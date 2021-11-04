ከአንድ አመት ጦርነት በኋላ የህዝቡን ሰቆቃ እንዴት ለማስቆም ይቻላል?
- በካትሪን ባያሩሃንጋና በየማነ ናግሽ
- ቢቢሲ ኒውስና ቢቢሲ ትግርኛ
ከአንድ አመት በፊት በሰሜን ኢትዮጵያ በተቀሰቀሰው ጦርነት የትግራይ አማፂ ሃይል የበላይነቱን ይዟል።
በፖለቲካ ማሻሻያዎቻቸው ምክንያት ከትግራይ ገዥ ፓርቲ ጋር ፍጥጫ ውስጥ የገቡት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከሰሞኑ በአገር አቀፍ ደረጃ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አውጀዋል። በአገሪቱም ውስጥ ፍራቻና ጥርጣሬዎች ሰፍኗል።
አማፅያኑ ወደ ዋና ከተማው እየገሰገሱ ባሉበት በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ መንግስት የአዲስ አበባ ነዋሪዎች እንዲተባበሩ እና አካባቢያቸውን እንዲጠብቁ ጥሪ አቅርቧል።
በህወሃት የሚመራው የትግራይ ኃይሎች በአማራ ክልል የሚገኙትን የደሴን እና ኮምቦልቻ ከተሞችን በባለፈው ሳምንት መጨረሻ ተቆጣጥረዋል።
ተዋጊዎቹ በትግራይ በትግራይ አጎራባች አማራ ክልል ውስጥ ከመዲናዋ አዲስ አበባ ወደ 375 ኪሎሜትር ርቀት ላይ ይገኛሉ።
የደሴ ከተማ በደቡብ በኩል አዲስ አበባ እንዲሁም በምስራቅ በኩልም ጂቡቲ መድረስ የሚያስችል መስመር መኖሩን ተከትሎ ከተማዋን ለመቆጣጠር የተደረገው ውጊያ ከታዩት እጅግ ፈታኝ ጦርነቶች አንዱ እንደሆነ ይታመናል።
ደሴን የትግራይ ኃይሎች ከመቆጣጠራቸው በፊት በዋነኛው ሆስፒታል ይሰሩ የነበሩ አንድ ግለሰብ እንዳሉት በክልሉ ጦርነት መዛመቱን ተከትሎ የከተማዋም ሁኔታ ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ በከፍተኛ ሁኔታ ተለውጧል።
ስሜ አይጠቀስ ያሉት ይህ ግለሰብ ደሴ የብዙ ብሔር ብሔረሰቦች መኖሪያ እና የባህል ስብጥር መታያ በመሆኗ "የፍቅር መዲና" የሚል ስያሜ ያገኘች ሲሆን የበለፀገ የኢኮኖሚ ማዕከል እንደሆነችም እኚሁ ግለሰብ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ነገር ግን ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ከአማፂያኑ ግስጋሴ ሸሽተው ወደ ከተማዋ ገብተዋል።
"ወደ ስራ ስሄድ እና ስመለስ ትንንሽ ልጆች ሱሪዬን እየጎተቱ ዳቦ እንደገዛላቸው ይለምኑኝ ነበር" ብለዋል።
የመንግሥት ወታደሮች ከተማዋን ለቀው መውጣታቸውን ተከትሎ ግለሰቡም ከ10 ባልደረቦቻቸው ጋር በመሆን ሆስፒታሉን ጥለው ሄዱ። በአሁኑ ወቅትም አዲስ አበባ መኖሪያቸው አድርገዋታል።
