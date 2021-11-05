የፀጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ስላለው ሁኔታ አንዲወያይ ጥሪ ቀረበ
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የፀጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ ይመክራል ተባለ።
አየርላንድ፣ ኬንያ፣ ኒጀር፣ ቱኒዚያ እና ሴንት ቪንሰንት እና ዘ ግሪናዲስ የጸጥታው ምክር ቤት በኢትዮጵያ ጉዳይ እንዲመክር ስበሰባ መጥራታቸው የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባል የሆነችው አየር ላንድ አስታውቃለች።
የጸጥታው ምክር ቤት በሰሜኑ የአገሪቱ ክፍል ጦርነት ከተቀሰቀሰ ወዲህ በኢትዮጵያ ጉዳይ ሲመክር ይህ ለ11ኛ ጊዜ ይሆናል።
በተመድ የጸጥታው ምክር ቤት ተለዋጭ አባሏ አየርላንድ "በቅርብ ቀናት እየተባባሰ የመጣው ሁከት እጅግ አሳሳቢ ነው" ካለች በኋላ፤ የተኩስ አቁም ድርድር ተካሂዶ ግጭት መቆም አለበት ብላለች።
ምክር ቤቱ በኢትዮጵያ ጉዳይ የሚመክረው የህወሓት አማጺያን የሰሜን እና ደቡብ ወሎ አካባቢዎችን ተቆጣጠረው፤ የኢትዮጵያ መዲና አዲስ አበባን የመያዝ ፍላጎት እንዳላቸው በገለጹበት ወቅት ነው።
ምክር ቤቱ በኒው ዮርክ በኢትዮጵያ ሰዓታት አቆጣጠር ዓርብ አመሻሽ ላይ ውይይቱን ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል።
የጸጥታው ምክር ቤት በየትኛው አጀንዳ ስር በኢትዮጵያ ጉዳይ እንደሚመክር እስካሁን ድረስ አልተገለጸም።
ባለፈው ዓመት ጥቅምት ወር ላይ በትግራይ ክልል የተጀመረው ጦርነት፣ አሁን ወደ አጓራባች ክልሎች አፋር እና አማራ ዘልቆ ከባድ ጦርነት እየተካሄደ ይገኛል።
በዚህ ጦርነት ሁሉም ተሳታፊ ወገኖች ከባድ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች እና ውድመት እንደፈጸሙ የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የሰብዓዊ መብት ኮሚሽንና የኢትዮጵያ ሰብዓዊ መብቶች ኮሚሽን ለወራት ያደረጉት ምርመራ አመልክቷል።