የአፍሪካ ዋንጫ ፈር ቀዳጆች በዘመን ትውስታ
ቀናትን ባስቆጠሩት የዘንድሮው የአፍሪካ ዋንጫ በሜዳዎች ላይ ይህ ነው የሚባል ድምቀት ባይታይበትም በዘንድሮው ውድድር ፈር ቀዳጆቹ አገራት በአንድ ላይ ተሳታፊ በመሆናቸው በታሪካዊነቱ እየተጠቀሰ ነው።
ኢትዮጵያ፣ ሱዳንና ግብፅ በአውሮፓውያኑ 1957 በተጀመረው የአፍሪካ ዋንጫ ጨዋታን የጀመሩና የጠነሰሱ አገራት ከመሆናቸው ጋር ተያይዞ ታሪክ ይዘክራቸዋል።
ከ52 ዓመታት በኋላም የውድድሩ ሶስት የመጀመሪያ ተፎካካሪ አገራት ለመጀመሪያ ጊዜ በአንድ ላይ በዘንድሮው ዋንጫ ነው ተሳታፊ የሆኑት።
"የሦስቱም አገራት ቡድኖች በዚህ ውድድር አንድ ላይ መመለሳቸው ኩራትን እንዲሁም ጥልቀት ያለውን የውድድሩን ባህልን የሚያንጸባርቅ ነው" በማለት የስፖርቱ ጋዜጠኛ ባደርልዲን ባከይት ተናግሯል።
በአፍሪካ ዋንጫ ቀዳሚ ስፍራ ያላቸው ሶስቱ አገራት ከፍተኛ ግምት የሚሰጠውን ዋንጫ አሸናፊ ቢሆኑም ግብፅ ሰባት ጊዜ በማሸነፍ ክብረ ወሰንን ጨብጣለች። ኢትዮጵያና እና ሱዳን ደግሞ አንዳንድ ዋንጫዎችን በስማቸው አስመዝግበዋል።
እግር ኳስ በምስራቅ አፍሪካ አገራቱ ኢትዮጵያና ሱዳን ከፍተኛ ተወዳጅ ቢኖረውም እንዲሁም ከፍተኛ ተሰጥኦ ያላቸው ተጫዋቾች እንዳላቸው ቢነገርላቸውም ከነበራቸው ከ1960ዎቹና 70ዎቹ ታላቅነት ወደ ኋላ ቀርተዋል።
ከምስራቅ አፍሪካ በብቸኝነት ዋንጫን ያነሱት ጎረቤት አገራቱ ኢትዮጵያ እና ሱዳን በጨዋታው ተመሳሳይ ታሪክ አላቸው።
በአፍሪካ ዋንጫ ቀደምት ስፍራ ቢኖራቸውም ሁለቱም ድሎቻቸውን ያገኙት በአገራቸው መሬት ነበር።
ኢትዮጵያ ለ31 ዓመታት ያህል ለአፍሪካ ዋንጫ ማጣሪያ ማለፍ አቅቷት በአውሮፓውያኑ 2013 ነው መመለስ የቻለችው፤ በተመሳሳይ ሱዳንም እንዲሁ ለ32 አመታት ያህል ርቃ በአውሮፓውያኑ 2008 ነው ተሳታፊ የሆነችው።
"በእግር ኳሱ ዘርፍ ሱዳንና ኢትዮጵያን ወደ ኋላ በመመለስ ረገድ ፖለቲካዊ እና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች ሚና ተጫውተዋል" በማለት የሚቺጋን ስቴት ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰርና 'አፍሪካን ሶከርስኬፕስ፡ ሀው ኤ ኮንቲነንት ቸንጅድ ዘ ወርልድ'ስ ጌም መፅሃፍ ደራሲ ፒተር አሌጊ ይናገራሉ።
