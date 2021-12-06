በሚያንማር ወታደራዊ መኪና ለተቃውሞ የወጡት ሰልፈኞችን ገጨ
በሚያንማር የንግድ ማዕከል ያንጉን አንድ ወታደራዊ መኪና የተቃውሞ ሰልፍ ለማድረግ የወጡ ሰዎች ላይ ወጥቶ በርካታ ሰዎች ተጎዱ።
የዓይን እማኞች ለአገሪቱ መገናኝ ብዙኃን እንደተናገሩት መኪናው ጉዳት ካደረሰ በኋላ ወታደሮች በድንጋጤ እየሮጡ የነበሩ ሰልፈኞች ላይ ተኩስ ከፍተዋል፤ የተቀሩትንም ደብድበዋል።
ባለፈው የካቲት ከተካሄደው መፈንቅለ መንግሥት ጀምሮ 1200 ሰዎች በተቃውሞ ሰልፍ ላይ ሳሉ ተገድለዋል፤ በሺዎች የሚቆጠሩ ደግሞ እሥር ቤት ገብተዋል።
የሚያንማር ጦር 11 ሰዎችን በቁጥጥር ሥር አውያለሁ ብሏል። ሦስቱ ሰዎች የተጎዱ ሲሆን አንድ ግለሰብ በሞትና ሕይወት መካከል ነው ያለው ተብሏል።
ጦሩ ወታደራዊ መኪና ተቃዋሚ ሰልፈኞች ላይ ስለመውጣቱ አስተያየት ባይሰጥም፤ "አመፀኞችን" መበተኑን ተናግሯል።
የአገሪቱ የዜና ወኪል ኤምፒኤ እንዳለው ከታሠሩት መካከል ሁለቱ ጋዜጠኞቹ ሳይሆኑ አይቀሩም። አንዱ ጋዜጠኛ ጉዳት እንደደረሰበትና አንደኛው ደግሞ የት እንዳለ ሊታወቅ እንዳልቻለ የዜና ወኪሉ ዘግቧል።
የወታደር መኪና ሰዎችን ገጭቷል የተባለበት ፀረ ወታደራዊ መንግሥት ተቃውሞ በዋና ከተማዋ ያንጉን እሑድ ዕለት ከተካሄዱ ሦስት ሰልፎች አንደኛው ነው።
የአገሪቱ ጦር ሰልፈኞች ላይ ጥይት ስለሚተኩስ ብዙውን ጊዜ ሰልፍ የሚካሄደው አነስ ባሉ ቡድኖች በመሰባሰብ ነው።
የዓይን እማኞች እንዳሉት እሑድ ዕለት የተካሄደው ተቃውሞ በተጀመረ በደቂቃዎች ውስጥ ነው የተቋረጠው።
"ተመትቼ ከመኪናው ፊት ለፊት ወደቅኩ። አንድ ወታደር በዱላ ቢደበድበኝም እንደምንም ተከላክዬ ሩጫ ጀመርኩ። ነገር ግን ዚግዛግ ሠርቼ እየሮጥኩ ሳለ ተኮሰብኝ። እንደ ዕድል ሆኖ አመለጥኩኝ" ሲል አንድ ሰልፈኛ ለሮይተርስ የዜና ወኪል ተናግሯል።
የተባበሩት መንግሥታት የጦር ሠራዊቱ እየፈፀመ ያለው ተግባር በሰብዓዊነት ላይ የተፈፀመ ወንጀል ሊሆን ቢችልም ምርመራ ለማድረግ ወደ ሚያንማር ለመግባት ፈቃድ አለማግኘቱን ገልጧል።
የሚያንማር ጦር ባለፈው ዓመት የካቲት የተደረገውን መፈንቅለ መንግሥት ያደረግኩት የድምፅ ማጭበርበር ስላስተዋልኩ ነው ማለቱ አይዘነጋም። በወቅቱ ምርጫ ሚያንማርን ሲመሩ የነበሩት አንግ ሳን ሱ ኪ በሰፊ ውጤት አሸንፈው ነበር።
ገለልተኛ የምርጫ አጣሪዎች እንደሚሉት ምርጫ በአብዛኛው ነፃና ፍትሐዊ ነው፤ በሳን ሱ ኪ ላይ የተመሠረቱት ክሶችም ፖለቲካዊ ናቸው።
በዚህ ዓመት መባቻ በርካታ ሰላማዊ የተቃውሞ ሰልፎችን ሲያዘጋጁ የነበሩ አንቂዎች [አክቲቪስቶች] ተደብቀዋል፤ አሊያም በብሔር ተደራጅተው ነፍጥ አንስተው ድንበር አካባቢ ወታደራዊ ሥልጠና ከሚያደርጉ አማፅያን ጋር ናቸው።
በርካታ ታጣቂዎች በበርካታ ከተሞችና ገጠራማ ሥፍራዎች ከወታደራዊው መንግሥት ጋር አብረዋል ያሏቸውን ሰዎች ለማጥቃት ቦንብ አፈንድተዋል፤ ግድያዎች ፈፅመዋል።
ወታደራዊው አገዛዝ ደንበር አካባቢ በተለይ ደግሞ ከሕንድ ጋር በሚያዋስነው ሥፍራ ያሉ ታጣቂዎችን ለመዋጋት በሚል በርካታ ቤቶችን አቃጥሏል።