ሩሲያ ዩክሬንን ለመውረር ሐሰተኛ ፊልም እያዘጋጀች እንደሆነ አሜሪካ አጋለጠች
ሩሲያ ጎረቤት አገር ዩክሬንን ለመውረር ሰበብ እንዲሆን በሐሰት የተቀነባበረ ፊልም ለማዘጋጀት እንዳሰበች አሜሪካ ደረስኩበት ብላለች።
ይህ ሐሰተኛ ፊልም የሚዘጋጀው በሩሲያ የደኅንነት ክፍል ሲሆን ዩክሬን በሩሲያ ወታደሮች ላይ ጥቃት ስትፈጽም የሚያሳይ ሲሆን ይህም ሩሲያዊያንን ሊያስቆጣ የሚችል እንደሚሆን አሜሪካ መረጃው እጄ ገብቷል ብላለች።
በከፍተኛ ጥንቃቄ ይዘጋጃል የተባለው ሐሰተኛ ፊልም የሩሲያ ወታደሮችን አስክሬን፣ በርካታ ፍንዳታዎችን እና የሩሲያ ቁስለኞችን በማሳየት የዜጎችን ስሜት የሚኮረኩር እንደሚሆን የአሜሪካ ባለሥልጣናት ተናግረዋል።
ሩሲያ በበኩሏ አሜሪካ እያወራች ያለችው ፍጹም ቅጥፈት ነው ስትል ክሱን አስተባብላለች።
ከሰሞኑ የዓለም ትኩረትን የሳበው የሩሲያና የዩክሬን ፍጥጫ ወደ ጦርነት ያመራ ይሆን የሚለው ዲፕሎማቶችን አስጨንቋል።
ኔቶ፣ 100ሺህ የሩሲያ ወታደሮች ወደ ዩክሬን ድንበር እንደተጠጉ የገለጸ ሲሆን በርካታ ብረት ለበስ ተሸከርካሪዎችና ከባባድ መሣሪያዎችን የጫኑ ካሚዮኖች እንደሚገኙበት ገልጦ ነበር።
ሩሲያ በበኩሏ ወታደሮቼ ወደ ድንበር የተጠጉት ለልምምድ እንጂ ለክፋት አይደለም ስትል አስተባብላለች።
ይህ ወደለየለት ጦርነት ያመራል ተብሎ እየተፈራ ያለው የሁለቱ አገራት ፍጥጫ ሩሲያ የደቡብ ክሪሚያ ባሕረ ገብን በወረራ ከያዘች ከስምንት ዓመት በኋላ የተከሰተ ነው።
የአሜሪካ ባለሥልጣናት እንደሚሉት ሩሲያ ልታዘጋጀው ያሰበችው ተንቀሳቃሽ ሐሰተኛ ምሥል በምሥራቅ ዩክሬን ዶንባስ ንጹሐን ተገድለው የሚያሳይና የሩሲያ ሕዝብ በዩክሬን ባለሥልጣናት ላይ ቁጣውን እንዲገልጽ የሚያነሳሳ ነው ተብሏል።
ይህ አሜሪካ ሐሰተኛ የምትለው ተንቀሳቃሽ ምሥል የመጨረሻ ዓላማው ዩክሬንን ለመውረር በቂ ሰበብ መፍጠር ነው።
ተንቀሳቀሽ ምሥሉ በተጨማሪ በቱርክ ሠራሽ ድሮኖች ጥቃት የደረሰባቸውና ቤተሰባቸውን በዩክሬን ጥቃት አጥተው በሩስኪ ቋንቋ የሚያለቅሱ ሰዎችን፣ የፈራረሱ ሰፈሮችን የሚያሳይ ይሆናል ብላለች አሜሪካ።
የዩናይትድ ኪንግደም ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሊዝ ትሩስ የአሜሪካ ደኅንነት መሥሪያ ቤት የደረሰበት በሩሲያ ሊዘጋጅ የታሰበው ሐሰተኛ ፊልም ሩሲያ ለወረራ ምን ያህል እንደተሰናዳች ማሳያ ነው ብለዋል።
"በአንዲት ሉአላዊት አገር የሚቃጣን ጥቃት በጥብቅ እናወግዛለን፣ ተቀባይነትም የለውም" ሲሉ ሊዝ ተናግረዋል።
የክሬምሊን ቃል አቀባይ ዲመትሪ ፔስኮቭ በበኩላቸው ይህ የአሜሪካ ክስ አዲስ አይደለም፤ ድሮም ሲሉት የነበረ ነው ሲሉ ነገሩን አጣጥለውታል።
በአውሮጳ የሩሲያ አምባሳደር ቭላድሚር ቺዞፍ ለሲኤንኤን ቀርበው አሜሪካ አገራቸው ሩሲያን ሐሰተኛ ተንቀሳቃሽ ፊልም ልታዘጋጅ ነው ብላ መክሰሷ ራሱ ሐሰት ነው ብለዋል።
ይህ የሐሰተኛ ፊልም መሰናዶ ዜና የወጣው አሜሪካ ተጨማሪ ወታደሮቿን ወደ ኔቶ አጋር አገሮች በላከች በማግስቱ ነው።
የአሜሪካ ወታደሮች ኔቶን መቀላቀላቸው ሩሲያ አውግዛዋለች። ይህ ድርጊት አሉታዊ ሚና ነው ያለው፤ የኔቶ ወደ ምሥራቅ መስፋፋት ለሩሲያ ደኅንነት አደጋ ነው ስትል ድርጊቱ እንዲቆም ጠይቃለች።
በአሜሪካና ሩሲያ መካከል ባላንጣነቱ የጀመረው ዛሬ ሳይሆን ከ2ኛው የዓለም ጦርነት መገባደድ ማግስት ነው።
ታሪክ ቀዝቃዛው ጦርነት እያለ የሚጠራው የሩሲያና የአሜሪካ የባላንጣነት ዘመን እንደ አውሮጳዊያኑ ከ1947 ጀምሮ እስከ 1989 የከረመ ነው። በዚያ ዘመን ዩክሬን የታላቋ ኮሚኒስት ሶቭየት ኅብረት አካል ነበረች።
በዚያ ዘመን ሁለቱ አገራት በርዕዮተ ዓለም ተጻራሪ በመሆን የዓለም አገራትን በሁለት ጎራ በማሰለፍ፣ በምጣኔ ሃብት፣ በወታደራዊ ጉልበት፣ በጠፈር ምርምርና በሳይንስ ከፍተኛ ፉክክር ያደርጉ ነበር።
አሁን ከዛሬ ነገ ይጀመራል ተብሎ የሚፈራው የሩሲያ ወረራ ከ2ኛው የዓለም ጦርነት ወዲህ የአውሮጳ አገራትን ወደ ጦርነት ሊያስገባቸው ይችላል ብለው የሚሰጉ በርካታ ተንታኞች አሉ።
ይህን ብዙ ደም ሊያፋስስ ይችላል ተብሎ የተፈራውን ጦርነት ለማስቆም በርካታ የዲፕሎማሲ ጥረቶች በብርቱ ቀጥለዋል።
የቱርኩ መሪ ረሲፕ ጣይብ ኤርዶኻን ዩክሬንን እና ሩሲያን ለማደራደር ፍቃደኛ እንደሆኑ ይፋ አድርገዋል።
ኤርዶኻን የሁለቱም አገራት ወዳጅ ናቸው።
የፈረንሳዩ ፕሬዝዳንት ኢማኑኤል ማክሮንም በቭላድሚር ፑቲን እና ከዩክሬኑ አቻቸው ዘለንስኪ ጋር በስልክ ተነጋግረዋል።