በአዲስ አበባ ከተማም የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ (አብን) ከፍተኛ አመራር የሆኑት አቶ ቴዎድሮስ ኃይለማርያም ህብረተሰቡን በማስተባበር ተዋጊዎችን ለመላክና ግስጋሴውን ለማስቆም እንዲሁም ለተፈናቀሉ ወገኖች እርዳታ በማከፋፈል ላይ ይገኛል።
ፓርቲያቸው የህወሃት ዋነኛ አላማ ወደ ስልጣን መመለስ እንደሆነ ያምናል ይላሉ።
ህወሃት በኢህአዴግ ውስጥ ሃገሪቱን ለ27 አመታት መርቶ ከአራት አመታት በፊት በጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ መንግሥት ከማዕከላዊው ስልጣን ወደ ጎን ገሸሽ ተደርጓል።
"ሁለት አማራጮች አሉ - ወይ ህወሃት ተሸንፎ የኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግሥት ይድናል ወይም ከሁሉ የከፋው ሁኔታ ህወሃት አዲስ አበባን ተቆጣጥሮ በመግዛት በመላ ሀገሪቱ የእርስ በርስ ጦርነት ይከሰታል" ብለዋል አቶ ቴዎድሮስ ለቢቢሲ
የትግራይ ተወላጆች 'እየታፈሱ ነው'
በመዲናይቱ፣ አዲስ አበባ ላሉ የትግራይ ተወላጆች የደሴ መያዝ በከተማዋ ውስጥ የብሔር መጋጋሉ እንዲጨምር አድርጎታል።
በአዲስ አበባ የምኖር የትግራይ ተወላጅ የህግ ባለሙያ በአሁኑ ወቅት አዲስ አበባ "የተወለድኩባት እና ያደኩባት ከተማ" አይደለችም ብላለች።
"ፖሊስ በየቤቱ፣ በየካፌው እና በየቡና ቤቱ በሚደረጉ አሰሳዎች እንዲሁም በታክሲዎች እና በአውቶብሶች ውስጥ መታወቂያ ፍተሻ በሚደረግበት ወቅት የትግራይ ተወላጆች እየታፈሱ ይገኛሉ" በማለት ያለውን ሁኔታ ታስረዳለች።
በዚሁ ሳምንትም በአንድ ሬስቶራንት ውስጥ እራት እየበሉ እያሉ ስለታፈሱ የትግራይ ተወላጆች ቢቢሲ ተነግሮት ነበር።
"ትግራዋይ ከሆንክ ምንም አይነት ተስፋ የለህም። ትታሰራለህ። እስሩም የሚደረገው በብሄር ስም ነው" ሲሉ አንድ ተዋሪ ተናግረዋል።
የአዲስ አበባ ፖሊስ ቃል አቀባይ በበኩላቸው እስር የሚፈፀመው ህገ ወጥ ድርጊቶችን የሚያሳይ ማስረጃ ከተገኘ በኋላ ነው ብለዋል።
ቃለ አቀባዩ የታሰሩት አብዛኞቹ የትግራይ ተወላጆች መሆናቸውን ቢያረጋግጡም የሌላ ብሄር ተወላጆችም መታሰራቸውን ተናግረዋል።
አማፂያኑ ግስጋሴያቸው በትግራይ ክልል ላይ ያለው እገዳ እንዲያቆም ለማስገደድ ነው ይላሉ። እርዳታ በከፍተኛ ሁኔታ በሚያስፈልግበት በትግራይ ክልል የኤሌክትሪክ አገልግሎት፣ የመናኛ ዘዴዎች እና የባንክ አገልግሎት ተቋርጧል።
ከግንቦት ወር ጀምሮም የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት 400 ሺህ ሰዎች በረሃብ አፋፍ ላይ መሆናቸውን አስጠንቅቋል።
ህወሓት በሰኔ ወር ሰራዊቱን ከትግራይ ዋና ከተማ መቀሌ ካስወጣ በኋላ የረድዔት ድርጅቶች ወደ ክልል የሚወስዱ መንገዶች መዘጋታቻው እንዲሁም በነዳጅ እና ገንዘብ ላይ የተጣለው እገዳ ከአምስት ሚሊዮን በላይ አስቸኳይ እርዳታ የሚሹ ሰዎችን መድረስ ፈታኝ አድርጎታል።
