አሜሪካ እና ሩሲያ በዩክሬን ድንበር ስለሰፈሩ የሩሲያ ወታደሮች ለመነጋገር ተስማሙ
የሩሲያው ፕሬዝዳንት ቭላድሚር ፑቲን ጄኔቫ ውስጥ ለመወያየት ተስፋ እንደሚያደርጉ ከገለጹ በኋላ በዩክሬን ድንበር አካባቢ ስለሰፈሩት የሩሲያ ወታደሮች በተመለከተ በመጪው ወር ንግግሮች ሊጀመሩ እንደሚችሉ የአሜሪካ ባለሥልጣናት አስታውቀዋል።
የሩሲያው መሪ አሁን ያለውን ፍጥጫ ለማርገብ የኔቶን የወደፊት እጣ ፈንታ በተመለከተ ማረጋገጫዎችን እንደሚፈልጉ ገልጸዋል።
''አሁን ኳሷ ያለችው በእነሱ ሜዳ ውስጥ ነው፤ የሆነ ነገር በምላሹ ሊሰጡን ይገባል'' ሲሉ ተደምጠዋል ፑቲን በዓመታዊው ጋዜጣዊ መግለጫቸው ላይ።
ፕሬዝዳንቱ አክለውም አስፈላጊ ከሆነ ወታደራዊ እርምጃ እንደሚወስዱ ነገር ግን ዩክሬንን የመውረር እቅድ እንደሌላቸው አስረግጠዋል።
የዩክሬን የደህንነት ባለሥልጣናት ግን ከ100 ሺ በላይ የሚሆኑ የሩሲያ ወታደሮች በድንበሯ በኩል በጣም ተጠግተው እንደሚገኙ የገለጸች ሲሆን አሜሪካ ደግሞ ዩክሬን ማንኛውም አይነት ጥቃት የሚፈጸም ከሆነ ከዚህ በፊት ታይቶ የማይታወቅ አይነት ማዕቀቦችን እንደምትጥል አስጠንቅቃለች።
ከፍተኛ የዋይት ሀውስ ባለሥልጣናት በበኩላቸው ሩሲያ ኔቶ ሁሉንም ወታደራዊ ክንፎቹን እንዲያቆም እንዲሁም ዩክሬን ከኔቶ አባልነት እንድትወጣ መጠየቋን በተመለከተ ምንም አይነት ምላሽ ከመስጠት ተቆጥበዋል።
''እናንተ ናችሁ ማስተማመኛ ልትሰጡን የሚገባው፤ አሁንና በፍጥነት እንድታረጋግጡልን እንፈልጋለን'' ብለዋል።ፕሬዝደንት ፑቲን አክለውም ወታደራዊ እርምጃ የማይመርጡት እንደሆነ ገልጸዋል።
የዋይት ሀውስ ፕረስ ሰክረተሪ ጄን ሳኪ በበኩላቸው ምንም እንኳን በዲፕሎማሲያዊ ንግግሮች የመጨረሻ ስምምነት ላይ ለመድረስ ባይቻልም አሜሪካ ግን ይህንን ለማሳካት እንደምትጥር አስታውቀዋል።
የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሰክረተሪ ሊዝ ቴስ ደግሞ ሞስኮ በሚቀጥለው ወር ንግግር ለማድረግ ፈቃደኛ መሆኗን መግለጿን በጥሩ ጎኑ እንደሚመለከቱት በመግለጽ ሩሲያ ዩክሬን ላይ ወታደራዊ እርምጃ የምትወስድ ከሆነ ግን የአገሪቱን ኢኮኖሚ የሚያሽመደምድ ማዕቀብ እንደሚጠብቃት አሳስበዋል።
በቅርብ ሳምንታት በሩሲያ እና ዩክሬን መካከል የተፈጠረው ወታደራዊ ፍጥጫ እንዳለ ሆኖ በአገሪቱ ምስራቃዊ ክፍል ግን ተስፋ ሰጪ ነገር ተስተውሎ ነበር።
በሩሲያ የሚደገፉት የዩክሬን ተገንጣይ ቡድኖች ላላፉት ሰባት ዓመታት ከዩክሬን ጋር ሲያደርጉት የነበረውን ጦርነት ለማቆምና የተኩስ አቁም ስምምነት ለማድረግ ተስማምተዋል።
ፈረንሳይ እና ጀርመን የተኩስ አቁም ስምምነቱ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ እንዲደረግና የእስረኞች ለውውጥ እንዲደረግም ጠይቀዋል።