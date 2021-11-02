አሜሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሦስት አገራትን ከአጎዋ ተጠቃሚነት ማገዷን አስታወቀች
አሜሪካ ኢትዮጵያን ጨምሮ ሦስት አገራትን የአፍሪካ አገራት የተለያዩ ምርቶችን ከቀረጥ ነጻ ወደ ግዛቷ እንዲያስገቡ ከሚፈቅደው የአጎዋ ሥርዓት እንዲወጡ ማድረጓን አስታወቀች።
የአሜሪካ የንግድ ፖሊሲ ከፍተኛ ባለሥልጣን በሆኑት በአማባሳደር ካትሪን ታይ በኩል ይፋ በተደረገው በዚህ ውሳኔ በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ ነው ኢትዮጵያ ከአጎዋ ተጠቃሚነት የታገደችው ብለዋል።
የአሜሪካ መንግሥት በአገሪቱ ካለው ጦርነት ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ መንግሥት ላይ ጫና እያሳደረ ሲሆን የአገሪቱ ከቀጥ ነጻ ተጠቃሚነትም ጥያቄ ውስጥ መውደቁ በተደጋጋሚ ሲገልጽ ነበር።
የኢትዮጵያ መንግሥት ከፍተኛ ባለሥልጣንትና ምርቶቻቸውን ከረጥ ነጻ በሆነ መንገድ ወደ አሜሪካ በመላክ ላይ ያሉ ፋብሪካዎች እርምጃውን ተገቢ እንዳልሆነና በኢንዱስትሪዎቹ እየሰሩ የሚተዳደሩ ሰዎችን የሚጎዳ መሆኑን በመግለጽ ሲከራከሩ ቆይቷል።
ይህ ውሳኔ በፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እንደተላላፈ የገለጹት ባለሥልጣኗ የአሜሪካ አስተዳደር "እየሰፋ ባለው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ውስጥ በኢትዮጵያ መንግሥትና በሌሎች ወገኖች ዓለም አቀፍ እውቃና ባላቸው የሰብአዊ መብቶች ላይ የሚፈጸሙ መጠነ ሰፊ ጥሰቶች" በጽኑ እእንደሚያሳእበው ገልጸዋል።
ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ከዚህ የቀረጥ ነጻ ተጠቃሚነት የታገዱት በቅርቡ መፈንቅለ መንግሥት ተካሄዶባቸው ሕገ መንግሥታዊ ከሆነው መንገድ ውጪ አሜሪካ ሥልጣን ተይዟል ያለቻቸው ጊኒ እና ማሊ ናቸው።
አገራቱ እገዳው እንዲነሳላቸው የአሜሪካ መንግሥት የሚጠብቃቸውን እርምጃ መውሰድ እንደሚገባቸው በመግለጫው ላይ ተመለክቷል።
በተለያዩ የአገሪቱ ክፍሎች ውስጥ በሚገኙ የኢንዱስትሪ ፓርኮች ውስጥ በርካታ ሰዎች ቀጥረው የሚሰሩ ፋብሪካዎች የተለያዩ ምርቶችን ወደ አሜሪካ ሲልኩ ቆይተዋል።
በዚህ ውሳኔ ሳቢያ በሚፈጠር ጫና ፋብሪካዎቹ ሠራተኞች ሊቀንሱ ወይም ሥራ ሊያቆሙ እንደሚችሉ ስጋቶች አሉ።
የአሜሪካ መንግሥት በሰሜን ኢትዮጵያ ካለው ጦርነት ጋር በተያኣዘ ከዚህ በፊት የቪዛ እገዳ እንዲሁም ፕሬዝዳንት ባይደንም የተለያዩ እርማጀዎችን ለመውሰድ የሚያስችል ውሳኔ መፈረማቸው ይታወሳል።
አሜሪካ እየወሰደችው ያለው እርምጃ ለአማጺያኑ ያደላና ፍትሃዊ ያልሆነ ነው ሲል የኢትዮጵያ መንግሥ በተደጋጋሚ ሲቃወም መቆቱ ይታወሳል።