ኤለን መስክ ሳተላይቶቹ ሕዋን እያጣበቡ ነው መባሉን አስተባበለ
ኤለን መስክ፤ ስታርሊንክ የተሰኘው የበይነ መረብ ፕሮጀክቱ ሳተላይቶች ሕዋን እያጣበቡ ነው መባሉን አስተባብሏል።
በምድር ዛቢያ "በቢሊዮኖች የሚቆጠሩ" ሳተላይቶች መንቀሳቀስ ይችላሉ ሲል ለፋይናንሻል ታይምስ ጋዜጣ ተናግሯል።
ኤለን ይህን አስተያየት የሰጠው የዓለም አቀፉ ሕዋ ምርምር ጣቢያ ኃላፊ "አቶ መስክ የሕዋ ኢንዱስትሪ ሕግ ራሳቸው ናቸው የሚያወጡት" ካሉ በኋላ ነው።
በያዝነው ሳምንት ቻይና ሳተላይቶቼ ከስታርሊንክ ሳተላይቶች ጋር ሊጋጩ ነበር ስትል ቅሬታ አቅርባለች።
"ሕዋ ማለት እጅግ ሰፊ ሥፍራ ነው፤ ሳተላይቶች ደግሞ ከዚህ አንፃር በጣም ኢምንት ናቸው" ብሏል መስክ።
የስፔስኤክስ ባለቤቱ ኤለን መስክ የሱ ድርጅት ሳተላይቶች ሌሎች ድርጅቶችን ከገበያው እያስወጡ ነው ስለመባሉም ማስተባበያ ሰጥቷል።
"ይህ ሌሎች እንዳይንቀሳቀሱ የምናደርግበት ዘርፍ አይደለም። እኛ ማንም ሥራውን ከመሥራት ወደኋላ እንዲል አላደረግንም። እንድናደርግም አይጠበቅም።"
"በጥቂት ሺዎች የሚቆጠሩ ሳተላይቶች ምንም ማለት አይደሉም። ምድር ላይ ጥቂት ሺህ መኪናዎች አሉ እንደማለት ነው" ሲል ለጋዜጣው ተናግሯል።
የአውሮፓ ሕዋ ኤጀንሲ ኃላፊ የሆኑት ጆሴፍ አስክባቸር ስታርሊንክ የሚያስወነጭፋቸው በሺዎች የሚቆጠሩ የኮሚዩኒኬሽን ሳተላይቶች ለተወዳዳሪዎች አስጊ ናቸው ሲሉ በቅርቡ ተናግረው ነበር።
ሌሎቹ ባለሙያዎች ደግሞ በሳተላይቶች መካከል የሚኖር ግጭትን ለማስቀረት ርቀታቸውን ጠብቀው ነው መንሳፈፍ ያለባቸው ይላሉ።
ሳይንቲስቶች ከዚህ በፊት በሕዋ ላይ የሳተላይቶች ግጭት እንዲቀንስ የዓለም መንግሥታት መረጃ እንዲያጋሩ ጠይቀው ነበር።
ሳይንቲስቶቹ፤ መንግሥታት በግምት ሕዋን እየዞሩ ነው ስለሚባሉት 30 ሺህ ሳተላይቶች እንዲሁም ስብርባሪዎች መረጃ ማቅረብ አለባቸው ይላሉ።
ቻይና የስታርሊንክ ሳተላይቶች የኔን ሳተላይቶች ሊገጩ ለጥቂት ነው የተረፉት ካለች በኋላ ኤለን መስክ የመገናኛ ብዙሃንና የማሕበራዊ ድር አምባው መነጋገሪያ ሆኖ ነበር።
ቻይና፤ ሁለት ጊዜ ሳተላይቶቿ ከስታርሊንክ ሳተላይቶች ጋር ከመጋጨት መትረፋቸውን ገልጣለች።
ቻይና ለተባበሩት መንግሥታት የሕዋ ጉዳዮች ቢሮ ባስገባችው ደብዳቤ ላይ እንዳሰፈረችው ሁኔታው የተፈጠረው ባለፈው ዓመት ሐምሌ ነው።
"የቻይና ሕዋ ጣቢያ ለደህንነት በማለት የግጭት ማስወገድ መንገዶችን ተጠቅሟል" ሲል የጣቢያው ድረ-ገፅ አስነብቧል።
ቻይና በኤለን መስክ ላይ ያቀረበችው ጥያቄ እስካሁን በገለልተኛ አካል አልተጣራም።
ቻይና፤ ዩናይትድ ስቴትስ የሕዋ ሕግጋትን በመጣስ የጠፈርተኞችን ሕይወት አደጋ ላይ እየጣለች ነው ስትልም ወቅሳለች።
የውጭ ጉዳይ ቃል አቀባዩ ዣዎ ሊጂያን አሜሪካ ኃላፊነት እንዲሰማት ሃገራቸው ጥሪ እንደምታቀርብ ገልጠዋል።
ስፔክስ የተባለው የኢላን መስክ ድርጅት እስካሁን 1900 ሳተላይቶችን በስታርሊንክ ኔትዎርክ ስም አምጥቋል።