እነ አቶ አስክንድር ሲፈቱ እነ አቶ ጃዋር ደግሞ ከአስር እንዲወጡ እንደተነገራቸው ተገለጸ
የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ከፍተኛ አመራሮችና በእነ አቶ ጃዋር መሐመድ መዝገብ የተከሰሱ ግለሰቦች ከማረሚያ ቤት እንዲወጡ እንደተነገራቸው ተገለጸ።
የእነ አቶ ጃዋር ጠበቃ የሆኑት አቶ ቱሊ ባይሳ ለቢቢሲ እንደተናገሩት እነ አቶ ጃዋር ከማረሚያ ቤት እንዲወጡ እንደተነገራቸው እና ዛሬ በመምሸቱ አንወጣም ማለታቸውን ገልጸዋል።
የባልደራስ ለእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ደግሞ በይፋዊ የማህበራዊ ትስስር ገጹ ከፍተኛ አመራሮቹ ከእስር እንደተለቀቁ አመልክቷል።
ቢቢሲ ከፓርቲው ምንጮች ያገኘው መረጃ እንዳመለከተው የባልደራስ የእውነተኛ ዴሞክራሲ ፓርቲ ፕሬዝዳንት አቶ አስክንድር ነጋና አቶ ስንታየሁ ቸኮልና ሌሎች በእስር ላይ የነበሩ አመራሮች ከአስር ወጥተዋል።
ቢቢሲ እነ አቶ ጃዋር እንዲወጡ የተነገራቸው በደብዳቤ ነው በአካል ብሎ የጠየቃቸው ሲሆን፣ "በአካል ነው እንዲወጡ የተነገራቸው። ደብዳቤ ሳይሰጧቸው አይቀርም።" ብለዋል።
ጠበቃ ቱሊ በነገው ዕለት ያለውን ሁኔታ ወደ ስፍራው በመሄድ እንደሚያጣሩ ጨምረው ገልፀዋል።
ይህ ዜና የተሰማው ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አሕመድ የገና ዕለት ከሰዓት በኋላ ይቀርታና ምህረትን በተመለከተ "ድላችን ዘላቂ ለማድረግ እንድንችል በአሸናፊ ምህረት ግጭቱ የፈጠረውን ውጥረት እናረግባለን" በማለት መግለጫ ማውጣታቸውን ተከትሎ ነው።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ ጨምረውም "ያጠፋ እንዲቀጣ፣ የበደለ እንዲክስ የሚያደርግ ሁሉን አቀፍ ፍትሕ በሽግርር እና በተሃድሶ ፍትህ እይታ፣ አገራዊ ባህሎቻችን እና አሴቶቻችን ታሳቢ ባደረገ መልኩ ፍትህ እናሰፍናለን" ብለዋል።
በእነ አቶ ጃዋር መዝገብ ላይ የተከሰሱት ከ20 በላይ ግለሰቦች ሲሆኑ በቃሊቲ ማረሚያ ቤት የሚገኙ ሁሉም ይለቀቃል ተብሎ እንደሚጠበቅ አቶ ቱሊ ተናግረዋል።
በእነ አቶ ጃዋር የክስ መዝገብ ውስጥ ከተካተቱት እና በቃሊቲ ማረሚያ ቤት ከሚገኙት መካከል ጃዋር መሐመድ፣ በቀለ ገርባ፣ ሐምዛ አዳነ፣ ጋዜጠኛ መለሰ ዲሪብሳ እና የአቶ ጃዋር መሐመድ ጥበቃዎች ይገኙበታል።
የእነ አቶ ጃዋር ጠበቃ በምን አይነት ሁኔታ ይፈቱ ተብሎ እንደተወሰነ እንደማያውቁ ተናግረው "እስካሁን ጥፋተኛ አልተባሉም ስለዚህ የሚሆነው ክስ ማቋረጥ ነው" ሲሉ ተናግረዋል።
አቶ ቱሊ ይህንን ሲያብራሩም በሕጉ መሰረት አንድ ተከሳሽ ይቅርታ የሚደረግለት ጥፋተኝነቱ ተረጋግጦ የተፈረደበት እንደሆነ ነው ይላሉ።
ነገር ግን በክስ ሂደት ላይ ያለን ሰው ደግሞ ክርክሩን ከማስቀጠል ለሕዝብ ጥቅም ሲባል ክሱን ማቋረጥ እንደሚቻል ሕጉ እንደሚደነግግ ያስረዳሉ።
ስለዚህ ከዚህ አንጻር ከታየ የእነ አቶ ጃዋር መለቀቅ ክስ ማቋረጥ እንደሚሆን ጨምረው አብራርተዋል።
ነገር ግን አሁን መንግሥት "የትኛውን እንደተጠቀመ" እንደማያውቁ ገልፀዋል።
እነ አቶ ጃዋር መሐመድ፣ እንዲፈቱ የተወሰነበት ሁኔታ ግልጽ አለመሆኑ የገለፁት አቶ ቱሊ፤ "መንግሥት ደንብና ስርዓትን ተከትሎ መልቀቅ አለበት ስለዚህ መለቀቃቸው ቢያስደስተንም ነገር ግን በአግባቡ ሂደቱን ተከትሎ አለመፈተታቸው ያሰጋናል" ሲሉ አክለዋል።
ጨምረውም "አሁን ዳኞች መዝገቡን እንዴት አድርገው እንደሚዘጉ ግራ የሚያጋባ ነው" የሚሉት አቶ ቱሊ "እንደዛ ባይሆን ጥሩ ነው ግን ትልቁን ምስል ስናይ ያለ አግባብ ስለታሰሩ በነጻ መለቀቃቸው ያስደስተናል" በማለት አስረድተዋል።
አቶ ቱሊ እነ አቶ ጃዋር መሐመድ ይፈቱ ተብሎ በመወሰኑ ደስተኛ መሆናቸውን ገልፀው፣ በተከሰሱበት ወቅት ክሳቸው ዓመታት ሊወስድ እንደሚችል መግለጻቸውን ነገር ግን "ፍርድ ቤት እና ዳኛ ካለ" ነጻ እንደሚሆኑ ያውቁ እንደነበር ተናግረዋል።
እነ አቶ ጃዋርም ሆኑ ጠበቆቻቸው ከመጀመሪያ ጀምሮ ይህ ጉዳይ በፍርድ ቤት የሚፈታ አለመሆኑን ይናገሩ እንደነበር ያስታወሱት አቶ ቱሊ፣ "በድርድር፣ በንግግር እና በፖለቲካዊ ውሳኔ መፈታት እንዳለበት" ይናገሩ እንደነበር አስታውሰዋል።
"ከፍርድ ቤት ውጪ ማለቁ እኛም ስንከራከርበት እነ ጃዋርም ሲከራከሩበት የነበረ ነው። ፍርድ ቤት አንሄድም ሲሉ የነበረበት ጀስቲፊኬሽን[ምክንያት] ይኸው መጣ።" ሲሉ ተናግረዋል