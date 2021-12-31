የጥምቀት በዓልን ጨምሮ ከአፍሪካ የተገኙ የ2021 ምርጥ ፎቶዎች

በ2021 ከአፍሪካ አህጉር ከተገኙ ምርጥ ፎቶዎች በጥቂቱ፡-
የፎቶው ባለመብት, AFP
በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ምዕመናን ዘንድ በደማቅ ሁኔታ የሚከበረው የጥምቀት በዓል በጎንደር ከተማ
የፎቶው ባለመብት, Getty Images
በባለፈው አመት በ73 አመታቸው ህይወታቸው ላለፈው የቀድሞው የጋና ፕሬዚዳንት ጄሪ ራውሊንግስ የስንብት ስነ ስርዓት ሲከናወን
የፎቶው ባለመብት, EPA
በላይቤሪያ አዲሱን አመት አስመልክቶ የማህበረሰብ መሪ የሆኑት ጃኔት ሻርቲ ፈንዲሻ፣ ከረሜላ እና ብስኩት ለልጆች በማደል ላይ
ግብፃዊቷ የሜዳ ቴኒስ ተጫዋች ማኣር ሸሪፍ በአውስትራሊያ በተደረገው ውድድር ለመጀመሪያ ጊዜ በማሸነፍ ለሃገሯ ታሪክ ሰርታለች
ሞሮኮና አልጄሪያ በሚዋሰኑበት ድንበር ላይ በአትላስ ተራራዎች ተከባ በምትገኘው ፊይጉይግ ከተማ ነዋሪ የሆኑ ግለሰብ
ሞሮኳዊው አርቲስት ያሲን ባልብዚዊ የሞሮኮን የጥበብ ታሪክ ከ1950ዎቹ ጀምሮ የዳሰሰባቸውን ስራዎቹን በስፔን ከተማ ባቀረበበት ወቅት
በኢየሩሳሌም ነዋሪ የሆነች ኢትዮጵያዊ የሆሳዕናን በዓል እያከበረች
ካሜሮናዊው ፍራንሲስ በላስቪጋስ የከባድ ሚዛን ድብልቅ ማርሻል አርትን አሸንፎ ሻምፒዮን መሆኑን ተከትሎ በአገሩ የጀግና አቀባበል ሲደረግለት
በግንቦት ወር የግብፅ የአየር ሙቀት መጨመሩን ተከትሎ በካይሮ ዳርቻ የሚገኙ ህጻናት ወደ ናይል ወንዝ በመዝለል ራሳቸውን ቀዝቀዝ እያደረጉ
በሰኔ ወር በደቡብ አፍሪካ ተጨማሪ የኃይል መቆራረጥ የተከሰተበት ወቅት ሲሆን የሶዌቶ ነዋሪ የሆነት ሴሲሊያ ንኮሲ ከልጅ ልጃቸው ስማንጋሊሶ ጋር በሻማ ብርሃን ምሽቱን ለማሳለፍ ተገደዋል
በአዲስ አባበ የሚገኘውን ታሪካዊውን እና በአዲስ መልክ የተገነባው መስቀል አደባባይ የመክፈቻ ስነ ስርዓት ላይ ለመገኘት በሃረሪ ባህላዊ ልብስ የተጌጡት ታዳሚዎች
በትስዋና የተገኘው አልማዝ በዓይነቱ በአለማችን በሶስተኛ ደረጃ ትልቅ ስፍራ ላይ ተቀምጧል
በሃምሌ ወር የቻድ ተወላጅ የሆኑትና 'ሊንጉይ ዘ ሴክርድ ቦንድስ' ላይ የተወኑት ሪሃኔ ካህሊል እና አቹዋችክ አባክር በፈረንሳዩ የካንስ ፊልም ፌስቲቫል ላይ
በደቡብ አፍሪካ የቀድሞ ፕሬዝዳንት ጃኮብ ዙማ መታሰርን በመቃወም የተነሳውን ህዝባዊ አመጽ ተከትሎ ናሌዲ ማንዮኒ ልጇን ሜሎኩህሌን ለማትረፍ በሚል እየተቃጠለ በነበረው ህንጻ ወደታች ወረወረቻት። እናት እና ልጇም በሰላም ወጥተዋል።
በናይጄሪያ ልዑል ጾላ ኤሚኮ የዋሪ አዲሱ 'ኦሎ' ወይም ንጉስ ሆነው ዘውድ ጭነዋል።
መስከረም ወር በኒጀር የዝናባማ ወቅቱ አብቅቶ የኩሬ ሳሌይ ፌስቲቫል የሚጀመርበት ነው። በዚህ ወቅትም ሶስት የኒጀር ተወላጆችን ቢቢሲ በፌስቲቫሉ ላይ አግኝቷቸው ነበር
በግብፅ የጥጥ ምርት ላይ እየተጫወቱ ያሉ ህፃናት
እንዲሁ በመስከረም ወር ላይ አንድ እድለኛ ታዳሚ በአይቮሪ ኮስት የኧርባን ሙዚቃ በአኑማቦ ፌስቲቫል ላይ ታዋቂው ሙዚቀኛ ቬገርድሪም መድረክ ላይ ጠርቶ ዘፍኖላታል።
አወዛጋቢውን ሶስተኛ ጊዜ የስልጣን ዘመን ጨምሮ ከ10 አመታት በላይ በመሪነት የቆዩት የጊኒው ፕሬዝዳንት አልፋ ኮንዴ በእስር ላይ ባሉበት ወቅት። ወታደሮቹ ስልጣንን እንደተቆጣጠሩ ያስታወቁ ሲሆን ይህም ፎቶ የተለቀለቀው ማን እየመራ እንደሆነ ለማሳየት ነው ተብሏል።
የፎቶው ባለመብት, Reuters
በጥቅምት ወር ኬንያዊቷ ዲያና ኪፕዮጌይ በአሜሪካ ቦስተን በማራቶን ውድድር አሸናፊ ሆናለች
በዚህ ወር የቡብ አፍሪካው ሊቀ ጳጳስ ዴዝሞንድ ቱቱ 90ኛ የልደት በአል ተከብሯል። በፎቶው ላይ የሚታየው በኬፕታውን የሚገኘው ስዕላቸው በዘረኝነት ስድብ ከተበላሸ በኋላ አርቲስት ብሪያን ሮልፍ አስተካክሎታል። የሰላም ኖቤል ተሸላሚው በቅርቡ ህይወታቸው አልፏል።
በጥቅምት ወር የተካሄደውን መፈንቅለ መንግሥት ተከትሎ በሱዳን የሲቪል አስተዳደር እንዲመለስ የሚጠይቱ ታላላቅ ህዝባዊ የአደባባይ ተቃውሞዎች መካሄዳቸውን ቀጥለዋል
የጊኒ ቢሳው ዋና ስታዲየም የሀገሪቱ የነጻነት ቀን በዓል በሚከበርበት ወቅት የነበረው እይታ
በታህሳስ ወር አዳማ ባሮው በጋምቢያ በተደረገው ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ለሁለተኛ ጊዜ ማሸነፋቸውን ተከትሎ አንድ ግለሰብ በሬውን ይዞ የጀልባ ወረፋ እየጠበቀ
ታዋቂዎቹ ዊዝኪድ እና በርና ቦይ በለንደን በሚገኘው ኦ2 አሬና በደማቅ የሙዚቃ ዝግጅታቸው አመቱን ተሰናብተውታል።
ምስሎቹ የተገኙት ከኤኤፍፒ፣ ጌቲ ኢሜጅስ፣ ሮይተርስና ቢቢሲ ነው