የኢትዮጵያ ሠራዊት ድል እያስመዘገበ መሆኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ከጦር ግንባር ተናገሩ
የኢትዮጵያ ሠራዊት በአማጺያኑ ተይዘው የነበሩ ቦታዎችን በማስለቀቅ ከፍተኛ ድል እያስመዘገበ መሆኑን በጦር ግንባር የሚገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ተናገሩ።
ጦርነቱን ለመምራት ባለፈው ማክሰኞ ወደ ጦር ግንባር ያቀኑት ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ ከቀናት በኋላ የአገሪቱ ቴሌቪዥኖች በሰበር ዜና ባስተላለፉት አጭር መግለጫቸው ላይ ሠራዊታቸው "በከፍተኛ ሞራልና ወኔ እየተዋጋ" መሆኑን ገልጸዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ "ጊዜው ሀገርን በመስዋዕትነት መምራት የሚያስፈልግበት ነው" በማለት እራሳቸው የአገሪቱ ሠራዊት በተሰለፈበት ግንባር በመገኘት ለመምራት "ወደ ትግሉ ሜዳ እዘምታለሁ" በማለት ነበር ባለፈው ማክሰኞ ወደ ጦር ግንባር ማምራታቸው የተነገረው።
ጠቅቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ ወደ ጦር ግንባር ከተጓዙ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ በቴሌቪዥን ቀርበው በአማርኛ እና በኦሮምኛ በሰጡት አጭር መግለጫ ሠራዊቱ በአፋር ክልል ካሳጊታ የተባለውን ስፍራ መቆጣጠሩንና ገልፀው ቡርቃ እና ጭፍራን ደግሞ ዛሬ እንደሚቆጣጠሩ ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሠራዊቱ ሞራል ከፍተኛ መሆኑን አመልከተው፣ በዚህም አማጺያኑ ይዘዋቸው የነበሩ ቦታዎችን እያስለቀቀ መሆኑን ጠቅሰው "ጠላት ከእኛ ጋር ሊፎካከር የሚያስችለው ቁመና የለውም" ብለዋል።
የሠራዊታቸው ፍላጎት የአገሪቱን አንድነትና ነጻነት ማስጠበቅ መሆኑን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ፣ በዚህም "የጠላትን ሐሳብ መስበር ነው። ይህንንም ደግሞ እናደርጋለን። ይህ መስዋዕትነት እየተከፈለ ያለው ይህንን ለማምጣት ነው" እሳቸውም ወደ ጦር ግንባር የገቡት ይህንን ለማሳካት መሆኑን ገልጸዋል።
ይህንንም ቀደምት ኢትዮጵያውያን በጦር ሜዳ ተሰማርተው የአገሪቱን ነጻነት አስጠብቀው ሥርዓትና አገር አስተላልፈዋል ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ "ምሽግ ውስጥ ሆነን የአገራችንንና የሕዝባችንን ነጻነት ለማስከበር የሚያስፈልገውን ለመክፈል ዝግጁ መሆናችንን ለማሳየት ነው" ብለዋል።
ባለፈው ዓመት ጥቅምት 24/2013 ትግራይ ውስጥ የተቀሰቀሰው ጦርነት ለስምንት ወራት ከቆየ በኋላ የአገሪቱ ሠራዊት የተናጠል የተኩስ አቁም አውጆ ከክልሉ መውጣቱን ካሳወቀ በኋላ ወደ አፋርና አማራ ክልሎች ተስፋፍቶ ቀጥሏል።
ከሰኔ ወር ወዲህ የህወሓት ኃይሎች በተለይ በአማራ ክልል በኩል የሰሜን ወሎ እና ደቡብ ወሎ ተለያዩ አካባቢዎችን ተቆጣጥረው ወደ ሰሜን ሸዋ እየተቃረቡ መሆናቸው በተነገረበት ጊዜ ነው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሠራዊቱን ለመምራት ወደጦር ግንባር ለመዝመት መወሰናቸውን ያስታወቁት።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ በጦር ግንባር በመገኘት ዘመቻውን ለመምራት መወሰናቸውን ተከትሎ የመንግሥት መደበኛ ሥራዎች በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን እየተመሩ መሆናቸው ተገልጿል።