የአፍሪካ የሳምንቱ ምርጥ ፎቶዎች

የጠቅላይ ሚኒስትር ዐብይ አህመድ የአረብ ኤምሬትስን ጉብኝት ጨምሮ ከአህጉሪቱ የመረጥናቸው የሳምንቱ ምርጥ ፎቶዎች
የፎቶው ባለመብት, Reuters
በሶማሊያዋ መዲና ሞቃዲሾ በሊዶ የባህር ዳርቻ ላይ በአሸዋ ስር እየተዝናኑ ያሉ ታዳጊዎች .
የፎቶው ባለመብት, AFP
በኡጋንዳ ኢንተቤ የተደረገውን የሞተር ሳይክል ውድድር በአድናቆት እየተመለከቱ ያሉ ልጆች
በደቡብ አፍሪካዋ ኬፕታውን በጉጉት ከሚጠበቁ የፈረስ ውድድሮች አንዱ የሆነው 'ዘ ሜት' ላይ የተገኙ ባለትዳሮች
የፎቶው ባለመብት, Getty Images
በታዋቂው ኮሪዮግራፈር ግሪጎሪ ማኮማ የተቀናበረውን የኃዘን ስርዓትን የሚያሳየው የዳንስ ትዕይንት በደቡብ አፍሪካ፣ ጆሃንስበርግ
ከሁለት ዓመታት የኮሮናቫይረስ ወረርሽኝ የእንቅስቃሴ ገደብ ወደቀድሞው የተመለሰበት የኡጋንዳ የምሽት ህይወት በጨረፍታ
በሞሮኮዋ መዲና እየጠፉ ካሉ ዝርያዎች አንዱ የሆነው የሰሜን አፍሪካ አንበሶች፣ ደቦሎች በፓርክ ውስጥ
በካሜሩን ዋና ከተማ ያውንዴ በሚካሄደው የአፍሪካ ዋንጫ የግማሽ ፍፃሜ ውድድር ላይ የሴኔጋል ብሔራዊ እግር ኳስ ደጋፊ የአንበሳ ልብስ ለብሶ ድጋፉን እያሳየ
የግብፅ እግር ኳስ ተጫዋቾች በያውንዴ፣ ካሜሩን በስልጠና ወቅት
ከወገቡ በላይ ራቁቱን የሆነው ሴኔጋላዊ በአሜሪካ ኒውዮርክ ከተማ በበረዶ ኳስ ግጥሚያ ላይ እየተሳተፈ
በቡርኪናፋሶ ኡጋዱጉ መስጊድ እየጸለዩ ያሉ ምዕመናን
በቡርኪናፋሶ፣ ኢጋዱጉ በማዕድን ቁፋሮ የተማሩ ሴቶች ደመወዛቸውን እየጠበቁ
በቡርኪናፋሶ፣ ኢጋዱጉ የሚገኝ ፈረስ ጋላቢ ስልጠና እያካሄደ
በቡርኪናፋሶ፣ ኢጋዱጉ የፈረስ ውድድር እየተመለከተ ያለ ታዳጊ
ጠቅላይ ሚኒስትር ዐቢይ አህመድ ከሰሞኑ የተባበሩት አረብ ኤምሬትስን የጎበኙ ሲሆን በዚህ ፎቶም ከአልጋ ወራሹ ልዑል ሼክ መሃመድ ቢን ዛይድ ጋር ይታያሉ። የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ባለው ጦርነት ሰው አልባ አውሮፕላኖች (ድሮኖችን) ለኢትዮጵያ ከሰጡ አገራት ትጠቀሳለች።
ታዳጊ ሊቢያውያን በቤንጋዚ ከተማ አገር አቀፍ የሮቦቲክስ ውድድር በመሳተፍ ላይ