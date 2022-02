65ሺህ ኢትዮ-ኤርትራዊያንን ያዋደደው 'የፍቅር አሰናኝ' መተግበሪያ

ከ 1 ሰአት በፊት

ጋጠ ወጦችን በፍጹም አንታገስም ይላል። በሚኖርበት አገር ቋንቋ ነገሩን ሲገልጸው "Zero tolerance policy" ነው ያለን ይላል።

"Sorry, I am taken!"