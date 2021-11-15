ሊቨርፑል ውስጥ በሆስፒታል አቅራቢያ የተፈጸመው ጥቃት የሽብር ድርጊት ነው ሲል ፖሊስ አስታወቀ
በዩናይትድ ኪንግደም ሊቨርፑል ውስጥ በሚገኝ በአንድ የሴቶች ሆስፒታል አቅራቢያ የተፈጸመ ፍንዳታ የሽብር ድርጊት ሲል ፖሊስ አስታወቀ።
በመጀመሪያው የዓለም ጦርነት በግዳጅ ላይ ሳሉ ሕይወታቸውን ያጡት በሚዘከሩበት ዕለት የተፈጸመው ጥቃት የሽብር ድርጊት ነው ብሎታል ፖሊስ።
እሁድ ከቀኑ 5፡00 ሰዓት ገደማ በሆስፒታሉ መግቢያ ላይ አንድ ታክሲ ፈንድቶ በእሳት ሲያያዝ በውስጡ የነበረ ተሳፋሪ ህይወቱ ያለፈ ሲሆን አሸከርካሪው ጉዳት ደርሶበታል።
ዴቪድ ፔሪ ተብሎ በአካባቢው ነዋሪዎች የተጠራው ሾፌር ተጠርጣሪው ላይ ተሽከርካሪው ውስጥ ሳለ ቆልፎበት እንዳይወጣ በማድረጉ በሊቨርፑል ከንቲባ ጆአን አንደርሰን ጀግና ተብሏል።
ይህንን ለአንድ ሰው ሞት ምክንያት የሆነውን ክስተት ተከትሎ አራት ሰዎች በፖሊስ ቁጥጥር ስር ውለዋል።
የታክሲው ተሳፋሪ ተቀጣጣይ ነገሩን እራሱ ሳይሰራው እንደማይቀር የሰሜን ምዕራብ የፀረ ሽብር ፖሊስ ኃላፊ ሩስ ጃክሰን ተናግረዋል።
ጥቃቱን ያደረሰው ግለሰብ ማንነትም ይሁን ጥቃቱን ለማድረስ ምን እንዳነሳሳው "ገና አልታወቀም" ሲሉ ጃክሰን አክለዋልል።
የዴልታ ታክሲ አሸከርካሪው እሑድ በሴፍተን ፓርክ አቅራቢያ ከምትገኘው ሩትላንድ ጎዳና ተሳፋሪ መጫኑን ለጋዜጠኞች ተናግሯል።
"ግለሰቡ 10 ደቂቃ ያህል ወደ ሚርቀው ሊቨርፑል የሴቶች ሆስፒታል እንዲወሰደው ሾፌሩን ጠይቆ ነበር" ሲሉ ጃክሰን ገልጸዋል።
የታክሲ አሸከርካሪው ጥቃት አድራሹ ላይ መኪናዋን ከቆለፈ በኋላ በፍጥነት ከመኪናዋ በመራቁ ከባድ ጉዳት አልደረሰበትም ተብሏል። ጀግና ተብሎ የተወደሰው አሸካርካሪ ቀላል ሕክምና ከተደረገለት በኋላ ከሆስፒታል መውጣቱ ተገልጿል።
"ታክሲው ወደ ሆስፒታሉ መግቢያ ሲቃረብ ከመኪናው ውስጥ ፍንዳታ ተከሰተ።ይህም በፍጥነት በእሳት አያያዘው።"
ጃክሰን አክለውም "የመታሰቢያ ዝግጅቶች ከሆስፒታሉ በቅርብ ርቀት ላይ እንዳሉ እናውቃለን። ቃጠሎው የተከሰተው ከረፋዱ 5 ሰዓት በፊት ነው።"
"በአሁኑ ጊዜ ከዚህ ጋር ምንም አይነት ተጨማባጭ መረጃ ማግኘት ባንችልም ጉዳዩን እየተከታተልነው ያለነው ጉዳይ ነው" ብለዋል።