለ መልኩ እንደሚሰራም ተነግሯል።
ፋይዘር የመጀመሪያውን የክኒኑን የሙከራ ውጤት ለድንገተኛ ጊዜ እንዲውል ለአሜሪካ መድሃኒት ተቆጣጣሪ (ኤፍዲኤ) ለማስገባት ማቀዱን ገልጿል። ሙሉ የሆነው የሙከራው መረጃ ግን በሁለቱም ድርጅቶች እስካሁን አልታተመም።
እንደ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከሆነ አሜሪካ በሚሊየን የሚቆጠር ዶዝ ክኒን ለራሷ ይዛለች።
የድርጅቱ ኃላፊ እና ዋና ሥራ አስፈጻሚ አልበርት ቦርላ ክኒኑ የህሙማንን ሕይወት ለመታደግ፣ የኮቪድ- 19 ህመም እንዳይባባስ ለማድረግ እንዲሁም ከአስር ታማሚዎች ዘጠኙ በህመሙ ሳቢያ ሆስፒታል እንዳይገቡ እንደሚያስችል ተናግረዋል።