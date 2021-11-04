ፌስቡክ ጠቅላይ ሚኒስትር ዜጐች አማፂያን 'እንዲቀብሩ' ያሳሰቡትን ጽሁፍ ሰረዘ
የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ (ዶ/ር) ግጭት ቀስቃሽ ቃላትን በመጠቀም የፌስቡክን ፖሊሲ ጥሰዋል በማለት ድርጅቱ የለጠፉትን ፅሁፍ አነሳ።
ባለሳለፍነው እሁድ ሕዝቡ መሳሪያውን በማንሳት የሕወሃት አማጺያን እያደረጉት ያለውን ግስጋሴ እንዲያስቆም ጥሪ ያቀረቡበት መልዕክታቸው ነው ግጭት ቀስቃሽ የተባለው።
ፌስቡክ ከቅርብ ግዜ ወዲህ በመላው አለም ይህንን የመገናኛ ዘዴ በመጠቀም የሚደረጉ የጥቃት እና የግጭት ጥሪዎችን ማስቆም አልቻለም በሚል የተለያዩ ወቀሳዎችን እያስተናገደ በለበት ወቅት ነው ይህንን እርምጃ የወሰደው።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ በለጠፉት ፅሁፍ ላይ «አማጺ ቡድኑ እያደረገ ያለው ግስጋሴ አገሪቷን ወደ ጥፋት እየገፋ መሆኑን እና ህዝቡም በመሰባሰብ እና በእጁ ያለውን ማንኛውንም ሕጋዊ መሳሪያ ወይም ሃይል በመያዝ ሕወሃትን ለማስቆም እና ለመቅበር ይነሳ» ሲሉ ጥሪ አቅርበው ነበር።
«የጠቅላይ ሚኒስትሩ በፌስቡክ የለጠፉትን ፅሁፍ በተመለከተ ጥቆማዎች ከደረሱን በኋላ ፌስቡክ ጥቃት እና ግጭት ማነሳሳትን በተመለከተ ያለውን ሕግ የጣሰ ሆኖ ስላገኘነው እንዲነሳ ወስነናል» ሲሉ የፌስቡክ ቃል አቀባይ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
«ድርጅታችን ሜታ የማህበረሰብ መመሪያ ሕግጋቶቻንን የሚጥሱ ይዘቶችን ያነሳል፥ ግለሰቡ ማንም ይሁም ማን» ሲሉም አክለዋል።
ባሳለፍነው ወር ከፌስቡክ ባመለጠው ሰነድ ላይ የመገናኛ ዘዴው ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለያዩ የአለም አገራት በታጠቁ ቡድኖች ግጭትን ለማነሳሳት እና አናሳ ብሔሮችን ለማጥቃት ጥቅም ላይ መዋሉ ተጋልጦ ነበር።
ይህንን ሚስጥራዊ ሰነድ ያጋለጠችው ፍራንሲስ ሃውጌን በሴኔት ቀርባ ባብራራችበት ወቅትም ድርጅቱ «ፌስቡክ የብሔር ግጭቶችን በቀጥታ ሲያራግብ ነበር» ስትል ኢትዮጵያን በምሳሌነት በማንሳት ተናግራ ነበር።
በኢትዮጵያ ዓመት ባስቆጠረው ጦርነት በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ተገድለዋል፣ ሚሊዮኖች ፈናቅለዋል፣ በመቶ ሺዎች ደግሞ በረኃብ አፋፍ ላይ ናቸው ሲል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስታውቋል።
ጦርነቱ የተቀሰቀሰው ባለፈው አመት ጥቅምት 24 ሲሆን የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ በትግራይ ክልል በሚገኙ ሃይሎች ላይ ወታደራዊ ጥቃት እንዲሰነዘር ትእዛዝ በሰጡበት ወቅት ነው።
መንግስታቸው ይህን ያደረገው የሰሜን ዕዝ ወታደራዊ ካምፕ ላይ ለደረሰው ጥቃት ምላሽ ነው ብለዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ህወሃትን በአሸባሪነት ቢፈርጅም፤ ህወሃት በበኩሉ የትግራይ ክልል ህጋዊ መንግሥት ነኝ ይላል።