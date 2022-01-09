በትግራይ የተፈናቃዮች ካምፕ ላይ በተፈጸመ የአየር ጥቃት 56 ሰዎች መገደላቸውን የእርዳታ ሰራተኞች ገለጹ
በትግራይ ክልል ተፈናቃዮች በተጠለሉበት ካምፕ ላይ በተፈጸመ የአየር ጥቃት 56 ሰዎች ሲገደሉ በደርዘን የሚቆጠሩት መቁሰላቸውን የእርዳታ ሰራተኞች ገለጹ።
የአየር ጥቃቱ የተፈጸመው በክልሉ ሰሜናዊ ምዕራብ በምትገኘውና የኤርትራ ድንበር አቅራቢያ ባለች ደደቢት ከተማ በሚገኝ ትምህርት ቤት አርብ ዕለት መሆኑንም የእርዳታ ሰራተኞቹ ገልጸዋል።
ከጥቃቱ በኋላም የተጎዱ ሰዎች ህክምና ሲደረግላቸው የሚያሳዩ ምስሎች በማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ተጋርተዋል።
ጥቃቱ በገለልተኛ ወገን አልተረጋገጠም።
የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ቃል አቃባይ ኮሎኔል ጌትነት አዳነ እንዲሁም የመንግሥት ቃለ አቀባይ አቶ ለገሰ ቱሉ ጥቃቱን አስመልክቶ ምላሽ እንዳልሰጡት ሮይተርስ ዘግቧል።
በተጨማሪም የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ ቃለ አቀባይ ቢልለኔ ስዩም ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ እንዳልሰጡት በዘገባው አስነብቧል።
መከላከያ ሰራዊትና አጋሮቹ ከህወሃት ኃይሎች ጋር በመሬት ላይ የሚያደርጉት ጦርነት በጊዜያዊነት ቢቆምም በአማፅያን ቦታዎች ላይ የሚደረገው የአየር ጥቃት ቀጥሏል።
ቅዳሜ ዕለት የእርዳታ ሰራተኞች ለሮይተርስ የዜና ወኪል እንደተናገሩት የሟቾች ቁጥር በአካባቢው ባለስልጣናት መረጋገጡን ነው።
ስማቸው ያልተጠቀሱት እኒህ የረድዔት ድርጅት ሰራተኞች ህፃናትን ጨምሮ በሆስፒታል ውስጥ ያነሷቸውን የቆሰሉ ሰዎችን ፎቶግራፍ ለሮይተርስ መላካቸው ተገልጿል።
ተጎጂዎች ለህክምና የተወሰዱበትን ሽሬ ስሁል አጠቃላይ ሆስፒታል ከጎበኙት የረድኤት ሰራተኞች መካከል አንደኛው እንደገለጹት መጠለያ ካምፑ በርካታ በእድሜ አዛውንትና እና ህፃናት ያሉበት ነው።
ትምህርት ቤቱ እንዴት እና ለምን ጥቃት እንደደረሰበት ግልፅ አይደለም። የኢትዮጵያ መንግሥት ቀደም ሲል ሰላማዊ ሰዎችን ኢላማ እንደማያደርግ ተናግሯል።
ከሰሞኑም የተባበሩት መንግሥታት የስደተኞች ከፍተኛ ኮሚሽን (ዩኤንኤችሲአር) ሦስት ኤርትራውያን በማይ አይኒ የስደተኞች ጣቢያ በአየር ጥቃት መገደላቸውን አስታውቋል።
ከሦስቱ ኤርትራዊያን ስደተኞች መካከል ሁለቱ ሕፃናት መሆናቸውን ኮሚሽኑ በኦፊሴላዊ ገፁ ላይ ባወጣው መግለጫ አትቷል።
በያዝነው ሳምንት አርብ ዕለት መንግሥት የቀድሞ የህወሃት አመራሮችን ጨምሮ ታዋቂ የፖለቲካ አመራሮችን ከእስር መልቀቁን አስታውቋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ እርምጃው ብሔራዊ እርቅን ለማምጣት እና "አንድነትን" ለማጎልበት ያለመ ነው ብለዋል።
ባለፈው ዓመት ጥቅምት መጨረሻ ላይ ትግራይ ውስጥ ተከስቶ ወደ አማራና አፋር ክልሎች ተዛምቶ የነበረው ደም አፋሳሽ ጦርነት ሺዎችን በመቅጠፍና በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎችን በማፈናቀል መጠነ ሰፊ ሰብዓዊ ቀውስ አድርሷል።
ከአስራ ሦስት ወራት በላይ ያስቆጠረው ይህ ጦርነት እንዲቋጭ አሜሪካን ጨምሮ የአፍሪካ ሕብረት እንዲሁም የሕብረቱ የአፍሪካ ቀንድ ከፍተኛ ተወካይ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዝዳንት ኦሉሴጎን ኦባሳንጆ እና ሌሎች አጋሮች ጥረት ቢያደርጉም ፍሬ አላፈራም።