"ነገር ግን የአፍሪካ ዋንጫ እየተስፋፋና የአለም ዋንጫ 2026 ማጣሪያ ባለበት በአሁኑ ወቅት የሁለቱ አገራት ቡድኖች አዎንታዊ ሁኔታዎችን እያሳዩ ያሉ ይመስላል" ሲሉ ያስረዳሉ።
በሁለቱም ሀገራት የተራዘሙ የእርስ በርስ ጦርነቶች፣ የፖለቲካ አለመረጋጋት፣ የኢኮኖሚ ውድቀት እና ተፈጥሯዊ አደጋዎች ተደማምረው የእግር ኳስ ጨዋታው እድገትና ሂደት ላይ በአሉታዊ መልኩ ተጽዕኖ አሳድረዋል።
ይሁን እንጂ በሁለቱም አገራት በባለፉት ስኬቶች የተነሳ የሰፈነው ኩራት ለትውልዶች እንደ አስጨናቂ አስታዋሽና ማበረታቻ ሆኖም አገልግሏል።
ኢትዮጵያ ካሜሩን እየተካሄደ ባለው የአፍሪካ ዋንጫ ባደረገቻቸው ሁለቱም ጨዋታዎች ሽንፈትን ማስተናገዷን ተከትሎ ለቀጣዩ ዙር የማለፊያ ዕድሏን አጥብቦታል ነገር ግን ሱዳን ከጊኒ ቢሳው ጋር በነበረው ጨዋታ አቻ መውጣቷን ተከትሎ ወደ ቀጣዩ ዙር ልታልፍ ትችላለች።
በናይጄሪያ ሽንፈት ያጋጠማት ግብፅም በቀጣዩ ከዚህ ማገገም አለባት።
የአፍሪካ ውንጫ ውልደት
በአውሮፓውያኑ 1956 የኢትዮጵያ የግብፅና የሱዳን ባለስልጣናት ከደቡብ አፍሪካ ተወካይ ጋር በመሆን የአፍሪካ አህጉራዊ ውድድር ለመመስረት በፖርቹጋል በነበረው የዓለም እግር ኳስ አስተዳዳሪ ፊፋ አጠቃላይ ጉባኤ ላይ ተገኙ።
የመጀመሪያው የአፍሪካ ዋንጫ በአውሮፓውያኑ 1957 በሱዳን ዋና ከተማ ካርቱም ሲሆን የደቡብ አፍሪካ ፌደሬሽን ከተለያዩ ዘሮች የተውጣጣ ቡድን ለመላክ ፈቃደኛ ባለመሆኑ ከውድድሩ ተገለለች።
ሱዳንን የረታችው ግብፅ፣ ኢትዮጵያንም በፍፃሜው ጨዋታ 2 ለ 1 በማሸነፍ ሻምፒዮን ሆነች።
ነገር ግን የኢትዮጵያ ቡድን በአውሮፓውያኑ 1962 በተካሄደው በሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ላይ ያኔ አረብ ሪፐብሊክ ትባል የነበረውን ግብፅ 4 ለ 2 በመርታት ሻምፒዮን በመሆን ድሏን አጣጣመች።
የቡድኑ አምበል ኤርትራዊው ሉቺያኖ ቫሳሎ ዋንጫውን ከአፄ ኃይለሥላሴ እጅ የተቀበለ ሲሆን ይህ ውድድር ኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ያዘጋጀችበት ነበር።
"ኢትዮጵያ በአትሌቲክሱ ዘርፍ በጣም ታዋቂ ናት ነገር ግን በኢትዮጵያ በጣም ተወዳጅ ስፖርት እግር ኳስ ነው" በማለት በአዲስ አበባ የሱፐር ስፓርት ተንታኝ ሰይድ ኪያር ይናገራል።
