አሜሪካዊው ጋዜጠኛ በሚየንማር የ11 ዓመት እስር ተፈረደበት
የሚየንማር ወታደራዊ ፍርድ ቤት በአሜሪካዊው ጋዜጠኛ ዳኒ ፌንስተር ላይ የ11 አመት እስር ፈረደበት።
ዳኒ ፌንስተር የአገሪቱን ኢሚግሬሽን ህግን በመጣስ፣ በህገወጥ ማህበር ምስረታ እና በጦር ኃይሉ ላይ ተቃውሞን በማበረታታት ጥፋተኛ ሆኖ ተገኝቷል።
በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ሁለት ተጨማሪ የአመጽ እና የሽብርተኝነት ክሶች የቀረበበት ሲሆን እነዚህ ወንጀሎች በአገሪቱ ህግ መሰረት ከፍተኛ የእድሜ ልክ እስራት የሚያስቀጡ ናቸው።
የአዳዲሶቹ ክሶች የፍርድ ሂደትም በሚቀጥለው ሳምንት ይጀምራል።
የ37 አመቱ ጋዜጠኛ 'ፍሮንቲየር ሚየንማር' የተባለ ድረ-ገፅ ዋና አዘጋጅ ሲሆን በቁጥጥር ስር የዋለውም በያንጎን አለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ባለፈው ዓመት ግንቦት ወር ላይ ነው።
በየካቲት ወር በአገሪቱ የተከሰተውን ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ተከትሎ ከታሰሩ በደርዘን የሚቆጠሩ ጋዜጠኞች አንዱ ነው።
ፍሮንቲየር ሚየንማር ድረ-ገፅ እንዳስታወቀው ዳኒ ከመፈንቅለ መንግሥቱ ወዲህ የጦር ኃይሉን በከፍተኛ ሁኔታ ሲተች ለነበረው ሚየንማር ናው ለተባለ ገለልተኛ የዜና ጣቢያ ቀደም ብሎ ሲሰራ ነበር ብሏል።
"በአሁኑ ወቅት የተፈረደበት ክስ የተመሰረተው ሚየንማር ናው በተባለውና በታገደው መገናኛ ብዙኃን ይሰራ ነበር በሚል ነው። ዳኒ ከሁለት ዓመት በፊት ሐምሌ ወር ላይ ከሚየንማር ናው ለቆ በሚቀጥለው ወር ፍሮንቲየር ሚየንማርን ተቀላቅሏል። በቁጥጥር ስር በዋለበት ግንቦት ወር ላይም በፍሮንትየር ሚየንማር እየሰራ በነበረበት ወቅት ሲሆን፤ ዘጠኝ ወራትም ሰርቶ ነው የታሰረው" በማለት የሚሰራበት ድረገፅ አስታውቋል።
አክሎም "እነዚህ ዳኒ የተወነጀለባቸው ክሶች ውሃ የማይቋጥሩና መሰረት የሌላቸው ናቸው"
ሌላኛው ጃፓናዊ ጋዜጠኛ የሃሰት ዜና አሰራጭቷል በሚል ክስ ከወራት በፊት በቁጥጥር ስር ውሎ ነበር።
ለአብዛኞቹ የጃፓን ዋና ዋና የዜና ማሰራጫዎች ሲዘግብ የነበረው ዩኪ ኪታዙሚ በአገሪቱ ውስጥ ካሉ ጥቂት የውጭ ጋዜጠኞች አንዱ ነበር።
የሚየንማር ባለስልጣናት ህጉን ጥሷል ብለው ቢከሱትም ነገር ግን ጃፓን ስለጠየቀች ከእስር ተለቋል።