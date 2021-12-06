ኬንያዊው ፖለቲከኛ ለአዲስ ተጋቢዎች ብድር ለመስጠት ቃል ገቡ
ከወራት በኋላ በሚደረገው የኬንያ ምርጫ ለፕሬዝዳንትነት ዕጩ ተወዳዳሪ የሆኑት ፖለቲከኛ፤ ከተመረጡ ከ4,400 እስከ 8,800 ዶላር የሚደርስ ብድር ለአዲስ ተጋቢዎች ለመስጠት ቃል ገብተዋል።
ፕሬዝዳንታዊ ማኒፌስቷቸውን እሑድ ይፋ ያደረጉት የማቻኮሱ አገረ ገዥ አልፍሬድ ሙቱዋ፤ በ20 ዓመት የሚከፈልና ዝቅተኛ ወለድ ያለው ብድር ጥንዶች "ሕይወታቸው በክብር እንዲጀምሩ" ይረዳል ብለዋል።
"የዚህ ሁሉ ውጤት ምንድን ነው?" ብለው በመጠየቅ የጀመሩት ሙቱዋ "ለሁላችንም ክብር ነው። የኑሮ ደረጃን ከማሻሻል እና በአገር አቀፍ ደረጃ ያሉ የመኖሪያ ቤቶችን ጥራት ከማሳደግ ባለፈ የጭቃ ቤቶችን ያስቀራል" ብለዋል።
ችግኝ ተከላ እንደ ጥሎሽ እንዲቆጠር መንግሥታቸው እንደሚያበረታታም ተናግረዋል።
በቴሌቭዥን ጣቢያዎች በቀጥታ በተለቀቀው የማኒፌስቶ ማስተዋወቂያ ዝግጅት ላይ "ጥሎሽ ለመክፈል ስትሄዱ ምን ያህል ዛፎች እንደተከላችሁ መናገር አለባችሁ" ሲሉ ተደምጠዋል።
ውሳኔያቸው ከማኅበራዊ ድር አምባ ተጠቃሚ ኬንያውያን የሰላ ትችት እና ፌዝ አስተናግዷል።
የ10 ዓመታት የሥልጣን ዘመናቸው መገባደጃ ወራት ላይ የሚገኙትን ፕሬዝዳንት ኡሁሩ ኬንያታን ለመተካት 10 የሚጠጉ ፖለቲከኞች ከወዲሁ ዘመቻ ጀምረዋል።
ነሐሴ 2022 በሚካሄደው ምርጫ ዋና ተፎካካሪ ይሆናሉ ተብለው ከተገመቱት አንጋፋው የተቃዋሚ መሪ ራይላ ኦዲንጋ እና የአሁኑ ምክትል ፕሬዝዳንት ዊሊያም ሩቶ ይገኙበታል።
ምጣኔ ሀብት፣ የወጣቶች ሥራ እጦት እና ሙስናን መዋጋት የፕሬዝዳንቱን ቦታ በሚሹ ሰዎች ቁልፍ አጀንዳዎች ሆነው ብቅ ብለዋል።
ያለፉት ምርጫዎች የሚያሳዩት ግን ኬንያውያን ከፖሊሲ ጉዳዮች ይልቅ በጎሳ ወይም ሕብረት ፈጥረው ለሚመጡ ድምጻቸውን እንደሚሰጡ ታይቷል።