በመጀመሪያዎቹ ሁለት ውድድሮች ተሳታፊዎች የነበሩት የሶስት አገራት ቡድኖች ነበሩ ቀስ በቀስም ሌሎች አገራት መቀላቀል ጀመሩ። ይህንን በተመለከተ ሰይድ ኪያር እንደሚያምነው የባለፉትን ድሎችም ቢሆን በጥልቀት ልንመረምረው ይገባል ይላል።
"በተጫዎቻችን፣ አሰልጣኞች፣ ታሪክ ሰሪዎቻችን ኩራት እና ክብር ይሰማናል። ነገር ግን እንደ አይቮሪኮስት፣ ናይጄሪያና ቱኒዝያ በርካታ የአፍሪካ አገራት በቅኝ ግዛት ውስጥ ነበሩ። ብሄራዊ ቡድኖቻቸውም አልነበሩም" በማለት የወቅቱን ፖለቲካዊና ታሪካዊ ዳራ ማጥናት እንደሚያስፈልግ ያስረዳል።
ለሱዳን እክል የሆነው የሃገር ውስጥ ፖሊሲ
ሱዳን በአውሮፓውያኑ 1970 እነ አሊ ጋጋሪ፣ ጃክሳ በመባል የሚታወቀው ናስር ኤዲን ባካተተው ወርቃማ በሚባለው የእግር ኳስ ትውልዷ ጋናን 1 ለ ምንም በመርታት ብቸኛዋን ዋንጫ አሸንፋለች።
የሱዳን ቡድን በዚያው አመት በሜክሲኮ በተካሄደው የዓለም ዋንጫ ላይ ለመሳተፍ ተቃርቦ ነበር። ከሁለት አመት በኋላ ቡድኑ በአውሮፓውያኑ 1972 ሙኒክ ኦሊምፒክ ተሳትፎ በአንፃራዊነት ጥሩ አፈጻጸም አሳይቷል።
ነገርግን በቀጣዮቹ አመታት' ዘ ሴክሬታሪ በርድስ' ቡድን ውድቀት ገጠመው።
"በወቅቱ አገሪቱ ውስጥ የነበረው መረጋጋት ለእግር ኳስ ማደግ ከፍተኛ ሚና ተጫውቶ ነበር። ነገር ግን የፖለቲካ አለመረጋጋት እና የምጣኔ ኃብት ችግሮች አገሪቱ በሌሎች ጉዳይ ላይ እንድታተኩር አድርጓታል" በማለት የወርቃማው ትውልድ ቡድን አባል በአሁኑ ወቅት የ77 አመት እድሜ አዛውንቱ ጃክሳ ያስረዳል።
በርካታ የመንግሥት ፖሊሲዎች በእግር ኳሱ የራሳቸውን ጥላ አጥልተውበታል። ከነዚህም መካከል የ1976ቱ አል-ሪያዳ አል-ጃማሂሪያ ወይም የቀድሞው አምባገነን ጃፋር ኒሜሪ የብሄራዊ ሊግን በማገድ እግር ኳስን ወደ አካባቢያዊ ውድድር ያወረዱበት "ስፖርት ለሰፊው ህዝብ" ፖሊሲዎች ይጠቀሳሉ።
በምላሹም የሱዳን ታዋቂ ተጫዋቾች ወደ ጎረቤት ሀገራት እና ሊጎች በተለይም ወደ አረብ ባህረ ሰላጤ አቀኑ። ከአንድ አመት በኋላ ፖሊሲው እንዲቀር ቢደረግም ከፍተኛ ጉዳት ካደረሰ በኋላ ነበር።
"ሱዳን ማገገም ያልቻለችበት የትውልድ መቆራረጥ አጋጠመ" በማለት የኩራ ዶት ኮም ድረ ገፅ ጋዜጠኛ ባኬት ይናገራል።
ጨዋታዎቹ አካላዊ እንዲሁም የታክቲክ ለውጦች በመጡበት ወቅት የምስራቅ አፍሪካ ተጫዋቾች እና አሰልጣኞች ከዘመኑ ጋር መራመድ ወይ መላመድ አለመቻላቸው ከምዕራብ እና ሰሜን አፍሪካ ሀገራት ጋር መፎካከር አዳጋች እንዲሆን ያደረጉባቸው ሌሎች ምክንያቶችም ሊታሰብባቸው ይገባል።
