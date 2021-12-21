በሳዑዲ የሚመራው ጥምር ኃይል የየመን አየር ማረፊያ ላይ የአየር ጥቃት አደረሰ
በሳዑዲ አረቢያ የሚመራው ጥምር ኃይል በየመን መዲና ሰንዓ የሚገኘው አየር ማረፊያ ላይ በትናንትናው ዕለት የአየር ጥቃት ፈጽሟል።
ጥምር ኃይሉ የአየር ማረፊያው ድንበር ዘለል ጥቃቶችን ለመፈጸም አገልግሎት ላይ እየዋሉ ነው ብሏል።
የመን ከአውሮፓውያኑ 2014 ጀምሮ በእስላማዊ አማፂያን እና በመንግሥት መካከል የእርስ በርስ ጦርነት ውስጥ ትገኛለች።
የአማፂያኑ ኃይሎች አየር ማረፊያውን ለበርካታ አመታት ተቆጣጥረው ቆይተዋል። በተጨማሪም አየር ማረፊያው በተባበሩት መንግሥታት ለሚመራው የሰብዓዊ አገልግሎት ማዕከል ሆኖ ቆይቷል።
ጥቃቱ ከመፈጸሙ በፊት የተባበሩት መንግሥታት ድርጅት የእርዳታ ሰራተኞች አካባቢውን ለቀው እንዲወጡ ጥምር ኃይሉ ማሳሰቡን የሳዑዲ መንግሥት ሚዲያ ዘግቧል።
ጥቃቱ ወታደራዊ ኢላማ ናቸው ተብለው በሚቆጠሩ የተወሰኑ ቦታዎች ላይ ያነጣጠረ መሆኑም ተገልጿል።
በዚህ ጥቃት ስድስት ስድስት ኢላማዎች መመታታቸውን የጥምር ኃይሉ ቃለ አቀባዩ ብርጋዴር ጀነራል ቱርኪ አል-ማልኪ ገልፀው ከነዚህም መካከል ጥቃት አድራሽ የሰው አልባ አውሮፕላኖች (ድሮሽ) መነሻ ስፍራዎች፣ድሮኖችን የሚያንቀሳቅሱ ሰራተኞች ማሰልጠኛ፣ የድሮኖች ማከማቻ እንደሚገኙባቸውም አስረድተዋል።
"እነዚህን ኢላማዎች ከጥቅም ውጭ ማድረግ በአውሮፕላን ማረፊያው የስራ ማስኬድ አቅም ላይ ምንም አይነት ተጽእኖ አይኖረውም። የማረፊያውን የአየር ክልል፣ የአየር ትራፊክ እና አውሮፕላኖች ከማረፍ ጋር የተያያዙ ስራዎችን አይጎዳም" በማለት ጄኔራል ቱርኪ አል ማልኪ በመግለጫቸው አክለዋል።
ሁሉም ወገኖች ጥቃቱ ያደረሰውን የጉዳት መጠን እና የትኞቹ ኢላማዎች እንደተመቱም ዝርዝር መረጃ ከመስጠት ተቆጥበዋል።
በአረብ ሀገራት ዘንድ በድህነቷ የምትታወቀው የመን የእርስ በርስ ጦርነት ከተቀሰቀሰ በኋላ በአለም የከፋ የሚባል ሰብአዊ ቀውስ ገጥሟታል።
ከቅርብ ወራት ወዲህ ደግሞ በሃገሪቱ ውጊያው እየተባባሰ ሄዷል።
አማፂያኑ በማዕከላዊዋ ማሪብ ከተማ እና በባሕር ዳርቻ በምትገኘው ሆዴይዳ ላይ ያነጣጠሩ ሲሆን፣ ጥምር ኃይሉ ደግሞ በሰንዓ እና በሌሎች አማፂያን ቁጥጥር ስር ባሉ አካባቢዎች ላይ የአየር ጥቃቱን አጠናክሮ ቀጥሏል።
በአውሮፓውያኑ 2015 የሁቲ አማፅያን አለም አቀፍ ተቀባይነት ያለውን መንግሥት ከሰንዓ ማስወገዳቸውን ተከትሎ በሳዑዲ የሚመራ ጥምር ጦር በየመን ጣልቃ ገብቷል።
ጦርነቱ ከተቀሰቀሰበት ጊዜ ጀምሮ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች የሞቱ ሲሆን በተፎካካሪ የቀጣናው ኃይሎች መካከል የውክልና ጦርነት ሆኗል።