በቡርኪና ፋሶ ቤተ መንግሥት አቅራቢያ የተኩስ ድምጽ ከተሰማ በኋላ ውጥረት ነገሰ
የወታደሮች አመጽ እየተሰማ ባለበት ጊዜ በቡርኪና ፋሶ ዋና ከተማ በፕሬዝዳንቱ ቤተ መንግሥት አቅራቢያ የተኩስ ድምጾች መሰማታቸው ስጋት አጭሯል።
በዋና ከተማዋ ኦጋዱጉ በሚገኙ በርካታ የጦር ሰፈሮች የተኩስ ድምጽ የተሰማ ሲሆን ወታደሮቹ የመከላከያ ሠራዊቱ አለቆች ከሥልጣን እንዲባረሩ እና ታጣቂ እስላማዊ አክራሪ ቡድኖችን ለመዋጋት ተጨማሪ ሀብት እንዲመደብላቸው በመጠየቅ ላይ ናቸው።
በመቶዎች የሚቆጠሩ ሲቪሎች ወታደሮቹን ለመደገፍ ወደ አደባባይ መውጣታቸውን ተከትሎም የአገሪቱ ባለሥልጣናት የምሽት ሰዓት እላፊ አዋጅ ጥለዋል።
ቀውሱ በቁጥጥር ሥር መዋሉን ያስታወቀው መንግሥት፤ መፈንቅለ መንግሥት ፈጽመዋል በሚል 11 ወታደሮች ከታሰሩ ከሳምንት በኋላ አዲስ የመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ እየተደረገ ነው የሚለውን አሉባልታም አስተባብሏል።
የሰሞኑ ቀውስም እ.አ.አ. ከ2015 ጀምሮ ምዕራብ አፍሪካን በማውደም ላይ የሚገኘውን አክራሪ እስላማዊ ቡድን ለማስቆም ባለመቻሉ የፕሬዝዳንት ሮክ ካቦሬ መንግሥት ላይ የሚቀርበው ቅሬታ ማደጉን የሚያሳይ ምልክት ነው።
የወታደሮቹን እርምጃ የሚደግፉ ተቃዋሚ ሲቪሎች የገዥውን ፓርቲ ዋና መሥሪያ ቤት አቃጥለዋል።
ከዋና ከተማይቱ በስተምዕራብ እና ደቡብ በሚገኙ ወታደራዊ ካምፖች እና በዋናው አውሮፕላን ማረፊያ አቅራቢያ በሚገኝ የአየር ጣቢያ ላይ የተኩስ ድምጽ ተሰምቷል።
እ.አ.አ. በ2015 በመፈንቅለ መንግሥት ሙከራ የተከሰሱ ወታደሮች በምዕራባዊ የአገሪቱ ክፍል በሚገኘው ሳንጎውሌ ላሚዛና ተብሎ በሚጠራው ካምፕ ውስጥ በእስር ላይ ይገኛሉ።
በሰሜን ካያ እና ኡዋሂጉያ በሚገኙ ወታደራዊ ካምፖችም የተኩስ ድምጽ ይሰማ እንደነበር የአሜሪካ ኤምባሲ አስታውቋል። ወታደሮቹ የሠራዊቱ ዋና አዛዥ እና የስለላ አገልግሎት ኃላፊ ከሥራ እንዲባረሩ ጠይቀዋል።
አክራሪ ኃይሎቹን ለመዋጋት ወደ ጦር ግንባር ተጨማሪ ወታደሮች እንዲሰማሩ፣ ለቆሰሉ እና በጦርነት ለተገደሉት ወታደሮች ቤተሰቦች የተሻለ እንክብካቤ እንዲደረግ የሚለውን ጨምሮ በርካታ ጥያዎችን አቅርበዋል።
የቡርኪና ፋሶ የመከላከያ ሚኒስትር ባርትሄሌሚ ሲምፖሬ በአገሪቱ ቴሌቪዢን ቀርበው "በየአካባቢው የተገደቡ እና የጥቂት ሰፈሮች" ክስተቶች ናቸው ሲሉ ሁኔታውን ያስተባበሉ ሲሆን የትኛውም "የሪፐብሊካን ተቋም" ኢላማ እንዳልሆነ ተናግረዋል።
ጄኔራል ሲምፖሬ መንግሥት ተጨማሪ መረጃዎችን በጊዜው ይፋ እንደሚያደርግ በመግለጽ ሰዎች የዕለት ለዕለት ተግባራቸውን እንዲቀጥሉ አሳስበዋል።
የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ካቦሬ የሚገኙበት ቦታ ግልጽ ባይሆንም የመከላከያ ሚኒስትሩ በቁጥጥር ሥር ናቸው ተብሎ በማኅበራዊ ሚዲያ የተናፈሰውን ወሬ አስተባብለዋል።
የኢንተርኔት ግልጋሎት ሁኔታን የሚከታተለው ቡድን ኔትብሎክስ በቡርኪና ፋሶ ኢንተርኔት አገልግሎት መስተጓጎሉን ገልጿል።
በኅዳር ወር ጂሃዲስቶች የተጠረጠሩት የ53 ሰዎች ግድያ ሕዝቡ በመንግሥት ላይ ያለውን ቁጣ ከፍ ከማድረጉ ባሻገር ወታደሩ ሥልጣን ይይዛል የሚል ስጋትንም አጭሮ ነበር።
ቅዳሜ ዕለት በዋና ከተማዋ ዋጋዱጉ መንግሥት ታጣቂዎቹን መቆጣጠር አልቻለም ያሉ ሰልፈኞች አደባባይ ላይ የተከለከለ ሰልፍ በማድረጋቸው ለእስር ተዳርገዋል።
የቀድሞ የባንክ ሠራተኛ እና ጠቅላይ ሚኒስትር የነበሩት ሚስተር ካቦሬ እ.አ.አ. በ2015 ምርጫ ካሸነፉ በኋላ ነው ወደ ፕሬዝዳንትነት መንበር የመጡት።