በመጀመሪያ ላይ ከጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አስተዳደር ጋር በቅድመ ሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ ድርድር ያስቀመጡት የትግራይ ኃይሎች በባለፉት ሳምንታት በአማራ እና አፋር ክልሎች ባገኙት ወታራዊ ድሎች ምክንያት አንደራደርም ብለዋል።
የቀድሞ የአገሪቱ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም እና የትግራይ ኃይሎች ከፍተኛ አዛዥ የሆኑት ጄኔራል ፃድቃን ገብረትንሳኤ ጦርነቱ እያለቀ ነው ቀጣዩ እርምጃም ድህረ ዓብይ ብሔራዊ ውይይት እንደሚሆን ተናግረዋል።
"ውስብስብ የሆነውን የአገሪቷን ፖለቲካ በራሳችን ፍላጎት ለመፍታት አስበን አናውቅም። ሁሉንም ባለድርሻ አካላት በአንድ ላይ በማሰባሰብ ስለሀገሪቱ የወደፊት እጣ ፈንታ የምንወያይበት መድረክ እንፈጥራለን" ሲሉ ለትግራይ ቴሌቪዥን ተናግረዋል።
የወላጆች ድንጋጤ
በትግራይ ያለው ሰብአዊ ቀውስ አሁንም አሳሳቢ ነው። በመቀለ አይደር ሪፈራል ሆስፒታል በግሉኮስ ምግብ እየተላለፈላት ያለችው የአንድ አመት ጨቅላ የሆነችው ኤደን ገብረፃድቅ ለቅሶ በኮሪደሩ ላይ ሲያስተጋባ ቢቢሲ በደረሰው ቪዲዮዎች ላይ ይታያል።
"በመጀመሪያ በምግብ እጥረት እየተሰቃች እንደሆነ አላውቅም ነበር። አሁን የተመጣጠነ ምግብ እጦት እንዳለባት ነግረውኛል" ስትል በሁኔታው የተደናገጠችው እናቷ ህይወት በርሄ ልጇን ልታባብል እየሞከረች ትናገራለች።
ከጦርነቱ በፊት "ባለቤቴ ተቀጥሮ ይሠራ ነበር ። እኔ ደግሞ የቤቱን ስራ በመሸፈን ልጆቹን ቤት ውስጥ እንከባከብ ነበር። ልጆቻችንንም በጥሩ ሁኔታ እናሳድጋቸው ነበር። ልጆቻችን ምርጥ ምግብ ያገኙ ነበር ሁልጊዜም ጥሩ ልብስ ይለብሱ ነበር." ብላቭ
በሌላ አልጋ ላይ ደግሞ እጆቿ ቅጭጭ ያሉት መብርሂት ግደይ ጋደም ብላለለች። አባቷም ግደይ መረሳ ያለው ገፅታና ከሲታነቱ ከልጁ ጋር ተመሳሳይ ሲሆን ልጁንም ሙዝ እንድትበላ ለማድረግ ቀስ ብሎ ደግፎ ያስቀምጣታል።
እነ ግደይ ከገጠራማ መኖሪያቸው ቆላ ተምቤን ወደ ሆስፒታል ለመድረስ ከ100 ኪሎ ሜትር በላይ ርቀት ተጉዘዋል።
ያለፉበት መንገድም የመንግሥት ወታደሮች በትግራይ ውስጥ በነበሩበት ወቅት ከባድ ውጊያ የተደረገባቸው ስፍራዎችን ይሸፍናል። በርካታ ነዋሪዎችም ቀያቸውን ለቀው ወደ ተራራዎች ለመሰደድ ተገደዋል።
የኢትዮጵያ ወታደሮችና አጋሮቻቸው ከትግራይ ከወጡ በኋላ ነዋሪዎቹ የተመለሱ ሲሆን ቤታቸው ተቃጥሎ በሬዎቻቸውና አህዮቻቸው ተዘርፈውም ነው ቀያቸውን ያገኙት።
"የተከሰተው ነገር በሙሉ ተቀብለነው ነበር። ልጄ ግን በጠና ታመመች፤ ከዚህ በፊት በጣም ጤነኛ ነበረች" ይላሉ።
