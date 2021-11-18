አፕል ለደንበኞቹ ራስ አገዝ የጥገና አገልግሎት ሊጀምር ነው
አፕል ተጠቃሚዎች እራሳቸው ስልካቸውን መጠገን የሚያስችላቸውን ፕሮግራም አስተዋወቀ።
ፈቃደኛ የሆኑ ደንበኞች ድርጅቱ ያዘጋጀውን መመሪያ በመከተል እራሳቸው ስልካቸውን መጠገን ይችላሉ።
በአውሮፓውያኑ 2022 መጀመሪያ አካባቢ በአሜሪካ ይፋ የሚሆነው ይህ ፕሮግራም ባትሪ እና ስክሪን መቀየር እንዲሁም በቅርብ የተሰሩ የአይፎን ምርቶችን ካሜራም ለማስተካከል ይረዳል ተብሏል።
ነገር ግን አዲሱ የአፕል የጥገና ስቶር ከ20 በላይ የስልክ እቃዎችን እና መገልገያዎችን ነው የሚሸጠው።
ይህ የሆነው በቅርብ ሳምንታት ስልክን በራስ ማስተካከል መጀመር አለበት የሚል ቡድን ጫና ማሳደር መጀመሩን ተከትሎ ሲሆን ቡድኑ እውቀቱ እና ፍላጎቱ ያላቸው ሰዎች እንዲሁም አነስተኛ የኤሌክትሮኒክ መሸጫዎች በቀላሉ ስልኮችን ማስተካከል መቻል አለባቸው ይላል።
''ራስ አገዝ ጥገና እውቀቱና ልምዱ ያላቸው ቴክኒሺያኖች እና ተጠቃሚዎች ኤሌክትሮኒክ መሳሪያዎችን እንዲጠግኑ ይረዳል'' ብሏል አፕል ባወጣው መግለጫ።
ነገር ግን በርካታውን ቁጥር የሚይዙት ተጠቃሚዎች ፈቃድ ያላቸውና በመጠገን ልምድ ያላቸው ባለሙያዎች ጋር ሄደው የኤሌክትሮኒክስ መሳሪያዎቻቸውን እንዲያስጠግኑ ይመከራል ተብሏል።
'' ታማኝ የሆኑ የአፕል መገልገያዎችን ማቅረብ መቻላችን ደንበኞች ያለምንም ስጋት የጥገና መገልገያዎችን በቀላሉ እንዲገዙን እንዲጠቀሙ ይረዳቸዋል'' ብለዋል የአፕል ከፍተኛ ኃላፊው ጄፍ ዊሊያምስ።
''ምርቶች ለረጅም ጊዜ እንዲያገለግሉ አድርጎ መስራትና ሲበላሹ ደግሞ በቀላሉ እንዲጠገኑ ማድረግ ተጠቃሚዎች ለከፈሉት ገንዘብ ተመጣጣኝ አገልግሎት እንዲያገኙና መሳሪያዎቹን ለዓመታት እንዲጠቀሟቸው ያደርጋል'' ይላል ድርጅቱ።
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ መሰል የጥገና አገልግሎቶች ደህንነታቸው የተጠበቀ አይደለም በማለት አፕል ሲቃወም ቆይቷል።
በበይነ መረብ አማካይነት ደንበⶉች ስልኮቻቸውን መመሪያዎቹን በመከተል እንዲጠግኑ አገልግሎት የሚሰጠው 'አይፊክስኢት' የተሰኘው ድረገጽ የአፕል ምርቶችን መጠገን አስጋሪ እንደሆነ በተደጋጋሚ ሲገልጽ የቆየ ሲሆን ይህንን ውሳኔ ተከትሎም ድርጅቱ ''ይህ ቀን ይመጣል ብለን አልጠበቅንም ነበር'' ሲል በትዊተር ገጹ አስፍሯል።
" አፕል ለረጅም ጊዜ ደንበኞች ስልካቸውን እራሳቸው እንዲጠግኑ ማድረግ አደገኛ ነው ሲል ቆይቷል። አሁን ደግሞ ጫናው ሲበረታ እና የአገልግሎቱ ፍላጎት ሲጨምር ሀሳቡን ቀይሯል'' ብሏል ድርጅቱ።
አፕል እንዳለው ደንበኞች ይህንን አገልግሎት ሲጠቀሙ በአፕል እውቅና የተሰጣቸው ከ5 ሺህ በላይ ጠጋኞችን ማግኘት የሚችሉ ሲሆን በተጨማሪ ደግሞ 2800 ግለሰብ አገልግሎት ሰጪዎችንም መጠቀም ይችላሉ።
አፕል ይህንን ለማድረግ የተገደደኩት የራስ አገዝ ጥገና ፍላጎት በመጨመሩ እና የአፕል ምርት የሆኑ መጠገኛዎ እቃዎችና አገልግሎቶች ዋጋ ባለፉት ዓመታት በእጥፍ በመጨመሩ ነው ብሏል።