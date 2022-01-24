ከደቡብ አፍሪካ በተነሳ አውሮፕላን ጎማ ተንጠላጥሎ አምስተርዳም የገባ ግለሰብ በሕይወት ተገኘ
ከደቡብ አፍሪካ የተነሳ የአውሮፕላን ጎማ ክፍል ውስጥ ተደብቆ የበረረ ግለሰብ አውሮፕላኑ አምስተርዳም ሲደርስ በሕይወት እንደተገኘ ፖሊስ ገለጸ።
በአውሮፕላን ጎማ ተንጠላጥለው አገር ለማቋረጥ የሚሞክሩ ሰዎች አውሮፕላኑ የሚበርበት ከፍታ ላይ በቂ ኦክስጅን ስለማያገኙ እና በቅዝቃዜው ምክንያት አብዛኛውን ጊዜ ጉዞ ላይ ሳሉ ይሞታሉ።
ይህ ግለሰብ ግን በሕይወት ከደቡብ አፍሪካ አምስተርዳም አውሮፕላን ማረፊያ ደርሷል።
መንገዱ የሚወስደው 11 ሰዓት ገደማ ሲሆን፤ አውሮፕላኑ ኬንያ፣ ናይሮቢ ቆሞም ነበር።
ፖሊስ እስካሁን የግለሰቡ ማንነት እና ዜግነት እያጣራሁ ነው ብሏል።
የደች ፖሊስ ቃል አቀባይ ጆና ሄልሞንድስ ለኤኤፍፒ እንዳሉት፤ ግለሰቡ የተገኘው የአውሮፕላኑ የፊት ጎማ አካባቢ ነው። ወዲያውም ወደ ሆስፒታል ተወስዷል።
"በሕይወት መገኘቱ እጅግ አስደናቂ ነው" ብለዋል ቃል አቀባዩዋ።
የደቹ ኤንኦኤስ እንደዘገበው፤ አምቡላንስ በቦታው ሲደርስ የግለሰቡ ሙቀት ከፍ ብሎ ነው የተገኘው። መሠረታዊ ጥያቄዎችን ለመመለስም አቅም ነበረው።
የአየር መንገዱ ካርጎለክስ ቃል አቀባይ ግለሰቡ ከደቡብ አፍሪካ በተነሳ አውሮፕላናቸው ጎማ ክፍል ተደብቆ መጓዙን አረጋግጠዋል።
አውሮፕላኑ ከደቡብ አፍሪካ ከተነሳ በኋላ ወደ መዳረሻው አምስተርዳም ከመድረሱ በፊት ኬንያ መቆሙን ገልጸው፤ ግለሰቡ አውሮፕላኑ ጎማ ላይ የተንጠላጠው ከደቡብ አፍሪካ ጀምሮ ይሁን ከኬንያ ገና እንዳልታወቀ ገልጸዋል።