የ110 ዓመታት እስር ተፈርዶበት የነበረው አሽከርካሪ ወደ 10 ዓመት ቀለለለት
ላደረሰው የመኪና አደጋ የ110 ዓመታት እስር ተፈርዶበት የነበረው የከባድ መኪና አሽከርካሪ እስሩ ወደ 10 ዓመት እንዲቀነስለት ተወሰነ።
ሮጄል አጉሌራ-ሜድሮስ የተባለው የከባድ መኪና አሽከርካሪ በአሜሪካዋ ኮሎራዶ ግዛት 110 ዓመታት እስር ሲፈረድበት ከባድ ቁጣ ተቀስቅሶ ነበር።
አሁን ግን ከፍርዱ ላይ 100 ዓመት መነሳቱ ተገልጿል።
ሮጄል እአአ በ2019 ባደረሰው የመኪና አደጋ አራት ሰዎች ሞተዋል።
በ27 ክሶች ነበር ፍርድ ቤት የቀረበው። ዳኛውም ከባዱን ቅጣት ለመጣል እንደሚገደዱ ገልጸው ነበር።
ሆኖም ግን የኮሎራዶ አገረ ገዢ ጃሬድ ፖሊስ ፍርዱ "ኢ-ፍትሐዊ ነው" ሲሉ ኮንነዋል።
የመኪና አደጋው ሲከሰት ሮጄል እንጨት እያመላለሰ ነበር።
መኪናው ከከፍታ ወደ ቁልቁለት ሲወርድ ትራፊክ ይዟቸው ቆመው ከነበሩ መኪኖች ጋር ተጋጭቶ የ69 ዓመቱ ስታንሊ ፖላቲኖ፣ የ67 ዓመቱ ዊልያም ቤሊ፣ የ61 ዓመቱ ዶይል ሀሪሰን እና የ24 ዓመቱ ሚጌል ላምስ አርላኖ ሞተዋል።
ከኩባ ወደ አሜሪካ የመጣ ስደተኛ የሆነው ሮጄል የመኪና አደጋው የተከሰተው ፍሬኑ አልሠራ ስላለው እንደሆነ ገልጿል።
ነገር ግን ዐቃቤ ሕግ ሮጄል ፍሬኑ እንደማይሠራ ያውቅ ነበር ሲል ተከራክሯል።
በመኪኖች መካከል በአደገኛ ሁኔታ እየነዳ እንደነበርና ፍሬን አልሠራ ያላቸው አሽከርካሪዎች እንዲጓዙበት የተዘጋጀ መንገድን አልፎ እንደሄደ ዐቃቤ ሕግ ተናግሯል።
ታዋቂዋ የቴሌቭዥን መሰናዶ ኮከብ እና አሁን ሕግ እየተማረች ያለችው ኪም ካርዳሺያንን ጨምሮ ከ5 ሚሊዮን በላይ ሰዎች የ110 ዓመት ፍርዱ የተጋነነ ነው ሲሉ ፊርማ አሰባስበዋል።
የከባድ መኪና አሽከርካሪዎችም ፍርዱ ከጸና ወደ ኮሎራዶ ጭነቶችን ማመላለስ እንደሚያቆሙ ገልጸዋል።
ሮጄል አደጋው "እጅግ አሳዛኝ ነው። ግን ሆነ ብዬ አልፈጸምኩትም። ይህንን ኢ-ፍትሐዊ ፍርድ ቀልብሳችሁ የወንጀል ሕጉ የማያዳላ እና ወጥ መሆኑን አረጋግጡ" ሲል ደብዳቤ ጽፏል።
ጨምሮም "የተከሰተው ነገር ዕድሜ ልኬን ሲረብሸኝ ይኖራል። ነገር ግን ኢ-ፍትሐዊ ውሳኔ ሲሰጥ የበርካቶች ቤተሰቦች እንደሚረበሹም አንዘንጋ" ብሏል።
በሕጉ መሠረት የኮሎራዶ አገረ ገዢ ለታራሚዎች ምሕረት ወይም ይቅርታ የማድረግ ሥልጣን አላቸው።
የ10 ዓመት እስሩን ካጋመሰ በኋላ በመልካም ባሕሪ በአጭር ጊዜ ለመፈታት መጠየቅ ይችላል። ይህንንም አገረ ገዢው እንደሚደግፉ አስታውቀዋል።
ዐቃቤ ሕጓ አሌክሲስ ኪንግ በበኩሏ የአገረ ገዢውን ውሳኔ ኮንናለች።
"የሚወዷቸውን ሰዎች በአደጋው ያጡ ሰዎች ፍትሕ እንዲሰፍን ይሻሉ" ያለችው ዐቃቤ ሕጓ፤ አሽከርካሪው እስከ 30 ዓመት በእስር እንዲቀጣ እንደምትጠይቅ አስታውቃለች።