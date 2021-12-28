የሕንድ መንግሥት ለማዘር ትሬዛ ፋውንዴሽን አለማቀፍ የገንዘብ ድጋፎችን ከለከለ
በሰብአዊ ስራዎቻቸው በሚታወቁት እማሆይ ትሬዛ ከ 72 ዓመታት በፊት የተመሰረተው የበጎ አድራጎት ድርጅትን ለመርዳት ከውጪ አገራት የሚገኙ የፋይናናስ ድጋፍ ሰጪዎችን ፈቃድ ማደስ ማቆሙን የሕንድ መንግሥት አስታወቀ።
የበጎ አድራጎት ተቋሙ በሺዎች የሚቆጠሩ መነኮሳት የያዘ ሲሆን መነኮሳቱ አሳዳጊ የሌላቸውን ልጆች፣ ትምህርት ቤቶችን፣ ክሊኒኮችን እና ሆስፒታሎችን ይቆጣጠራሉ።
በገና በአል ቀንም የሕንድ የአገር ውስጥ ጉዳዮች ሚኒስቴር "በአሉታዊ ግብአቶች" አማካኝነት ፈቃዱን ማደስ ማቆሙን አስታውቋል።
የሂንዱ አክራሪዎች ተቋሙ የበጎ አድራጎት ፕሮግራሞቹን በመጠቀም ሰዎችን ወደ ክርስትና ለመቀየር ይሰራል የሚሉ ክሶችን ለረዥም ግዜ ሲያቀርቡ ኖረዋል። ተቋሙ ይህንን ሲያስተባብል ቆይቷል።
ትላንት ሰኞ "ችግሩ እስከሚፈታ ድረስ" የትኛውንም አይነት ከውጪ አገር የሚገኝ የፋይናንስ ድጋፍ እንደማያስተዳድር ተቋሙ ይፋ አድርጓል።
ቀደም ብሎም የምዕራባዊ ቤንጋል ሚኒስትር የሆኑት ማማታ ባንሬጄ በትዊተር ገጻቸው መንግሥት የእማሆይ ትሬዛን ፋውንዴሽን የባንክ አካውንት ማገዱን መግለጻቸውን ከፍተኛ ትችቶች አስከትለው ነበር። ነገር ግን መንግሥት የባንክ አካውንቱ አልታገደም ሲል አስተባብሏል።
የሮማን ካቶሊክ መነኩሴዋ እማሆይ ትሬዛ ከአገራቸው መቄዶኒያ ወደ ሕንድ አገር ነዋሪነታቸውን በመቀየር ነበር ይህንን በመላው አለም ከፍተኛ ድጋፍን ያተረፈውን የበገ አድራጎት ተቋም የመሰረቱት።
እማሆይ ትሬዛ እ.ኤ.አ. በ 1979 ላበረከቱት የሰብአዊነት ስራ የኖቤል የሰላም ሽልማትን ተቀብለዋል።
እንዲሁም ህይወታቸው ካለፈ ከ 19 ዓመታት በኋላ እ.ኤ.አ. በ 2016 በፖፕ ፍራንሲስ አማካኝነት ቅድስትነታቸው ታውጇል።
በጠቅላይ ሚኒስቴር ናሬንድራ ሞዲ የሚመራው የሕንድ መንግሥት የሌሎች የሲቪል ማሕበራት እና የበጎ አድራጎት ተቀወማትን ከውጪ አገራት የሚገኙ የገንዘብ ድጋፎችን ለማስቆም ፍላጎት ነበረው።
ባለፈው አመትም የአምነስቲ ኢንተርናሽናል እና የግሪን ፒስን የባንክ አካውንት መንግሥት አግዶ ነበር።
እንዲሁም በማው ህንድ በሚገኙ አናሳ ቁጥር ያላቸው ሕይማኖቶች ተከታዮች ላይ በርካታ ጥቃቶች ተቃጥተው ነበር።
እንደ የሕንድ የኢቫንጀሊካል ሕብረት ከሆነ በደቡባዊ ካራንአታካ ውስጥ ብቻ 40 የጥቃት ዛቻ እና ማስፈራሪያዎች ደርሰዋል።
እንዲሁም ባሳለፍነው ቅዳሜ ተከብሮ የዋለውን የገና በአል ሕገወጥ የሂንዱ ቡድኖች በሰሜናዊ ሕንድ ቤተክርሰቲያኖችን በማፍረስ እንዲሁም ለበአሉ የተደረጉ ስብሰባዎች ጋር በመሄድ ሰላማዊ ሰልፍ በማድረግ ነውጥ መፍጠራቸው ተዘግቧል።
በሕንድ አብዛኛው ዜጋ የሂንዱ እምነት ተከታይ ቢሆንም ከ 24 ሚሊዮን በላይ የክትስትና እምነት ተከታይ ይገኛል። ይህም ከአጠቃላይ የሕዝብ ቁጥሩ የሁለት በመቶ ድርሻ አለው።
ባለስጣናት ሰዎችን ከሂንዱ ወደ ክርስትና እና ወደ እስልምና ለመቀየር የሚደረጉ ዘመቻዎችን ለማስቆም አቅደው መንቀሳቀሳቸውም ይታወሳል። በርካታ ክልሎችም ለጋብቻ ተብለው የሚደረጉ የሃይማኖት ለውጥን የሚከለክል ሕግ ለማውጣት እንቅስቃሴ ጀምረዋል።