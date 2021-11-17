አሜሪካ ዜጎቿ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ዳግም አሳሰበች
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር አሜሪካውያን ከኢትዮጵያ በአስቸኳይ እንዲወጡ ዳግም አሳሰበ።
አሜሪካ ዜጎቿን በአስቸጋሪ ጊዜ ከኢትዮጵያ ለማውጣት ወታደራዊም ይሁን የንግድ አውሮፕላኖችን የመጠቀም ዕቅድ እንደሌላት ሮይተርስ አንድ ከፍተኛ የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ኃላፊን ጠቅሶ ዘግቧል።
በተመሳሳይ የአሜሪካ የውጪ ጉዳይ ሚንስቴር ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ አክሲዮ ለተሰኘ የዜና ድረ-ገጽ አሜሪካውን ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ዳግም አሳስበዋል።
ከአሜሪካ መንግሥት በተጨማሪ ሌሎች በርካታ አገራት ዜጎቻቸው ከኢትዮጵያ እንዲወጡ እና ወደ ኢትዮጵያ ጉዞ ለማድረግ የወጣን እቅድ በአንክሮ እንዲመረምሩ ሲያሳስቡ ቆይተዋል።
ከእነዚህም አገራት መካከል ዩናይትድ ኪንግደም፣ ስዊድን፣ ጀርመን፣ ሳዑዲ አረቢያ፣ ደቡብ ኮሪያ እና ሩሲያ ተጠቃሽ ናቸው።
አገራቱ ባወጡት የጉዞ ማስጠንቀቂያ ላይ ወደፊት ከኢትዮጵያ መውጣት አስቸጋሪ ሊሆን ስለሚችል ዜጎቻቸው የንግድ በረራ አማራጮች እስካሉ ደረስ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ምክራቸውን ለግሰዋል።
አሜሪካ ከዚህ ቀደም ዜጎቿ ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ባሳሰበችበት የጉዞ ማስጠንቀቂያ ላይ በገንዘብ ችግር ከኢትዮጵያ መውጣት ለማይችሉ ዜጎቿ ብድር ሊመቻች እንደሚችል አስታውቃ ነበር።
"ዜጎችን ከአሜሪካ ለማውጣት የአሜሪካ ጦር አውሮፕላኖችን ወደ ኢትዮጵያ የማብረር ዕቅድም የለም። በብዙ መልኩ የሚለየው በቅርቡ በአፍጋኒስታን ያካሄድነው አይነት ዜጎችን የማስወጣት እቅድ የለም" በማለት የአሜሪካ መንግሥት የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር መስሪያ ቤት ከፍተኛ ኃላፊው ተናግረዋል።
የውጭ ጉዳይ ሚንስቴር መስሪያ ቤት ከፍተኛ ኃላፊው ይህን ይበሉ እንጂ፤ በጂቡቲ የአሜሪካ ጦር አዛዥ የሆኑት ሜጀር ጄነራል ዊሊያም ዛና ከቀናት በፊት አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ በኢትዮጵያ የሚገኙ የኤምባሲ ሠራተኞችን፣ አሜሪካውያንን እና የሌሎች አገራት ዜጎችን ከኢትዮጵያ ለማስወጣት እና አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝርዝር የሆነ ዕቅድ ማውጣታቸውን እና ዝግጅት ማድረጋቸውን ለቢቢሲ ተናግረው ነበር።
የውጭ አገራት መንግሥታት ዜጎቻቸው ከኢትዮጵያ እንዲወጡ ማሳሰብ የጀመሩት የኢትዮጵያ መንግሥት በመላው አገሪቱ ተግባራዊ የሚሆን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ካወጀ እና የህወሓት አማጺያን የደቡብ ወሎ ከተሞችን ተቆጣጠረው ወደ አዲስ አበባ ለማቅናት ፍላጎት እንዳላቸው ካስታወቁ በኋላ ነው።
አንድ ዓመት የሞላው በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ተባብሶ ወደ አማራ እና አፋር ክልሎች የተስፋፋ ሲሆን በተለይ ከጥቅምት ወር መጀመሪያ አንስቶ በተለያዩ ቦታዎች ከባድ ውጊያዎች እየተካሄዱ ነው።
ይህንንም ተከትሎ የፌደራል መንግሥቱና የክልል አስተዳደሮች የአማጺያኑን እንቅስቃሴ ለመመከት ለሕዝቡ ተደጋጋሚ ጥሪ አቅርበዋል።