"የእኛን የአጨዋወት ዘይቤ ከአካላዊ ወደ አእምሯዊ መለወጥ ከቻልን ኳስን በመቆጣጠር፣ በአጫጭር ቅብብሎች፣ በቴክኒክ ችሎታዎች ጥሩ ነን" ሲል ሰይድ ያስረዳል።
ከሜዳ ውጭ ያለው አደረጃጀት መስተከካል
የተሻሻለ የጨዋታ አያያዝ እና የረጅም ጊዜ ስልቶችን መንደፍ ያስፈልጋል። ለምሳሌም ያህል እንደ ስፔን የማለፊያ ስታይል መተግበር ወይም በአውሮፓ ሻምፒዮና ደካማ ውጤቶችን ተከትሎ ጀርመን የታዳጊዎች የእግር ኳስ ፕሮግራሞችን ማዋቀር የመሳሰሉትን አይነት ፕሮግራሞች ልንከተል ያስፈልጋል።
"ገንዘብ ማግኘት ወይም ጥሩ ተጫዎቾች እንዲኖረን ማድረግ ብቻ ሳይሆንን ይህንንም በአግባቡ ማስተዳደር እና ማቀድ ያስፈልጋል" ሲል የሞደርን ስፖርት ባልደረባ ሀሰን ኤል ሚስታዊ ይናገራል።
አንጋፋው የስፖርት ጋዜጠኛ አሁንም ግብፅ ለመሻሻል ቦታ እንዳላት ያምናል። ለዚህም በአፍሪካ ዋንጫ በመሳተፍ ክብረ ወሰንን መጨበጥ ብቻ ሳይሆን ከአውሮፓውያኑ 2006-2010 ባለው ሶስት ተከታታይ ዋንጫዎችም ድሎችን በማስመዝገብ እንዲሁም በአለም ዋንጫም ሶስት ጊዜ መሳተፏን ይጠቅሳል።
ሌላኛው ባክሄት የሚጠቅሰው የሱዳን ትልልቅ ክለቦች የበላይነትን ሲሆን ይህም የሌሎችን ጉዳዮችንም እድገት የሚነካ ጉዳይ ነው።
አል-ሂላል እና አል-ማሪክ የተሰኙት ቡድኖች በአህጉር አቀፍ ውድድር በአንፃራዊነት ጥሩ ውጤት ያስመዘገቡ ቢሆንም ከሀብታም ደጋፊዎች የሚያገኙት ድጋፍ ውድድሮችን እያደናቀፈ ይገኛል።
የምዕራብ እና የሰሜን አፍሪካ ሀገራትም ተጫዋቾቻቸው በከፍተኛ የአውሮፓ ክለቦች እና ሊጎች መጨዋታቸው ተጠቃሚ የሚያደርጋቸው ሲሆን ኢትዮጵያ እና ሱዳን በበኩላቸው በአብዛኛው በአገር ውስጥ የሚጫወቱ ተጫዎች ነው ያሏቸው ፤በካሜሮንም ለሚደረገው ውድድር እነዚህኑ ቡድኖች ነው ይዘው የቀረቡት።
"ለአውሮፓ ክለቦችና ሊጎች የሚጫወቱ ተጫዋቾቹ ልምዳቸውን ወደ ሀገራቸው ብሄራዊ ቡድኖቻቸው ያመጣሉ" ይላል ኤል ሚስታካዊ
ኢትዮጵያና ሱዳን ከአፍሪካ ዋንጫ ተፎካካሪነት ርቀው ቢገኙም በኢትዮጵያ በቀጠለው የርስ በርስ ጦርነትና በሱዳን ባለው መፈንቅለ መንግሥት ተመሳሳይ የፖለቲካ ፈተና ላይ ያሉት አገራት ደጋፊዎቻቸው በጨዋታቸው እንደሚያስደንቁ ተስፋን ሰንቀዋል።