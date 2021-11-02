በመላው ኢትዮጵያ ተፈጻሚ የሚሆን አስቸኳይ የጊዜ አዋጅ ታወጀ
የኢትዮጵያ የሚኒስትሮች ምክር ቤት በመላው አገሪቱ ተግባራዊ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲደነገግ የውሳኔ አሳለፈ።
ምክር ቤቱ ዛሬ ባደረገው አስቸኳይ ስብሰባ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲታወጅ መወሰኑን በፍትህ ሚኒስትሩ በዶክተር ጌዲዮን ጢሞቲዮስ እና የመንግሥት ኮሙኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊው በዶክተር ለገሰ ቱሉ በኩል ነው ይፋ ያደረገው።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያወጣው አዋጅ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በ48 ሰዓታት ውስጥ መጽደቅ የሚተበቅበት ቢሆንም፣ ከዛሬ ማክሰኞ ጥቅምት 23/2014 ዓ.ም ጀምሮ ተፈፃሚ ይሆናል ተብሏል።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት በአገሪቱ ውስጥ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በገመገመበት አስቸኳይ ስብሰባው ላይ ነው አገር አቀፍ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲደነገግ የወሰነው ሲሉ የአገር ውስጥ መገናኛ ብዙኃን ዘግበዋል።
የዚህ ውሳኔም ዋነኛ ዓላማ የአገሪቱ ዜጎች "በሽብር ቡድኑ የሚደርስባቸውን ጥቃት መመከት" መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ከዛሬ ጀምሮ ተግባራዊ ይሆናል ተብሏል።
ይህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለስድስት ወራት የሚቆይ መሆኑ የተነገረ ሲሆን አስፈላጊነቱ ታይቶ ለተጨማሪ አራት ወራት ሊራዘም እንደሚችል ተጠቁሟል።
ዛሬ የተደነገገው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅን የሚያስፈጽምና በበላይነት የሚመራ አካል ይቋቋማል ተብሏል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአገሪቱ ጦር ሠራዊት ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም የበላይነት የሚመራ ሲሆን ተጠሪነቱም ለአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን ተገልጿል።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት ይህንን ውሳኔውን በሚቀጥሉት ሁለት ቀናት ውስጥ ለሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በማቅረብ እንዲጸድቅ ያስደርጋል።
[የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዝርዝ እንደደረሰን እናቀርባልን]
በሰሜን ኢትዮጵያ የሚካሄደው ጦርነት አስተስፋፋ መጥቶ በተለይ በአማራ ክልል የሚገኙት ደሴና የኮምቦልቻ ከተሞች በአማጺያኑ ቁጥጥርስ ስር መግባታቸው ይታወሳል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ እሁድ ዕለት ሁሉም አቅሙ ያለው ዜጋ የአማጺኑን ጥቃት እንዲመክት ቅድሚያ ሰጥቶ እንዲዘምት ጥሪ አቅርበዋል።
የአማራ ክልል እንዲሁም ሌሎች የአገሪቱ ክልሎች ነዋሪዎቻቸው ለዘመቻ እንዲከቱ ጥሪ አቅርበዋል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች በሁለት ቀናት ውስጥ በአቅራቢያቸው በሚገኝ ፖሊስ ጣቢያ ተገኝተው ያላቸውን ጦር መሳሪያ እንዲያሳውቁ ጥሪ ቀርቧል።
የከተማዋ የሠላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮ ኃላፊ ቀነአ ያደታ (ዶ/ር) በሁለት ቀናት ውስጥ በማያሳውቁ የከተማዋ ነዋሪዎች ላይ ሕጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ ማስጠንቀቃቸውን የመዲናዋ ፕሬስ ሴክሬታሪያት አስታውቋል።
የቢሮው ኃላፊ በቀጣይ ቀናት በከተማዋ በተለያዩ መኖሪያ ቤቶች እና የንግድ ቦታዎች ድንገተኛ ፍተሻ እንደሚደረግባቸው ገልጸው ገልጸዋል።