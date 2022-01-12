ሞቃዲሾ ውስጥ በደረሰ የቦምብ ፍንዳታ በርካታ ሰዎች መገደላቸው ተዘገበ
በሶማሊያ ዋና ከተማ ሞቃዲሾ ውስጥ በደረሰ የቦምብ ፍንዳታ ቢያንስ ስምንት ሰዎች መገደላቸውን የነፍስ አድን ሰራተኞች አስታወቁ።
ፍንዳታው በደረሰበት ስፍራ በቡድን ሲጓዙ የነበሩ የበርካታ ተሽከርካረዊዎች አካላት በየቦታው ተበታትኖ የተገኘ ሲሆን በአካባቢው ያሉ ህንጻዎች ክፉኛ ተጎድተው መንገዱ በፍርስራሽ መሸፈኑ ተገልጿል።
በከባድ ጥበቃ ስር ከሚገኘው ከሞቃዲሾ አየር ማረፊያ ብዙም ሳይርቅ የደረሰው ፍንዳታ ከመኪና ላይ በተጠመደ ቦምብ አማካይነት እንደሆነ የከተማዋ አምቡላንስ አገልግሎት ባለሥልጣንት ገልጸዋል።
ፍንዳታው ከደረሰ በኋላ ብዙም ሳይቆይ በሶማሊያ የሚንቀሳቀሰው እስላማዊው ታጣቂ ቡድን አልሻባብ ጥቃቱን የፈጸመው እራሱ መሆኑን በመግለጽ ኃላፊነቱን ወስዷል።
ከታጣቂው ቡድን በተጨማሪ በሶማሊያ ከፍተኛ ባለሥልጣናት መካከል ያለው የሥልጣን ፉክክርና አለመግባባት ባላፉት ሳምንታት ውስጥ አገሪቱን ውጥረት ውስጥ ከቷት ቆይቷል።
በትሬዝዳንቱና በጠቅላይ ሚኒስትሩ መካከል ለወራት የዘለቀው አለመግባባት ከሳምንት በፊት ፕዝዳንት ፋርማጆ ጠቅላይ ሚኒስትር ሮብሌን ከሥልጣን ማገዳቸውን ተከትሎ የበለጠ ተባብሶ ቀጥሏል።
ጠቅላይ ሚኒስትሩ የፕሬዝዳንቱን ውሳኔ ባለመቀበል በሥራቸው የቀጠሉ ሲሆን ሁለቱን ባለሥልጣንት ለማስማማት ጥረቱ እንደቀጠለ ነው።
በሶማሊያ ይካሄዳል ተብሎ የነበረው ምርጫ ከተራዘመ በኋላ በአገሪቱ ባሉ የፖለቲካ ኃይሎች መካከል ያለው ቅራኔ የተባባሰ ሲሆን፣ ምርጫው በቅርቡ እደሚካሄድ ይጠበቃል።
ይህ በአገሪቱ ፖለቲከኞች መካከል የእየተካረረ ያለው አለመግባባት በዚሁ የሚቀጥል ከሆነ ለታጣቂው እስላማዊ ቡድን አመቺ ሁኔታ በመፍጠር ከፍተኛ ቀውስ ሊከሰት እንደሚችል ስጋት አለ።
አልቃኢዳ ከተባለው እስላማዊ ቡድን ጋር ግንኙነት እንዳለው የሚነገርለት አልሻባብ ከዚህ በፊት ለተፈጸሙ ተመሳሳይ የቦምብ ጥቃቶች ኃላፊነቱን መውሰዱ ይታወሳል።
ቡድኑ በሶማሊያ ያለውን ማዕከላዊ መንግሥትን በማስወገድ ጥብቅ አስላማዊ ሕግጋትን ተግባራዊ ለማድግ ይፈልጋል። ከዚህ በፊት አልሻባብ ተደጋጋሚ ጥቃቶችን በመንግሥት የፀጥታ ኃይሎችና ኢማማዎች ላይ የፈጸመ ሲሆን ሰላማዊ ሰዎችም የጥቃቱ ሰለባዎች ናቸው።
ከዚህ ባሻገርም ቡድኑ በሶማሊያ ውስጥ በተሰማሩት የአፍሪካ ኅብረት ሰላም አስከባሪ ወታደሮች ላይ ጥቃቶችን ሲፈጽም ቆይቷል።