ዶክተሮች የ11 ዓመት ልጁ የልብ ችግር እንዳለባት ነግረውታል። ምናልባትም በተመጣጠነ ምግብ እጥረት ምክንያት ሳይመጣ የቀረ እንዳልሆነም ተነግሮታል።
እነዚህን ቃለ መጠይቆች ቢቢሲ ማግኘት የቻለው ከህክምና ባለሙያዎች ሲሆን ተቀርጸው የወጡትም በድብቅ ነው።
የቴሌኮሙኑኬሽን እና የኢንተርኔት አገልግሎት በመዘጋቱ በክልሉ ያሉ ነዋሪዎችን ማግኘት አልተቻለም። ቢቢሲ እንደ ሌሎቹ ሚዲያዎች ወደ ክልሉ እንዳይገባ ታግዷል።
ያልተሳኩ ማስፈራሪያዎች
በቅርቡ ኢትዮጵያን የጎበኙት የአለም አቀፍ ቀይ መስቀል ፕሬዚዳንት ፒተር ሞረር ግጭት ወዳለባቸው አካባቢዎች መሄድ አልቻሉም።
"በአሁኑ ወቅት ምንም አይነት የተስፋ ብርሃን እየፈነጠቀ አይደለም" ሲሉ ፕሬዚዳንቱ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
"ለግጭቱ ቀደም ብለን ፖለቲካዊ መፍትሄ ማምጣት ያስፈልጋል። ምክንያቱም መሞኘት የሌለብን ጉዳይ ግጭቱ ነገ ቢቆምም አሁንም በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተፋናቃዮች አስቸኳይ እርዳታን ይሻሉ።" በማለት ያስረዳሉ
አሜሪካ፣ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት እና የአፍሪካ ህብረት ድርድር እንዲደረግ ሲወተውቱ ቆይተዋል።
የማዕቀብ ዛቻም ሆነ አሜሪካ ኢትዮጵያን ከቀረጥ ነፃ ንግድ ተጠቃሚነት እድል አጎዋ ማገዷ የግጭቱን አቅጣጫ መቀየር አልቻለም።
የኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ከፍተኛ ተንታኝ የሆኑት ዊሊያም ዴቪሰን፣ የዕርዳታ እግዶችን ማንሳት እና ለትግራይ አስፈላጊ የሆኑትን መሰረታዊ ገልግሎቶች ወደነበረበት እንዲመለሱ ማድረግ ለኢትዮጵያ መንግሥት ይጠቅመዋል ይላሉ።
"የአለም አቀፍ መሪዎች የጦርነቱ አቅጣጫ እንዲቀየር ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመጨረሻ እድል መስጠት ብቻ ሳይሆን ወደ አዲስ አበባ በፍጥነት ለመዝመት መሞከር ምናልባት የከፋ ብጥብጥ እና አለመረጋጋት ሊያስከትል ስለሚችል ለትግራይ አመራሮች ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ ጥሪ ማቅረብ አለባቸው" ሲሉ ለቢቢሲ ተናግረዋል።
ሆኖም ከጥቂት አመታት በፊት የኖቤል የሰላም ሽልማትን ያገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ከጎረቤት ኤርትራ ጋር የነበረውን ጦርነት መቋጫ እንዲያገኝ ቢያደርጉም በትግራይ ላይ ምንም አይነት መለሳለስ አያሳዩም።
ኢትዮጵያ የጦርነቱን አንድ አመት ስታከብር የ45 አመቱ መሪ የሀገራቸውን ህዝብ ወደ ጦር ግንባር እንዲያቀኑ ወይም ጦርነቱን እንዲደግፉ አሳስበዋል።
"ይህንን ጠላት በደማችን፣ በአጥንታችን ቀብረን የኢትዮጵያን ክብር ቀና እናደርጋለን" ሲሉ ተደምጠዋል፡፡