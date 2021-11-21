በአውሮፓ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ማገርሸት እንዳሳሰበው የዓለም ጤና ድርጅት ገለጸ
አዲስ ዙር የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ባገረሸባት አውሮፓ የቁጥሩ መጠን በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩ "እጅጉን እንዳስጨነቀው" የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል።
የቀጣናው ዳይሬክተር ሃንስ ክሉጅ ከቢቢሲ ጋር ባደረጉት ቆይታ አስቸኳይ እርምጃ ካልተወሰደ በቀር እስከ መጋቢት ወር ባለው ወቅት 500 ሺህ ተጨማሪ ሞት ሊመዘገብ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል።
ዶክተር ሃንስ ማስክ የመልበስ ሁኔታን መጨመር ወረርሽኙን በመቀነስ አስተዋፅኦ ይኖረዋል ብለዋል ።
ማስጠንቀቂያው የሚመጣው በርካታ ሀገራት ከፍተኛ የኢንፌክሽን መጠን ሪፖርት ሲያደርጉ እና ሙሉ እና ከፊል መቆለፊያዎችን ሲያስተዋውቁ ነው።
ማስጠንቀቂያው የወጣው በርካታ ሀገራት ከፍተኛ የኮሮናቫይረስ ወረርሽን መጠን ሪፖርት እያደረጉና ሙሉ በሙሉ እንዲሁም ከፊል የእንቅስቃሴ እግድ ውሳኔዎችን ባስተላለፉበት ወቅት ነው።
ዶክተሩ እንዳሉት ወቅቱ የክረምት ጊዜ በመሆኑ በቂ ያልሆነ የክትባት ሽፋን እና በከፍተኛ ሁኔታ የሚዛመተው የዴልታ ኮሮናቫይረስ ዝርያ የበላይነት ለወረርሽኙ ማገርሸት ምክንያቶች እንደሆኑም ጠቅሰዋል።
የወረርሽኙን መጠን ለመቀነስም የክትባት ክትትል መጨመር እና መሰረታዊ የህዝብ ጤና እርምጃዎችን እና አዳዲስ የሕክምና ዘዴዎችን ተግባራዊ ማድረግ ጠቃሚ ናቸው ብለዋል።
"በአህጉራችን ኮቪድ-19 በድጋሚ ቁጥር አንድ የሞት መንስኤ ሆኗል" ሲሉ ለቢቢሲ የገለፁ ሲሆን "ቫይረሱን ለመዋጋት ምን መደረግ እንዳለበት እናውቃለን።" ሲሉም አክለዋል።
ዶክተር ሃንስ አስገዳጅ የክትባት እርምጃዎች እንደ "የመጨረሻ አማራጭ" መታየት አለባቸው ነገር ግን በጉዳዩ ላይ "ህጋዊ እና ማህበረሰብ ክርክር" ማድረግ "በጣም ወቅታዊ" ነው ብለዋል.
ኦስትሪያ በያዝነው ሳምንት አርብ የኮቪድ-19 ክትባት በህግ አስገዳጅ እንደሚሆን በማወጅ የመጀመሪያዋ አውሮፓ ሀገር ሆናለች።
እርምጃው እንዴት እንደሚተገበር ዝርዝር ጉዳዮች ላይ አሁንም ንግግር ላይ ያለ ሲሆን በየካቲት ወር ላይ ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ ይጠበቃል።
በከፍተኛ ሁኔታ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ያገረሸባት ጀርን የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ጄንስ ስፓን ሁኔታው "ብሄራዊ አደጋ" ነው ቢሉም አገር አቀፍ የእንቅስቃሴ ገደብ ግን አይጣልም ብለዋል።
ዩናይትድ ኪንግደም በያዝው ሳምንት አርብ ዕለት ብቻ 44 ሺህ 242 አዳዲስ የኮሮና ቫይረስ ህሙማንን መዝግባለች።