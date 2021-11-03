የአሜሪካ ከቀረጥ ነጻ ንግድ ተጠቃሚነት ዕድል የማገድ ውሳኔ ኢትዮጵያ እንዳሳዘናት አሳወቀች
የአሜሪካ ከቀረጥ ነፃ ንግድ ተጠቃሚነት እድል የማገድ ውሳኔ ኢትዮጵያን "በከፍተኛ ሁኔታ እንዳሳዘናት" አስታውቃለች።
" የአሜሪካ መንግሥት ኢትዮጵያን ከቀረጥ ነፃ ንግድ ተጠቃሚነት እድል 'አጎዋ' ለማስወገድ የወሰነው ውሳኔ በከፍተኛ ውሳኔ አሳዝኖናል" በማለት የኢትዮጵያ ንግድ ሚኒስቴር በትናንትናው ዕለት አስታውቋል።
አሜሪካ ከትግራዩ ጦርነት ጋር በተያያዘ ጥሰት ተፈፅሟል በሚል አጎዋ ከተሰኘው የቀረጥ ነፃ ንግድ ተጠቃሚነት ያገደቻት ሲሆን ከኢትዮጵያ በተጨማሪም የሰብዓዊ መብትና ዲሞክራሲ ስጋቶች ጋር በተያያዘም ማሊና ጊኒም እንዲወገዱ ተደርገዋል።
በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ እለት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ለአሜሪካ ኮንግረስ በጻፉት ደብዳቤ ኢትዮጵያ "በዓለም ዓቀፍ ደረጃ የታወቁ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶችን ፈፅማለች" ብለዋል።
የምዕራብ አፍሪካ ሃገራቱ ማሊ እና ጊኒ በቅርብ ወራት ውስጥ በተከሰቱት መፈንቅለ መንግሥት ምክንያቶች ታግደዋል ።
የኢትዮጵያ ንግድ ሚኒስቴር በበኩሉ ውሳኔው በያዝነው ዓመት ታህሳስ መጨረሻ አካባቢ ድረስ መቀልበስ አለበት በማለት ጥያቄውን አቅርቧል።
"አሜሪካ፣ ሰላም እና የህግ የበላይነትን ለማስፈንና ወደነበረበት ለመመለስ የምናደርገውን ጥረት እንድትደግፍ እንጠይቃለን። ህዝባችን ከአማፂ ኃይል ጋር በመጋፈጡ አትቅጡት" በማለት ሚኒስቴሩ አስፍሯል።
"የኢትዮጵያ መንግሥት ሁሉንም የሰብዓዊ መብት ክሶች በጥብቅ ይከታተላቸዋል። ክሶቹን እየተመለከትንና ምርመራ እያደረግን ነው። ተጠያቂነትንም ለማረጋገጥ ቁርጠኞች ነን" ብሏል መግለጫው