የአፍሪካ የሳምንቱ ምርጥ ፎቶዎች

የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ የአረብ ኤምሬትስን ጉብኝት ጨምሮ ከአህጉሪቱ የመረጥናቸው የሳምንቱ ምርጥ ፎቶዎች

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የፎቶው ባለመብት, Reuters

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በሶማሊያዋ መዲና ሞቃዲሾ በሊዶ የባህር ዳርቻ ላይ በአሸዋ ስር እየተዝናኑ ያሉ ታዳጊዎች .

የፎቶው ባለመብት, AFP

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በኡጋንዳ ኢንተቤ የተደረገውን የሞተር ሳይክል ውድድር በአድናቆት እየተመለከቱ ያሉ ልጆች

የፎቶው ባለመብት, AFP

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በደቡብ አፍሪካዋ ኬፕታውን በጉጉት ከሚጠበቁ የፈረስ ውድድሮች አንዱ የሆነው 'ዘ ሜት' ላይ የተገኙ ባለትዳሮች

የፎቶው ባለመብት, Getty Images

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በታዋቂው ኮሪዮግራፈር ግሪጎሪ ማኮማ የተቀናበረውን የኃዘን ስርዓትን የሚያሳየው የዳንስ ትዕይንት በደቡብ አፍሪካ፣ ጆሃንስበርግ

የፎቶው ባለመብት, Reuters

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ከሁለት ዓመታት የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ የእንቅስቃሴ ገደብ ወደቀድሞው የተመለሰበት የኡጋንዳ የምሽት ህይወት በጨረፍታ

የፎቶው ባለመብት, AFP

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በሞሮኮዋ መዲና እየጠፉ ካሉ ዝርያዎች አንዱ የሆነው የሰሜን አፍሪካ አንበሶች፣ ደቦሎች በፓርክ ውስጥ

የፎቶው ባለመብት, Reuters

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በካሜሩን ዋና ከተማ ያውንዴ በሚካሄደው የአፍሪካ ዋንጫ የግማሽ ፍፃሜ ውድድር ላይ የሴኔጋል ብሔራዊ እግር ኳስ ደጋፊ የአንበሳ ልብስ ለብሶ ድጋፉን እያሳየ

የፎቶው ባለመብት, Reuters

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የግብፅ እግር ኳስ ተጫዋቾች በያውንዴ፣ ካሜሩን በስልጠና ወቅት

የፎቶው ባለመብት, Getty Images

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ከወገቡ በላይ ራቁቱን የሆነው ሴኔጋላዊ በአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ በበረዶ ኳስ ግጥሚያ ላይ እየተሳተፈ

የፎቶው ባለመብት, AFP

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በቡርኪናፋሶ ኡጋዱጉ መስጊድ እየጸለዩ ያሉ ምዕመናን

የፎቶው ባለመብት, AFP

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በቡርኪናፋሶ፣ ኢጋዱጉ በማዕድን ቁፋሮ የተማሩ ሴቶች ደመወዛቸውን እየጠበቁ

የፎቶው ባለመብት, AFP

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በቡርኪናፋሶ፣ ኢጋዱጉ የሚገኝ ፈረስ ጋላቢ ስልጠና እያካሄደ

የፎቶው ባለመብት, AFP

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በቡርኪናፋሶ፣ ኢጋዱጉ የፈረስ ውድድር እየተመለከተ ያለ ታዳጊ

የፎቶው ባለመብት, Getty Images

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ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ከሰሞኑ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን የጎበኙ ሲሆን በዚህ ፎቶም ከአልጋ ወራሹ ልዑል ሼክ መሃመድ ቢን ዛይድ ጋር ይታያሉ። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ባለው ጦርነት ሰው አልባ አውሮፕላኖች (ድሮኖችን) ለኢትዮጵያ ከሰጡ አገራት ትጠቀሳለች።

የፎቶው ባለመብት, AFP

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ታዳጊ ሊቢያውያን በቤንጋዚ ከተማ አገር አቀፍ የሮቦቲክስ ውድድር በመሳተፍ ላይ