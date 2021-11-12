ሩዋንዳዊው 'ዩቲዩበር' ባለስልጣናትን በማዋረዱ በእስር ተቀጣ
ሩዋንዳዊው ታዋቂ ዩቲዩበር መንግሥትን በመተቸቱ የሰባት አመት እስር ተፈርዶበታል።
ዲዩዶኔኔ ኒዮንሴንጋ፣ በቅፅል ስሞቹ ሲዩማ ወይም "አይረን" በመባል የሚታወቀው ዩቲዩበር በማጭበርበር፣ በማስመሰል እና የመንግሥት ባለስልጣናትን በማዋረድ ጥፋተኛ ሆኖ ተገኝቷል።
ግለሰቡ የቀረበበትን ክስ ውድቅ ያደረገ ሲሆን ይግባኝ እንደሚጠይቅም አስታውቋል።
በዩቲዩብ የወጡት ቪዲዮዎቹ በኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ በነበረው የእንቅስቃሴ ገደብን በመጠቀም የአገሪቱ ወታደሮች በዝቅተኛ መንደሮች ላይ የሚኖሩ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ጥሰት አድርሰዋል ሲል ከሷቸዋል።
ሌላው ታዋቂ ዩቲዪበር እንዲሁ በቅርቡ ሁከትን በማነሳሳት የ15 ዓመት እስር ተፈርዶበታል።
የሩዋንዳ ባለስልጣናት የተቃዋሚዎችን ድምፅ በማፈን እና መንግሥትን የሚተቹትን በማሰር በርካታ ክሶች ይቀርብባቸዋል።