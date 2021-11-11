ሰላም እንዲወርድ ህወሓት ከያዛቸው ቦታዎች መውጣት እንዳለበት መንግሥት ገለጸ
አንድ ዓመት ያስቆጠረው የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት ቆሞ ሰላም እንዲወርድ ከተፈለገ ህወሓት ከአማራ እና አፋር ክልሎች መውጣት አለበት ሲሉ የውጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተናገሩ።
በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ መግለጫ የሰጡት አምባሳደር ዲና ሙፍቲ፤ ሰላም እንዲወርድ ህወሓት ሦስት ነገሮች መፈጸም አላበት ብለዋል።
እንደ አምባሳደሩ መግለጫ "ሰላም እንዲወርድ" ህወሓት ከያዛቸው የአማራ እና አፋር አካባቢዎች መውጣት አለበት። በሁለተኛ ደረጃ ህወሓት ለፌደራሉ መንግሥት ሕጋዊ እውቅና መስጠት እና መቀበለ አለበት ብለዋል። ሦስተኛው ነጥብ ደግሞ ህወሓት ጥቃቶችን ማቆም አለበት ብለዋል አምባሳደር ዲና።
እነዚህ ሦስት ነጥቦች "የድርድር ቅደመ ሁኔታዎች ሊሆኑም ላይሆኑም ይችላሉ" ያሉት አምባሳደር ዲና፤ በአሁኑ ወቅት በህወሓት እና በኢትዮጵያ መንግሥት መካከል የተጀመረ ድርድር የለም ብለዋል።
አምባሳደር ዲና በዛሬው መግለጫቸው ድርድር አልተጀመረም፤ ስለ ድርድርም የተወሰነ ነገር የለም ብለዋል።
የኢትዮጵያ መንግሥት ሁልጊዜም የሰላም ፍላጎት እንዳለው የገለጹት አምባሳደር ዲና፤ "እንደ ደሃ አገር ለልማት ቅደሚያ እንሰጣለን" ብለዋል።
እየተካሄደ ያለው ጦርነትም መንግሥት "ሳይፈልግ ተገዶ የገባበት" ነው ብለዋል።
የኦባሳንጆ ሽምግልና
የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝደንት እና በቅርቡ የአፍሪካ ሕብረት የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልዕክተኛ ሆነው የተሾሙት አሉሴንጉን ኦባሳንጆ የፌደራሉን መንግሥት እና የህወሓት መሪዎችን አግኝተው ማነጋገራቸው ይታወሳል።
ኦባሳንጆ የፌደራል መንግሥቱን ከትግራይ ኃይሎች ጋር ለማደራደር በሚያደርጉትን ጥረት "ለማደራደር የማደርገውን ጥረት 'አልቀበልም' ያለ የለም" ሲሉ ለቢቢሲ ገልጸው ነው።
አምባሳደር ዲና የኦባሳንጆን ተልዕኮ በተመለከተ፤ "ፋክት ፋይንዲንግ ሚሽን [ትክክለኛውን ዕውነት የመረዳት ተልዕኮ] ላይ ናቸው። ያሉትን ሁኔታዎች እየተመለከቱ ነው" ብለዋል።
አምባሳደሩ ኦባሳንጆ በአዲስ አበባ፣ መቀለ፣ በሌሎች ክልሎች እና ከአፍሪካ ሕብረት ጋር እየተወያዩ መሆኑንም ጨምረው ተናግረዋል።
"በኢትዮጵያ በኩል ያለው አቋም ምንድነው ከተባለ፤ እኛ ለሰላም አዲስ አቋም የለንም" ካሉ በኋላ መንግሥታቸው ለሰላም መውረድ እክል የሚሆኑ ጉዳዮች የሚቀረፉበት መንገድ እንዲፈጠሩ ፍላጎት እንዳለ ተናግረዋል።
"ለሰላም እንቅፋት የሚሆኑ ነገሮች እስከተወገዱ ድረስ ወደ ሰላም የማንሄድበት ምክንያት የለም" በማለት ተናግረዋል።
አያይዘውም "የአፍሪካ ሕብረት መስራች ነን። የአፍሪካ ሕብረት ስሜትን እንቀበላለን። በአፍሪካ በኩል ችግር ለመፍታት የሚደረጉ ጥረቶችን ከምንም በላይ ቅድሚያ እንሰጣለን። ለዚህ ነው ለአፍሪካ ችግሮች አፍሪካዊ መፍትሄ እያልን ብዙ ጊዜ ስንደጋግም የነበረው። ስለዚህ ኦባሳንጆ ለምን መጡ? ለምን ሄዱ ልንል አንችልም" ብለዋል።
የተመድ ሠራተኞች እስር
የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት በቅርቡ ሠራተኞቹ እና የሠራተኞቹ የቤተሰብ አባላት በአዲስ አበባ እና አፋር ውስጥ መታሰራቸውን ማስታወቁ ይታወሳል።
ተመድ ሠራተኞቹ ለምን እንደታሰሩ እና በአስቸኳይ እንዲፈቱ ለመንግሥት ጥያቄ ማቅረቡን ገልጿል። ይህንን በተመለከተ አምባሳደር ዲና በሰጡት ማብራሪያ፤ በኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መታወጁን አስታውሰው፤ ሰዎቹም የታሰሩት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በመጣሳቸው መሆኑን ገልጸዋል።
"የተመድ ሠራተኛም ይሁን ማንም ሰው የኢትዮጵያን ሕግ የማክበር ግዴታ አለበት። ሕግ ካለከበር ማንም ይሁን ማን በሕግ ይጠየቃል። የታሰሩ ሰዎች አሉ። የታሰሩት ደግሞ የኢትዮጵያን ሕግ በመጣስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመጣስ ነው" ብለዋል።