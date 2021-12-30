ባይደን እና ፑቲን በዩክሬን ጉዳይ 'ዲፕሎማሲያዊ መፍትሔ' ፍለጋ ሊወያዩ ነው
የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን በዩክሬን ያለውን ውጥረት ለማርገብ ከሩሲያው አቻቸው ቭላድሚር ፑቲን ጋር በዚህ ወር ለሁለተኛ ጊዜ ሊወያዩ ነው።
መሪዎቹ ሐሙስ ዕለት በስልክ ይነጋገራሉ ተብሏል።
እንደዋይት ሃውስ ባለስልጣን ከሆነ ፕሬዝዳንቶቹ በሃገሮቹ መካከል በቀጣይ ስለሚደረጉ የጸጥታ ውይይቶች እና በአውሮፓ ስላለው ሁኔታ ላይ ይወያያሉ።
ከዩክሬን ጋር በሚያዋስናት ድንበር ላይ ጦር ያሰፈረችው ሩሲያ ሃገሪቱን ለመውረር አላቀድኩም ስትል አስተባብላለች።
ሩሲያ ወታደሮቿ በቦታው ለልምምድ መገኘታቸውን ጠቅሳ ጦሯን በሃገሯ በነጻነት የማንቀሳቀስ መብት እንዳላት ተናግራለች።
ለጉዳዩ የጋራ ምላሽን ለመስጠት ከሐሙሱ ውይይት በፊት አሜሪካ የአውሮፓ መሪዎችን አማክራለች ሲል የዋይት ሃውስ መግለጫ አስታውቋል።
የዩክሬን የደህንነት ባለስልጣናት ከ100 ሺህ የሚበልጡ የሩስያ ወታደሮች ወደሚጋሩት ድንበር መላካቸውን ገልጸዋል። ዩክሬን ጥቃት ከደረሰባት ፑቲንን "አይተውት የማያውቁት" ማዕቀብ እንደሚጠብቃቸው አሜሪካ ዝታለች።
አንድ የአሜሪካ ባለስልጣን ለኤኤፍፒ የዜና ወኪል እንደገለጹት ባይደን ለሩሲያ አቻው "ዲፕሎማሲያዊ መንገድ" የሚያቀርቡ ቢሆንም በድንበር ላይ ያለው የሩሲያ ጦር መጠናከር "በጣም ያሳስባቸዋል" ብለዋል።
ሩሲያ "ዩክሬን ላይ ተጨማሪ ወረራ" ከፈጸመች አሜሪካ ምላሽ ለመስጠት ዝግጁ መሆኗን ባይደን ለፑቲንን ይነግራሉ ተብሎ ይጠበቃል።
የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ከዩክሬኑን ፕሬዝዳንት ቮሎድሚር ዘሌንስኪን ጋር ረቡዕ ዕለት አነጋግረዋል።
የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ እንዳሉት ብሊንከን "ሩሲያ በዩክሬን ድንበሮች ላይ የምታደርገውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ዩናይትድ ስቴትስ በመቃወም ለዩክሬን ነጻነት፣ ሉዓላዊነት እና የግዛት አንድነት ያላትን የማይናወጥ ድጋፍ በድጋሚ ገልጸዋል።"
በዚህ ወር መጀመሪያ ላይ ሁለቱ ፕሬዚዳንቶች በስልክ ባደረጉት ውይይት ባይደን ለዩክሬን ሉዓላዊነት እና ግዛታዊ አንድነት ድጋፋቸውን ገልጸዋል።
ዩክሬን የሰሜን አትላንቲክ ቃል ኪዳን ድርጅት (ኔቶ) አባል ባትሆንም ከህብረቱ ጋር የጠበቀ ግንኙነት አላት።
ሩሲያ በበኩሏ ኔቶ ወደ ምስራቅ እንደማይንቀሳቀስ እና የጦር መሳሪያ ዩክሬን ጨምሮ ወደ የትኛውም የጎረቤት ሀገራት እንደማይላክ በህጋዊ መንገድ ዋስትና እንደምትፈልግ ተናግራለች።
የኔቶ ዋና ጸሐፊ የንስ ስቶልተንበርግ በበኩላቸው የዩክሬን የህብረቱ አባልነት የኔቶ እና የኪየቭ ጉዳይ ነው ሲሉ አበክረው ገልጸዋል። "ከሩሲያ ጋር የሚደረገው ማንኛውም ውይይት የአውሮፓ ደህንነት የተመሰረተባቸውን ዋና መርሆች በማክበር መሆን አለበት" ሲሉ ቀደም ብለው ተናግረዋል።
የሊቱዌኒያው ፕሬዝዳንት ጊታናስ ናውሴዳ ደግሞ አሁን ያለውን ሁኔታ ምናልባትም "በ30 ዓመታት ውስጥ ከታዩት እጅግ አደገኛው" ሲሉ ገልጸውታል።
የሩስያ ባለስልጣናት በአውሮፓውያኑ ጥር 10 ከአሜሪካ አቻዎቻቸው ጋር በጄኔቫ ሊገናኙ ቀጠሮ ይዘዋል። በዕለቱ ከፑቲን ጋር ይገናኙ እንደሆነ የተጠየቁት ባይደን "እስቲ እናያለን" ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ሆኖም በጄኔቫ በሚደረገው ድርድር ላይ ይገኛሉ ተብሎ አይጠበቅም።