ትውልደ ኤርትራዊው በሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ኬንያ ውስጥ ተይዞ ለኔዘርላንድስ ተላልፎ ተሰጠ
በሕገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ለዓመታት ሲፈለግ የቆየው ትውልደ ኤርትራዊው የኔዘርላንድ ዜጋ ናይሮቢ ውስጥ ተይዞ ለኔዘርላንድስ ተላልፎ መሰጠቱን የኬንያ ፖሊስ አስታወቀ።
ዓለም አቀፍ ሕገ ወጥ የሰዎች አዘዋዋሪ ቡድንን ሲያንቀሳቅስ ነበር የተባለው ጆን ሐብቴ ዕድሜው 53 ዓመት ሲሆን፣ ከሁለት ሳምንት በፊት ነው በፖሊስ ተይዞ የታሰረው።
ግለሰቡ ለመያዝ ዓለም አቀፉ የፖሊስ ተቋም ኢንተርፖል አስቸኳይ የአስር ትዕዛዝ ማውጣቱን ተከትሎ ነው የኬንያ ፖሊስ የወንጀል ምርመራ ቡድን አባላት በዋና ከተማዋ ናይሮቢ ዳርቻ ላይ በሚገኝ ስፍራ የያዙት።
ተጠርጣሪው ናይሮቢ ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ ተደብቆ እንደቆየ ባይታወቅም ከሁለት ሳምንት በፊት ነው በቁጥጥር ስር የዋለው። ግለሰቡ ወዲያውኑ ለኔዘርላንድስ ተላልፎ የተሰጠ በመሆኑ በአሁኑ ጊዜ እዚው በእስር ላይ እንደሚገኝ ተገልጿል።
ጆን ሐብቴ በድብቅ የሚንቀሳቀስ ዓለም አቀፍ በሕገወጥ መንገድ ሰዎችን የሚያዘዋውር ቡድን መሪ እንደሆነ የሚታመን መሆኑን ኢንተርፖል አመልክቶ፣ በርካታ ሰዎችን ከአፍሪካ ወደ አውሮፓ በሕገ ወጥ መንገድ በማዘዋወር ወንጀል ተጠያቂ ነውም ተብሏል።
ግለሰቡ በተለይ በርካታ ኤርትራውያንን በአስያ በኩል ወደ አውሮፓ እንዲገቡ አድርገዋል ከተባሉ ቢያንስ አራት የተለያዩ የሕገወጥ የሰዎች ዝውውር ወንጀል ጋር ስሙ ተያይዞ ይነሳል።
የኬንያ ፖሊስ እንዳለው ጆን ሐብቴ ከተያዘ በኋላ የግለሰቡ በግዛቱ ውስጥ መቆየት ከአገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም ጋር የሚቃረን መሆኑን በመግለጽ በአገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ፍሬድ ማቲያንጌ ትዕዛዝ ወዲያውኑ ለኔዘርላንድ ተላልፎ ተሰጥቷል።
ጆን ሐብቴ የፍርድ ሂደቱን በኔዘርላንድስ እስር ቤት ሆኖ የሚከታተል ሲሆን፣ ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ አስከ ስምንት ዓመት የሚደርስ አስር እንደሚጠብቀው ኢንተርፖል ገልጿል።
ትውልደ ኤርትራዊው ጆን ሐብቴ በሚያውቁት ሰዎች ዘንድ 'ኦባማ' የሚል ቅጽል ስም እንዳለው የሚነገር ሲሆን፣ ስደተኞችን ከአፍሪካ የሩቅ ምሥራቅ አገራት በሆኑት በሴንጋፖርና በፊሊፒንስ በኩል በማድረግ ወደ አውሮፓ ያዘዋውር እንደነበር ተገልጿል።
አንዳንዶች በሺዎች የሚቆጠር ዶላር ከፍለው ወደ እነዚህ አገራት ከገቡ በኋላ ገንዘባቸውን ጨርሰው ወደየትም መሄድ ሳይችሉ ቀርተው በሕገ ወጥ መንገድ በመግባት ጥፋት ተይዘው አስር ላይ መሆናቸውን እንዳሉ ይነገራል።