ቻይና 'ወንጀለኞችን' በማሸማቀቅ በህዝብ አይን መቀጣጫ የምታደርግበትን ስርዓት መለሰች
ከወደ ደቡባዊ ቻይና ፖሊስ ጥፋት ፈጽመዋል ያላቸውን አራት ተጠርጣሪዎችን በህዝብ መሀል ጥፋታቸው እየተነገረ እንዲሄዱ ሲያደርግ የሚያሳይ ምስል ወጥቷል።
አራቱ ወንዶች ሰዎችን ከቻይና ድንበሮች በኩል በሕገወጥ መንገድ በማዘዋወር የተከሰሱ ሲሆን ድንበሮች ደግሞ በአብዛኛው መልኩ በኮቪድ 19 ስርጭት ምክንያት ተዘግተዋል።
ሰዎቹ በደቡባዊ ቻይና ጊያንግዢ ግዛት ጂንግዢ ከተማ ውስጥ በሚገኙ ጎዳናዎች እንዲዘዋወሩ ተደርገዋል። ይህን ተከትሎም በማህበራዊ ሚዲያና በመንግሥት በሚተዳደሩ መገናኛ ብዙሀንን ጨምሮ የተለያዩ ሀሳቦች እየተሰነዘሩ ነው።
ሁኔታውን የተከታተሉ ሰዎች ምስልና ተንቀሳቃሽ ምስል በመውሰድ በማህበራዊ ሚዲያ ያጋሩ ሲሆን አራቱ ሰዎች በፖሊስ ታጅበው በከተማዋ ጎዳናዎች ሲመላለሱ ያሳያል። ይህ የሆነው ከሁለት ቀናት በፊት መሆኑም ተገልጿል።
ከዚህ በተጨማሪም ግለሰቦቹ ፊታቸው የተሸፈነ ሲሆን ነገር ግን ስማቸውና ምስላቸው ያለበት ወረቀት እላያቸው ላይ ተለጥፎ ነው እንዲዘዋወሩ የተደረጉት።
የመንግሥት መገናኛ ብዙሀን የሆነው ጊያንግዢ ዴይሊ እንደዘገበው ሰዎቹ ከድንበር ጋር የተያያዙ ጥሰቶችን የፈጸሙ ሲሆን በተጨማሪነት ደግሞ የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭትን ለመቆታጠር የተቀመጡ መመሪያዎችንም ጥሰዋል።
የዜና ወኪሉ አክሎም በድንበር አካባቢ ያለው የኮሮናቫይረስ ስርጭት በጣም አሳሳቢና የተወሳሰበ እንደሆነ ዘግቧል።
ለመጀመሪያ ጊዜ የኮሮናቫይረስ የተገኘባት ቻይና እስካሁን በአጠቃላይ 114 ሺ 365 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን ያስታወቀች ሲሆን 4 ሺ 849 ሰዎች ደግሞ በዚሁ ቫይረስ ሳቢያ ሕይወታቸው ማለፉን ገልጻለች። ከትናንት በስቲያ ደግሞ ተጨማሪ 203 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸው ተዘግቧል።
ቻይና በአሁኑ ሰአት ጠበቅ ያለና ኮቪድ ስርጭትን ዜሮ ለማድረግ የሚያግዝ መመሪያ አውጥታ በመስራት ላይ ትገኛለች። በዚህም በርካታ ሰዎችን በአንድ ጊዜ በመመርመር፣ በመከተብና እንቅቃሴ ገደቦችን ተግባራዊ በማድረግ ስርጭቱን ለመቆጣጠር እየጣረች ትገኛለች።
እስካሁንም ቻይና 85 በመቶ የሚሆነውን ህዝቧን ሙሉ በሙሉ ከትባለች።
አራቱ ሰዎች በጎዳናዎች ላይ ከነስማቸውና ምስላቸው እንዲመላለሱ ከተደረጉ በኋላ የቻይና ማህበራዊ ሚዲያ የሆነው ዌቦ ላይ ከፍተኛ መነጋገሪያ ሆኗል።
አንዳንዶች የፖሊስ ውሳኔ ከበርካታ መቶ ዓመታት በፊት ነገስታት ያደርጉት የነበረ የቅጣት አይነት እንደሆነ በመግለጽ የተቃወሙት ሲሆን አንዳንዶች ደግሞ የወረርሽኙን ስርጭት ለመግታት የሚደረጉ ውሳኔዎችን እንደሚቀበሉ ገልጸዋል።
ሌላኛው የመንግሥት መገናኛ ብዙሀን የሆነው ቤዢንግ ኒውስ መሰል እርምጃዎች የሕግ የበላይነትን እንዲሁም የፖሊስ ኃላፊነትን ያልተከተለ እንደሆነ ዘግቧል።
የከተማዋ የህዝብ ደህንነት ቢሮ በበኩሉ የፖሊስን እርምጃ ደግፏል። አክሎም እርምጃው ወንጀል እና የስነምግባር ጥሰት የፈጸሙ ሰዎችን በተገኙበት ቦታ የመቅጣትና የማስተማር ሂደት እንደሆነ ገልጿል።
በአውሮፓውያኑ 2007 የቻይና ባለስልጣናት የሞት ፍርድ የተፈረደባቸው ሰዎች በተመሳሳይ በህዝብ መሀል በየጎዳናው እንዲመላለሱ የሚያደርገውን ሕግ መሻራቸው ይታወሳል።