አሜሪካ በዩክሬን የሚገኙ የኤምባሲዋ ሠራተኞች ከአገር እንዲወጡ አሳሰበች
ዩናይትድ ስቴትስ በቀጣናው እየበረታ የመጣውን ውጥረት ተከትሎ ዩክሬን የሚገኘው ኤምባሲዋ ሠራተኞች ሃገር ጥለው በአስቸኳይ እንዲወጡ አሳሰበች።
የአሜሪካ ውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት የአስቸኳይ ጊዜ ሠራተኛ ያልሆኑ ሰዎችም ከዩክሬን እንዲወጡ ከማሳሰቡም በላይ የአሜሪካ ዜግነት ያላቸውም ቢወጡ መልካም ነው ብሏል።
መሥሪያ ቤቱ ባወጣው መግለጫ ሩሲያ ዩክሬን ላይ ወታደራዊ እርምጃ ልትወስድ እንደሆነ የሚያሳይ በቂ መረጃ አለ ብሏል።
ሞስኮ በበኩሏ ሩሲያ ዩክሬንን ልትወር ነው የሚባለው ወሬ ሃሰት ነው ስትል ታስተባብላለች።
የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤቱ አክሎ አሜሪካዊያን ወደ ዩክሬንና ሩሲያ ባይጓዙ ይመረጣል ሲል ያስጠነቀቀ ሲሆን "አሜሪካዊያን ላይ ትንኮሳ ሊደርስ ይችላል" ብሏል።
የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባለሥልጣን ኤኤፍፒ ለተሰኘው የዜና ወኪል እንደተናገሩት ዩክሬን የሚገኘው ኤምባሲ አሁንም ክፍት ቢሆንም በየትኛውም ሰዓት ወረራ ሊኖር እንደሚችል ከዋይት ሐውስ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷል ብለዋል።
ባለሥልጣኑ አክለው "መንግሥት አንዳች ነገር ቢከሰት ዜጎችን እየለቀመ የሚያወጣበት አቋም ላይ አይደለም" ብለዋል።
ይህ የአሜሪካ ድርጊት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በየትኛውም አካባቢ የአሜሪካዊያን ዲፕሎማቶች ሕይወት አደጋ ላይ ነው ብሎ ሲያስብ የሚፈፅመው ነው።
ነገር ግን ባለፉት 24 ሰዓታት ይህንን መግለጫ ሊያሰጥ የሚችል ምንም አዲስ ነገር እንዳልተከሰተ እየተነገረ ነው።
የሰሜን አትላንቲክ የጦር ቃልኪዳን [ኔቶ] መከላከያ ሠራዊት አዛዥ፤ ሩሲያ በግምት 100 ሺህ ወታደሮቿን ድንበር አካባቢ ካሰፈረች በኋላ አውሮፓ ውስጥ አዲስ ግጭት አይቀሬ እንደሆነ ተናግረዋል።
ባለፈው ቅዳሜ 90 ቶን የሚመዝን የጦር መሣሪያን ጨምሮ በርካታ እርዳታ ከአሜሪካ ተነስቶ ዩክሬን ገብቷል።
የአሜሪካው ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን እንደሚሉት መንግሥታቸው የዩክሬንን መከላከያ ሠራዊት ከማገዝ ጀምሮ የተለያዩ ፑቲን ስሌታቸውን እንዲያጤኑ የሚያስችላቸው ድርጊቶች እየከወነ እንደሆነ ገልጠዋል።
ሩሲያ፤ በፈረንጆቹ 2014 ዩክሬን ለሞስኮ የሚወግነውን መንግሥት ከሥልጣን ማንሳቷን ተከትሎ የዩክሬን አካል የነበረችውን ክሬሚያን ቆርጣ መውሰዷ ይታወሳል።
ከዚያን ጊዜ ጀምሮ የዩክሬን ወታደራዊ ኃይል በሩሲያ ከሚደገፉ አማፂያን ጋር በየጊዜው የሚፋለም ሲሆን ዶንባስ በተሰኘው ሥፍራ እስካሁን 14 ሺህ ሰዎች በዚህ ግጭት ሳቢያ እንደሞቱ ይገመታል።
እሑድ ዕለት የዩናይትድ ኪንግደም የውጭ ጉዳይ መሥሪያ ቤት ፑቲን ለሞስኮ የሚያደላ መንግሥት ዩክሬን ውስጥ መመሥረት ፈልገዋል ሲል ወቅሷል።
ሩሲያ ዩክሬንን የምትወር ከሆነ ከባድ እርምጃ እንደሚጠብቃት የዩናይት ኪንግደም ሚኒስትሮች አስጠንቅቀዋል።
የአሜሪካ ባለሥልጣናትም እንዲሁ ሩሲያ የዩክሬን መንግሥት ፈንቅላ ለሞስኮ የሚወግን መንግሥት ትሾማለች የሚል ስጋት አላቸው።