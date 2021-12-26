የደቡብ አፍሪካ ሊቀ ጳጳስ ዴዝሞንድ ቱቱ በ90 ዓመታቸው አረፉ
የደቡብ አፍሪካ ሊቀ ጳጳስ ዴዝሞንድ ቱቱ በ90 ዓመታቸው አረፉ
ዴዝሞንድ ቱቱ በደቡብ አፍሪካ የጨቋኙን አፓርታይድ ስርዓት እንዲወገድ የታገሉና የኖቤል የሰላም ተሸላሚም ነበሩ።
የሊቀ ጳጳሱን ከዚህ አለም በሞት መለየት አስመልክቶም የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ አረጋግጠው መግለጫ አውጥተዋል።
የእሳቸው ማረፍ "ነፃ የወጣች ደቡብ አፍሪካን በውርስ ያበረከቱልን ያ ድንቅ ትውልድ አካል ስንብት አንድ ምዕራፍ መሆኑን ማሳያ ነው" ብለዋል ፕሬዚዳንቱ
ዴዝሞንድ ቱቱ በአገራቸው ደቡብ አፍሪካም ሆነ በተለያዩ አገራት ስመ ጥር የሆኑና በሰላም ምልክት ከሚታወቁ ግለሰቦች መካከል አንዱ ነበሩ።
በደቡብ አፍሪካ አናሳ ነጭ መንግሥት ሲተገበር የነበረውን አፓርታይድ የተሰኘውና በጥቁሮች ላይ ከፍተኛ ጭቆና፣ ግፍና አድሏዊነት በፖሊሲ ደረጃ የጫነውን ስርዓት በመቃወም ከነበረው ትግል ጀርባ አንቀሳቃሽ ግለሰቦች አንዱ መሆናቸውም ይወሳል።
በትግሉም ከአውሮፓውያኑ 1948-1991 ድረስ ቆይተዋል።
የአፓርታይድ ስርዓትን ለማስወገድ በተደረገው ትግል ላበረከቱት ሚና በአውሮፓውያኑ 1984 የሰላም የኖቤል ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።