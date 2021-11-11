ቻይና እና ኣሜሪካ ባልተለመደ መልኩ በአየር ንብረት ለውጥ ዙሪያ ለመተባበር ተስማሙ
ቻይና እና ኣሜሪካ በሚቀጥሉት አስር ዓመታት በአየር ጸባይ ለውጥ ዙሪያ ተባብረው ለመስራት ተስማምተዋል።
ይህ የተገለጸው በስኮትላንድ ግላስጎ እየተካሄደ በሚገኘው የኮፕ26 የአየር ንብረት ስብሰባ ላይ ሲሆን በርካቶችንም አስገርሟል።
በዓለማችን ከፍተኛውን የካርቦንዳይኦክሳይድ ልቀት የሚያደርጉት አሜሪካ እና ቻይና ከዚህ በኋላ በጋራ ለመስራት ነው የተስማሙት።
የስምምነት ሰነዱም ከዚህ በፊት የነበራቸውን አብሮ የመስራት ሂደት በተጠናከረ ሁኔታ በማስቀጠል በፓሪስ በተደረሰው ስምምነት መሰረት 1.5 ሴልሺየስ ቅዝቃዜ ግብ ላይ ለመድረስ መታቀዱን ያሳያል።
አገራቱ አክለውም ይህንን ግብ ለማሳካት እንቅፋት የሆኑ ማነቆዎችን በማስወገድ ተባብረው ጠንከር ያለ እርምጃ ለመውሰድና የአየር ጸባይ ነውጥን ለመከላከል ቆርጠናል ብለዋል።
የአየር ንብረት ለውጥ ባለሙያዎች እንደሚሉት የዓለም ቅዝቃዜ ከ1.5 ሴልሺየስ ከፍ እንዳይል ማድረግ ከተቻለ የሰው ልጅ ከባዱን የአየር ንብረት ጫና መቋቋም ይችላል።
ይህ ደግሞ ሰው ልጅ በኢንዱስትሪዎች ማምረት ካልጀመረበት ዓመታት ጋር የሚመሳሰል ይሆናል ማለት ነው።
በአውሮፓውያኑ 2015 በፈረንሳዩዋ ዋና ከተማ ፓሪስ በተደረገው የአየር ንብረት ለውጥ ስብሰባ ላይ የዓለም መሪዎች የበካይ ጭሶችን መጠን በመቀነስ የዓለም ሙቀት እንዳይጨምር ለመስራት ቃል ገብተው ነበር።
የቻይና ከፍተኛ የአየር ንብረት ተደራዳሪ የሆኑት ዢ ዤንሁዋ ለተሰበሰቡጋዜጠኞች ሲናገሩ '' በቻይና እና አሜሪካ መካከል ካለው ልዩነት በበለጠ ስምምነት አለ'' ብለዋል።
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን እና የቻይናው አቻቸው ሺ ዢን ፒንግ ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት በበይነ መረብ አማካይነት እንደሚወያዩ ይጠበቃል። እነኚህ ሁለት አገራት በዓለማችን በበርካታ ጉዳዮች ቁልፊ ሚና ያላቸው ናቸው።
ረቡዕ ዕለት ባልተለመደ መልኩ ሁለቱ አገራት በጋራ ስምምነታቸውን የገለጹ ሲሆን ከመስማማታቸው በፊት ግን በተለይ የሚቴን ልቀት፣ ወደ ንጹህ ኃይል መሸጋገር እና ካርቦንን የማጥፋት ሂደት ላይ ከፍተኛ ውይይት በማድረግ ነው እቅዳቸውን ይፋ ያደረጉት።
ነገር ግን ቻይና የሚቴን ልቀትን ለመቀነስ አገራት የተስማሙበትን ሰነድ አልቀበለውም ብላለች።
ይህ ጋዝ ለግሪንሃውስ መሸንቆር ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ነው። ይህ ሚቴንን ለመቀነስ የተደረገውን ስምምነት እስከ 100 የሚደርሱ አገራት የፈረሙበት ሲሆን ቻይና ግን በአገር ደረጃ የራሴን የሚቴን ጋዝ ልቀት የሚቆጣጠር እቅድ አዘጋጃለሁ ብላለች