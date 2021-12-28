በፕሬዝዳንት ፋርማጆ ከስራ የታገዱት የሶማሊያው ጠቅላይ ሚኒስትር ተቃውሟቸውን አሰሙ
የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሞሃመድ አብዱላሂ ፋርማጆ በህገ ወጥ መንገድ መሬት በመቀራመት እጃቸው አለበት የተባሉትን ጠቅላይ ሚኒስትር ሞሃመድ ሁሴን ሮብሌን ከስራ አግደዋል።
ሆኖም ጠቅላይ ሚኒስትር መሀመድ ሁሴን ሮብሌ ፕሬዚዳንቱ መፈንቅለ መንግሥት ለማድረግ ሞክረዋል በማለት የወነጀሏቸው ሲሆን በስልጣናቸው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል።
ከዚያም አልፈው የሀገሪቱ የጸጥታ ሃይሎች ትዕዛዝ መቀበል ያለባቸው ከፕሬዝዳንት ፋርማጆ ይልቅ ከእሳቸው እንደሆነም አሳስበዋል።
ለፕሬዚዳንቱ ታማኝ የሆኑ ወታደሮች ቀደም ሲል ጠቅላይ ሚኒስትር ሮብሌ በሀገሪቱ ዋና ከተማዋ ሞቃዲሾ ወደሚገኘው ቢሯቸው መግባት አልቻሉም ሲሉ ለጠቅላይ ሚኒስትሩ ቅርበት ያላቸው ተናግረዋል።
ፕሬዝዳንቱ እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለረጅም ጊዜ የዘለቀ የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ የገቡ ሲሆን ይህም በሶማሊያ ተጨማሪ አለመረጋጋት እንዳያስከትል ስጋት ፈጥሯል።
በሶማሊያ የሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ መሪዎቹ "ከጸብ ጫሪ ድርጊቶች እንዲቆጠቡ እና የሀይል እርምጃዎችን እንዲያስወግዱ" አሳስቧል።
እንደ አውሮፓውያኑ በ1991 የሶማሊያ የረዥም ጊዜ መሪ የነበረው ሲያድ ባሬ ከስልጣን ከተወገዱ በኋላ ሶማሊያ ውጤታማ ማዕከላዊ መንግሥት ሳታገኝ ቆይታለች።
ሀገሪቱ በተለያዩ ጎራ በተሰለፉ ፖለቲከኞች እና በጎሳዎች መካከል ፈተና ውስጥ የምትገኝ ሲሆን ከአልቃይዳ ጋር ግንኙነት ካለው አልሸባብ አማፅያን ጋር ሀገሪቱ እየተዋጋች ነው።
አሁን ስልጣን ላይ ያሉት ፕሬዝዳንት ፋርማጆ የስልጣን ጊዜ በይፋ ያበቃው በፈረንጆቹ የካቲት ወር ላይ ቢሆንም አዲስ ፕሬዝዳንት እንዴት እንደሚመረጥ በተፈጠረ አለመግባባት ምክንያት ምርጫው ተራዝሟል።
የጎሳ መሪዎች የፓርላማ አባላትን የሚመርጡበት የተወሳሰበው የሶማሊያ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምርጫ ከህዳር ወር ጀምሮ እየተካሄደ ሲሆን ከቀናት በፊት መጠናቀቅ ቢኖርበትም እሳካሁን አላለቀም።
ለምርጫው መስተጓጎል ፕሬዝዳንቱ እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ እርስ በእርሳቸው እየተወነጃጀሉም ነው።
ፕሬዝዳንት ፋርማጆ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ የቀረበውን የሙስና ውንጀላ ለማጣራት የምርመራ ውጤቱን በመጠባበቅ ላይ መሆናቸውን ተናግረዋል ።
ጠቅላይ ሚኒስትር ሮብሌ ከሌሎች ባለስልጣናት ጋር በመሆን በቅርቡ በሞቃዲሾ የሚገኘውን የሀገሪቱ ጦር ንብረት የሆነውን መሬት ተገቢ ባልሆነ መንገድ በመጠቀም እና መቀራመት ተሳትፎ አላቸው ተብለው ቢከሰሱም እሳቸው ግን ክሱን አይቀበሉትም።
ፕሬዝዳንት ፋርማጆ ሮብሌን ከስራ ካገዱ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ፅህፈት ቤት በትዊተር ገጹ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ "እንደተለመደው" የእለት ተእለት ተግባራቸውን እያከናወኑ መሆናቸውን አስፍሮ ጠቅላይ ሚኒስትሩ "በቅቡል የምርጫ ሂደት ሰላማዊ የስልጣን ሽግግር" ላይ ቁርጠኝነት እንዳላቸው ገልጿል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ሮብሌ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ፕሬዚዳንቱ "በመንግሥት፣ በህገ-መንግስቱ እና በሀገሪቱ ህጎች ላይ" መፈንቅለ መንግስት ለማድረግ እየሞከሩ ነው።
በሶማሌ ብሄራዊ ቴሌቪዥን በቀጥታ በተላለፈው መግለጫ ላይ "ሁሉም የታጠቁ ሃይሎች ከመንግሥት... ከጠቅላይ ሚኒስትር ፅህፈት ቤት ትእዛዝ እንዲቀበሉ አዝዣለሁ" ብለዋል።
ፕሬዝዳንቱ እና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጋጩት በፈረንጆቹ ሚያዝያ ወር ላይ ፕሬዝዳንት ፋርማጆ የስልጣን ዘመናቸውን ባራዘሙበት ወቅት ሲሆን በዚህም ምክንያት በሞቃዲሾ በሁለቱ ታማኝ ወታደሮች መካከል ውጥረት ተፈጥሮ ነበር።
ፕሬዝዳንቱ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ባለስለጣናትን የመሻር እና የመሾም ስልጣናቸውን ሲነጥቋቸው ደግሞ በሁለቱ መሪዎች መካከል ደግም ውጥረት ነግሷል።