የስፓይደር-ማን ተከታዩ ፊልም በኮሮና ዘመን ብዙ ዶላር በማጋበስ ክብረ ወሰነ ሰበረ
የስፓይደር ማን ተከታታይ ፊልም አካል የሆነው ኖ ዌይ ሆም የተሰኘው ፊልም በኮሮና ወረርሽኝ ዘመን ከ1 ቢሊዮን በላይ ዶላር ያጋበሰ የመጀመሪያ ፊልም ሆኗል።
ስፓይደር-ማን፡ ኖ ዌይ ሆም እየተገባደደ ባለው የፈረንጆቹ ዓመት ከፍተኛ ገቢ ያስገኘ ፊልምም ሆኗል።
ቻይና ውስጥ የተሠራው የኮሪያ ጦርነትን የሚተርከው 'ዘ ባትል ኦፍ ሌክ ቻንግጂ'ን የተሰኘው ፊልም 905 ሚሊዮን ዶላር ቢያስገባም ስፓይደር ማንን በገቢ ሊረታ አልቻለም።
ኮምስኮር የተባለው የፊልም ገቢ አሰባሳቢ ድርጅት እንደሚለው ከዚህ በፊት ከሲኒማ 1 ቢሊዮን ዶላር መዛቅ የቻለው 'ስታር ዋርስ፡ ዘ ባትል ኦፍ ስካይዎከር' የተሰኘው ፊልም ነበር።
ነገር ግን ይህ ፊልም ከወጣበት 2019 ጀምሮ ባለፉት ሁለት የወረርሽኝ ዓመታት የትኛውም ፊልም ይህን ያህል ዶላር አላስገባም።
የምዕራባዊያኑ ገና በተከበረበት ያለፈው ቅዳሜ ስፓይደር ማን የተሰኘው ፊልም ከሲኒማ ብቻ 1.05 ቢሊዮን ዶላር ማጋበሱ ተሰምቷል።
ሶኒ እና ዲዝኒ የተሰኙት ፊልም ፈብራኪዎች በትብብር የሠሩት ይህ ፊልም በተለቀቀ በሁለት ሳምንታት ውስጥ ነው ክብረ ወሰን የሰበረው።
ምንም እንኳ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት ኦሚክሮን የተሰኘው የኮቪድ-19 ዝርያ በዓለም ዙሪያ ቢሰራጭም የፊልም ወዳጆችን ሲኒማ ከመግባት አላገዳቸውም።
ይህ ፊልም በአሁኑ ወቅት የዓለማችን ግዙፏ የፊልም ገበያ በሆነችው ቻይና ገና አልተለቀቀም።
'ስፓይደር-ማን፡ ኖ ዌይ ሆም' በተሰኘው ፊልም ላይ ቶም ሆላንድ ዘእንደ ፒተር ፓርከር፤ ዘንደያ እንደ ኤምጄ ሆነው ይተውናሉ። በተጨማሪም ቤኔዲክት ከምበርባች ዶክተር ስትሬንጅን ሆኖ ይጫወታል።
2019 የተለቀቀው ስፓይደር ማን፡ ፋር ፍሮም ሆም በተመሳሳይ ርዕስ ከወጡ ፊልሞች ከ1 ቢሊዮን ዶላር በላይ በማስገባት የመጀመሪያው ነበር። አልፎም ይህ ፊልም በጠቅላላው ከሲኒማ በተገኘ ገቢ 1.132 ቢሊዮን ዶላር በማስገኘት ብዙ ዶላር ያስገባ ፊልም ሆኖ ይመራል።
ዲዝኒ፣ ማርቭል ስቱዲዮስና ሶኒ የተሰኙት ግዙፍ ፊልም አምራች ኩባንያዎች ይህን ታዋቂ የፈንጠዝያ ዓለም ፊልም በጋራ ለማምረት የተስማሙት 2015 ነበር።
ስፓይደር ማን ክብረ ወሰኑን ከመበጣጠሱ በፊት ጄምስ ቦንድ፡ ኖ ታይም ቱ ዳይ የተሰኘው ፊልም 774 ሚሊዮን ዶላር በመሰብሰብ ድኅረ-ኮቪድ ያለውን የሲኒማ መንደር ገቢ ይመራ ነበር።