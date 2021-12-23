አሜሪካዊቷ የምክር ቤት አባል ፊላዴልፊያ ውስጥ ሽጉጥ ተደግኖባቸው ዝርፊያ ተጸፈመባቸው
አንዲት የአሜሪካ ኮንግረስ አባል ፊላዴልፊያ ውስጥ በጠራራ ፀሐይ በሌቦች ሽጉጥ ተደቅኖባቸው መኪናቸውንና ሌሎች ንብረቶቻቸውን እንደተዘረፉ ተገለጸ።
ሜሪ ጌይ ስካንሎን የተባሉት የኮንግረስ አባል ከመኪናቸው በተጨማሪ መንግሥት የሰጣቸው ስልክ፣ መታወቂያ እንዲሁም ሌሎች ንብረቶች ተወስደውባቸዋል። የዴሞክራቲክ ፓርቲ ተወካይዋ በወቅቱ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰባቸው ተገልጿል።
የአሜሪካ ፌደራል የምርመራ ቢሮ (ኤፍቢአይ) ደግሞ ዘራፊዎቹን ለመያዝ ክትትል እያደረኩ ነው ብሏል። ልክ እንደ ሌሎች የአሜሪካ ከተሞች ሁሉ ካለፈው ዓመት ጀምሮ በፊላዴልፊያም የሚፈጸሙ የወንጀል ድርጊቶች በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መሆኑ ተነግሯል።
የከተማዋ ከንቲባ ጂም ኬኒ በኮንግረስ አባሏ ላይ የተፈጸመውን የዘረፋ ወንጀል አጸያፊ ሲሉ ጠርተውታል።
የኮንግረስ አባሏ ሜሪ ጌይ በደቡባዊ ፊላዴልፊያ 'ኤፍዲአር' የተባለውን የሕዝብ መዝናኛን ጎብኝተው ሲመለሱ ነበር ሁለት ወንድ ዘራፊዎች መጥተው በሽጉት በማስፈራራት ዝርፊያ የፈጸሙባቸው።
ከዚያ በኋላ የኮንግረስ አባሏ ለአንድ ስብሰባ ወደ ከተማዋ መሄዳቸውን ቢሯቸው አስታውቋል።
"ከፊላዴልፊያ ስለሆነች ምንም አትሆንም'' ሲሉ አንድ የዴሞክራቲክ ፓርቲ የኮንግረስ አባል በትዊተር ገጻቸው ላይ የጻፉ ሲሆን የመልካም ምኞት መልዕክታቸውንም አስተላልፈዋል።
ፊላዴልፊያ በአውሮፓውያኑ 2021 የመኪናና ተያያዥ ስርቆቶች 80 በመቶ ጭማሪ ማሳየታቸውን ሲቢኤስ የተባለው የዜና ጣቢያ ዘግቧል።
የወንድማማችነት እና የፍቅር ከተማ ተብላ በምትጠራው ፊላዴልፊያ በጦር መሳሪያ በማስፈራራት የሚፈጸሙ ወንጀሎች ደግሞ ካለፈው የአውሮፓውያን ዓመት ጋር ሲነጻጸር በዚህ ዓመት በ27 በመቶ ጨምሯል።
የኮንግረስ አባል ሜሪ ጌይ ስካንሎን በአውሮፓውያኑ 2018 ነበር በአባልነት የአሜሪካንን ኮንግረስ የተቀላቀሉት፤ ባለፉት ጥቂት ዓመታትም በርካታ ሥራዎችን ማከናወናቸውም ተገልጿል።
ይህ ዘረፋ ከመፈጸሙ ከ24 ሰዓታት በፊት ደግሞ ቺካጎ ውስጥ አንድ የአሜሪካ ሕግ አውጪ ምክር ቤት አባል በተመሳሳይ በሽጉጥ ተገድደው መኪናቸው ተወስዶባቸዋል።