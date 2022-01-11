አሜሪካዊው ሚሊዮነር ነፍሰ ገዳይ በእስር ቤት ህይወቱ አለፈ
ሰው በማጥፋት ወንጀል ተከሶ በእስር ላይ የነበረው አሜሪካዊው ሚሊዮነር ሮበርት ደርስት በ78 አመቱ በማረሚያ ቤት ህይወቱ ማለፉን ጠበቃው ተናግረዋል።
ሮበርት ደርስት ጓደኛውን ሱዛን በርማንን በመግደል ጥፋተኝነቱን ካመነም በኋላ ነበር በያዝነው ዓመት መስከረም ላይ በካሊፎርኒያ ለእስር የተዳረገው።
ግለሰቡ የባለቤቱን መጥፋት ለፖሊስ እንዳትናገር ለማስቆም በሚል ነበር የገደላት። ሮበርት ደርስት ሌሎች ሁለት ሰዎችን እንደገደለም ፖሊስ ያምናል።
በአሜሪካ የሪል ስቴት ወራሽነት ሃብታም የሆነው ሚሊዮነር በኤችቢኦ በሚተላለፍ የወንጀል ተከታታይ ዘጋቢ ፊልምም ላይ ስለ ግድያው በመናዘዝ ተናግሯል።
የሮበርት ጠበቃ ቺፕ ሉዊስ የካሊፎርኒያ እስር ቤት ደንበኛውን ወደ ሳን ጆአኪን አጠቃላይ ሆስፒታል መላኩንና በዚያው ህይወቱ ማለፉን አረጋግጧል።
የሞቱ ምክንያት "ተፈጥሯዊ" እንደሆነና ከዚህ ቀደም በበርካታ ህመመሞች ሲሰቃይ ነበር ብለዋል።
ሮበርት ለረዥም ጊዜ በታማኝነት በቃለ አቀባይነት ያገለገለችውን እንዲሁም ጓደኛው የነበረችውን ሱዛን በርማንን በአውሮፓውያኑ 2000 ሲሆን የገደላት በዚህም መስከረም ወር ላይ ነው የዕድሜ ልክ እስራት የተፈረደበት።
ምንም እንኳን ሱዛን የተገደለችው ከ12 አመታት በፊት ቢሆንም ግለሰቡ ጥፋተኛ ተብሎ የተፈረደበት በቅርቡ ነው።
በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያትም የፍርድ ሂደቱም ከአንድ አመት በላይ ዘግይቷል።
የፍርድ ውሳኔው ከተላለፈበት ከሁለት ቀናት በኋላም በኮቪድ ህመም ወደ ፅኑ ህሙማን ክፍል ገብቶ እንደነበር በወቅቱ የነበሩት ጠበቃ አስረድተዋል።
የሮበርት ቤተሰቦች በአለም ንግድ ማዕከል ውስጥ ኢንቨስትመንትን ጨምሮ በኒውዮርክ በርካታ ሰማይ ጠቀስ ህንፃዎች ባለቤት ናቸው።
ሚሊዮነሩ ሮበርት በአውሮፓውያኑ 2015 ለዕይታ በበቃውና 'ዘ ጂንክስ' የሚል ርዕስ በተሰጠው ተከታታይ የወንጀል ዘጋቢ ፊልም ላይ የሶስት ሰዎችን ግድያ በመናዘዙም ነበር ምርመራ እንደገና የተከፈተበት።
"ወይ ጉድ ምን አደረግኩ? አዎ በትክክል፣ ሁሉንም ገደልኳቸው" ሲልም ተደምጧል።
ሮበርት ሱዛን በርማንን ከገደለ ከዘጠኝ ወራት በኋላ ሸሽቶ በቴክሳስ ነዋሪነቱን ባደረገበት ወቅትም ጎረቤቱን ሞሪስ ብላክን እንደገደለ አቃቤ ህግ ተናግሯል።
ሮበርት በበኩሉ በድንገት በጥይት እንደመታውና እንደገደለው በኋላም አአስከሬኑን ቆራርጦ እንደጣለውም ተናግሯል።
ከአርባ አምስት ቀናት በኋላ ክትትልም ዩኒቨርስቲ ከተማረበት በጥቂት ርቀት ላይ በምትገኘው የፔንስልቬንያ የሱቅ መደብር የዶሮ ሳንድዊች ሲሰርቅ በቁጥጥር ስር የዋለው።
በወቅቱም በተከራየው መኪና ውስጥ በሺዎች የሚቆጠር ዶላር፣ ዕጸ ፋርስና ሃሰተኛ መንጃ ፍቃድ ይዞ ተገኝቷል።
በአውሮፓውያኑ 2003 በነበረው የፍርድ ሂደት ራስ መከላከል በሚል የተከራከረ ሲሆን "ታሪኬም አይታመንም " ብሎ በማሰቡ እንደሸሸ ተናግሮም ነፃ ወጥቷል።
ሮበርት በአውሮፓውያኑ 1982 ሞታለች ተብሎ የሚታመነውና አስከሬኗ እስካሁን ባልተገኘው በባለቤቱ ካቲ ደርስት ግድያም ተጠርጥሯል።
ግለሰቧ አስከሬኗ ባይገኝም በአውሮፓውያኑ 2017 ሞታለች ተብሎ ታውጇል። በኒውዮርክ የሚገኘው የዌቸስተር ግዛት አቃቤ ህግም በህዳር ወር ላይ በባበለቤቱ ግድያ ወንጀል ክስ መስርቶበታል።
"ለ40 አመታት ያህል ለሞቷ ፍትህን ሲጠበቁ ለነበሩ ቤተሰቦቿ የሞቱ ዜና ምን ያህል እንደሚያናድድ አውቃለሁ" በማለት የግዛቲቱ አቃቤ ህግ ሚርያም ሮካህ ሰኞ እለት በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል።
ጽህፈት ቤቱ አክሎም በካትቲ ዱርስት ጉዳይ ላይ ተጨማሪ መረጃ በሚቀጥሉት ቀናት ለህዝብ ይፋ እንደሚሆንም አስታውቋል።