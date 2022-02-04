ለአገራዊ የምክክር ኮሚሽን በዕጩነት የተለዩ የ42 ግለሰቦች ዝርዝር ይፋ ሆነ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለአገራዊ የምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነርነት በሕዝብ ተጠቁመው በተለዩት ዕጩዎች ላይ ሕዝቡ አስተያየት እንዲሰጥ ጥሪ አቀረበ።
ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ መሠረታዊ አገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ምክክር በማድረግና ብሔራዊ መግባባትን ለመፍጠር የሚያስችል ሂደትን የሚመራና የሚያስተባብር አካል በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አማካይነት ለማቋቋም ጥቆማ መካሄዱ ይታወሳል።
ለሕዝብ በቀረበ ጥሪ መሠረት 632 ዕጩዎች በተለያዩ ወገኖች ተጠቁመው ከእነዚህ መካከል ኮሚሽኑን ለማቋቋም በወጣው አዋጅ በተቀመጡት መስፈርቶች አማካኝነት 42ቱን መለየታቸውን ከሳምንት በፊት የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎ አስታውቀው ነበር።
ከተጠቆሙት 632 ዕጩዎች ውስጥ የተለዩት 42ቱ ዕጩ ተጠቋሚዎች የትምህርት ሁኔታና የሥራ ልምድ ላይ ከአማካሪዎች ጋር ምክክር ከተደረገበት በኋላ ለሕዝብ ቀርበው አስተያየት እንደሚሰበሰብ ተገልጾ ነበር።
በዚህም መሠረት አብዛኞቹ በከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ውስጥ በማስተማርና በምርምር ለረጅም ዓመታት ያገለገሉ ምሁራን የተካተቱበት የ42 ሰዎች ስም ዝርዝር ይፋ የተደረገ ሲሆን ሕዝቡ አስተያየት እንዲሰጥባቸውም ተጠይቋል።
በቀረበው ጥሪ መሠረት ከተለያዩ ወገኖች ከተጠቆሙት ዕጩዎች መካከል የተለዩት 42ቱ ዕጩ ተጠቋሚዎች የሚከተሉት ናቸው፡
1. ሎሬት ፕሮፌሰር ጥሩሰው ተፈራ
2. ዶ/ር በድሉ ዋቅጅታ
3. ፕሮፌሰር አፈወርቅ በቀለ ስመኝ
4. አቶ ዘገየ አስፋው አብዲ
5. አምባሳደር ታደለች ኃይለሚካኤል
6. ፕሮፌሰር ጥላሁን ተሾመ
7. ፕሮፌሰር ባዬ ይማም
8. ዶክተር ሰሚር የሱፍ
9. ዶክተር አብዲሳ ዘርዓይ በማኖ
10. ዶክተር ሀብታሙ ወንድሙ
11. ፕሮፌሰር መስፍን አርአያ
12. ፕሮፌሰር ያእቆብ አርሳኖ
13. ፕሮፌሰር ካሳሁን ብርሃኑ ዓለሙ
14. ፕሮፌሰር ህዝቅያስ አሰፋ
15. ዶ/ር ታከለ ሰቦቃ
16. ኢንጂኒየር ጌታሁን ሁሴን ሽኩር
17. ፕሮፌሰር በቀለ ጉተማ ጀቤሳ
18. ፕሮፌሰር ዶክተር ዳንኤል ቅጣው
19. ወ/ሮ ዘነብወርቅ ታደሰ ማርቆስ
20. አቶ ኢብራሂም ሙሉ ሸዋ እሸቴ
21. ፕሮፌሰር ዘካሪያስ ቀነአ ተስገራ
22. አቶ መላኩ ወልደማሪያም
23. ዶክተር ዮናስ አዳዬ
24. ዶክተር ወዳጆ ወ/ጊዮርጊስ
25. አቶ አንዳርጋቸው አሰግድ
26. ዶክተር ሙሉጌታ አረጋዊ
27. ዶክተር ነጋልኝ ብርሃኑ ባዬ
28. አቶ ገመቹ ዱቢሶ ጉደና
29. አቶ ሳሙኤል ጣሰው ተፈራ
30. አምባሳደር ምዑዝ ገብረ ሕይወት ወልደ ሥላሴ
31. አቶ አህመድ ሁሴን መሐመድ
32. ዶክተር አበራ ዴሬሳ
33. ወ/ሮ ሂሮት ገ/ሥላሴ ኦዳ
34. አምባሳደር ማህሙድ ድሪር
35. አቶ ንጉሡ አክሊሉ
36. አቶ ተስፋዬ ሐቢሶ
37. ዶክተር አይሮሪት መ/ድያሲን
38. ፕሮፌሰር ክፍሌ ወ/ሚካኤል ሐጀቶ
39. ዶክተር ተገኘወርቅ ጌጡ መንገሻ
40. አቶ አባተ ኪሾ
41. ዶክተር ዳዊት ዮሐንስ
42. ዶክተር ተካለ ሰቦቃ
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለአገራዊ የምክክር ኮሚሽን ኮሚሽነርነት የተጠቆሙትን 42ቱን ግለሰቦች ዝርዝር ከአጭር የትምህርትና የሥራ መግለጫ ጋር በድረ ገጹ ላይ ይፋ ያደረገ ሲሆን ሕዝቡም አስተያየት እንዲሰጥባቸው ጥያቄ አቅርቧል።
ከዚህ ሂደት በኋላም በተጠቋሚ ዕጩዎቹ ላይ ከሕዝብ የሚቀርበው አስተያየት ተገምግሞ የመጨረሻዎቹ 11 ዕጩ ኮሚሽነሮች ተለይተው በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለሹመት እንደሚቀርቡ ተገልጿል።