አለማቀፉ የጌጣጌጦች ዘራፊ ቡድን አባላት እስራት ተፈረደባቸው
በተለይም ታዋቂ ሰዎች ላይ በማነጣጠር የሚታወቁት እና 26 ሚሊዮን ፓውንድ የሚያወጡ ውድ ጌጣጌጦችን የሰረቁት ዘራፊዎች እስራት ተፈረደባቸው።
ጁጎስላቭ ጆቫኖቪክ፥ አሌሳንደሮ ማልቴሴ እና አሌሳንድሮ ዶናቲ የተሰኙት ዘራፊዎች የፎርሙላ ዋን ስራ አስፈጻሚ ልጅ የሆነችው የታማራ ኢክሊስተን መኖሪያ ቤትን መዝረፋቸውን አምነዋል።
ሶስቱ ጣሊያናዊያን በምዕራባዊ ለንደን የሚገኘውን የቸልሲው ተጫዋች ፍራንክ ላምፓርድን መኖሪያ ቤት እንዲሁም በህይወት የሌሉት የላንቺስተር ሲቲ ሊቀ መንበር የነበሩትን ቪቻዪ ስሪቫዳንፐራባ ቤቶች በመዝረፍም ጥፋተኛ ተብለዋል። ባጠቃላይ የ 28 አመት የእስር ቅጣት ተጥሎባቸዋል።
ችሎቱ ጂዮቫኒክ የተሰኘውን የ 24 ዓመት ግለሰብ በዘረፋ ወንጀል ለመሳተፍ በማሴር በሚል የ ዘጠኝ አመት እስር ሲፈርድበት በህገወጥ መንገድ የተገኘ ገንዘብን ሕጋዊ አስመስሎ በማቅረብ ወንጀል ደግሞ ተጨማሪ ሁለት አመት ፈርዶበታል።
የ 45 ዓመቱ ዶናቲም በተመሳሳይ ለዘረፋ ወንጀል በማሴር ስምንት አመት ከዘጠኝ ወር እንዲታሰር ተፈርዶበታል።
እ.ኤ.አ. በ 2019 የታህሳስ ወር የመጀሪያ 13 ቀኖች ብቻ ከሶስቱ ዝነኛ ሃብታሞች ቤት ብቻ 25 ሚሊዮን ፓውንድ የሚያወጡ ጌጣ ጌጦችን ዘርፈዋል። ከተዘረፉት ውድ ጌጣጌጦች እና ሰአቶች መካከልም አብዛኞቹ አልተገኙም።
ጉዳዩን የያዙት አቃቤ ህግ ቲሞቲ ክሬይ እንደተናገሩት ይህ የዘራፊ ወንበዴዎች ቡድን በዩናይትድ ኪንግደም ታሪክ ውስጥ ከታዩ የዘረፋ ወንጀሎች ውስጥ ከፍተኛው ነው ብለዋል። «ዘራፊዎቹ ጥንቃቄ የተሞላበት ጥናት እንዲሁም ዝግጅት አድርገዋል። በተለይም በዘረፋው ሰለባ የሆኑት ሰዎችን ካላቸው ሃብት ብሎም ዝና ጋር ተያይዞ ኢላማ ውስጥ ገበተዋል» ሲሉም አክለዋል።
አቃቤ ሕጉ ጨምረው እንደተናገሩት ዘረፋው ከመካሄዱ 15 ቀናት ገደማ ቀደም ብሎ ጂዮቫኒክ አንድ ዳንኤል ቩኮቪች ከተባለ ግለሰብ ጋር ከ ስቶክሆልም ወደ ለንደን ተጉዘው ግበተዋል። እንዲሁም ጂዮቫኒክ በቡድኑ እዝ ውስጥ ሁለተኛ ሰው ሲሆን ቩኮቪች ዋናው አንቀሳቃሽ እንደሆነ ተናግረዋል።
ቩኮቪች እስካሁን ድረስ በቁጥጥር ስር ያልዋለ ሲሆን ሰርቢያ ውስጥ ይገኛል ተብሎም ይታመናል። ቢቢሲ በግለሰቡ ላይ በሰራው ምርመራ መሰረት ቢያንስ 19 የተለያዩ የማንነት መለያዎች እንደሉት ታውቋል።