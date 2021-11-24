ቤንዜማ በቡድን አጋሩ የወሲብ ቪድዮ ሴራ ጥፋተኛ ሆኖ ተገኘ
የፈረንሳይ ብሔራዊ ቡድንና የሪያል ማድሪድ አጥቂ ካሪም ቤንዜማ የቡድኑ አጋሩ የወሲብ ቪድዮ ሴራ እጁ አለበት ሲል ፍርድ ቤት ወሰነ።
የፍርድ ቤት ዳኛው ቤንዜማ አንድ ዓመት እሥርና በ84 ሺህ ዶላር የገንዘብ ቅጣት እንዲቀጣ ወስነዋል።
ነገር ግን የቤንዜማ የአንድ ዓመት እሥር ወደ ሌላ ቅጣት ሊቀይርለት ይችላል።
ቤንዜማ ፈረንሳዊው እግር ኳሰኛ ማቲያው ቫልቡዌና ላይ ሴራ ጠንስሰዋል ተብለው ባለፈው ወር ፍርድ ቤት ከቀረቡ አምስት ሰዎች መካከል አንዱ ነበር።
ቤንዜማ የቡድን አጋሩን በወሲብ ቪድዮ በማጥመድ እንደማስፈራሪያ ተጠቅሟል ተብሎ በተሰከሰሰ ወቅት ጉዳዩ የስፖርቱ ዓለም መነጋገሪያ ሆኖ ነበር።
ጉዳዩ 6 ዓመት ያስቆጠረ ሲሆን ሁለቱ ፈረንሳዊያን ተጫዋቾች ለብሔራዊ ቡድኑ ተጠርተው ካምፕ ወስጥ ነበሩ።
ይሄኔ ቤንዜማ የቡድን አጋሩ ቫልቡዌና የወሲብ ቪድዮውን ለያዙ ሰዎች ገንዘብ እንዲከፍል ሲወተውት ነበር ተብሏል።
አቃቤ ሕግ እንደሚለው ቤንዜማ የቫልቡዌናን የወሲብ ቪድዮ በእጃቸው ካስገቡ ሰዎች ጋር ሴራ ጠንስሷል።
ቤንዜማ ጉዳዩን አልፈፀምኩም ሲል ሁሌም ሲያስተባብል ቆይቷል።